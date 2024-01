El Córdoba CF entrena sin Christian Delgado ni Dragisa Gudelj

El Córdoba CF celebró el día de Año Nuevo una sesión vespertina en el campo 2 (pequeño) de la Ciudad Deportiva en la que lo más destacado se centró en la notable presencia de aficionados, sobre todo niños, y en las ausencias sobre el terreno de juego de Cristian Delgado y Dragisa Gudelj.

Mucho público

La no presencia del serbio ya no es una novedad y será, por desgracia, una circunstancia a la que habrá que ir acostumbrándose no sólo en los próximos días o semanas, sino puede que meses, por lo que el club deberá trabajar en el mercado de invierno sobre ese aspecto, aunque ya era algo relativamente previsto en las semanas previas a la apertura del propio mercado.

La otra ausencia fue la de Cristian Delgado. Estaba cantado que el centrocampista algecireño saldría en el mercado invernal de esta temporada 2023-24. Primero, porque ya la pasada campaña el propio club intentó que tuviera competición en las piernas en otro equipo, pero no hubo ningún destino que convenciera al futbolista, principalmente. Segundo, porque la competencia que tiene en esta temporada en su zona habitual hace prever que no dispondrá de minutos con Iván Ania. Con Youssouf Diarra, Isma Ruiz, Recio y Álex Sala no parece probable que Cristian Delgado pueda disponer de una mínima oportunidad para demostrar sus cualidades al asturiano, que ha dejado claro cuáles son sus preferencias. Al ser el quinto centrocampista, Cristian Delgado vio en esta ocasión con mejores ojos la posibilidad de salir y de entre las opciones que tuvo, la del Numancia de Javi Moreno es claramente la mejor.

Con su salida, el Córdoba CF dispondrá de tres fichas sub-23 libres y podría tener alguna más, de ahí que la recomposición del plantel, al que le faltaba algún apuntalamiento el pasado verano, se produzca en la ventana invernal de fichajes que se abrirá este lunes a las 00.00 horas.

Toril y Castellano, ok

En el entrenamiento también estuvo Alberto Toril, ya completamente restablecido como estaba previsto, y un Adri Castellano que será el próximo en pasar por sala de prensa de El Arcángel, este martes, para hablar de sus sensaciones ante su cuarta convocatoria en esta temporada, primera en los últimos cuatro meses, ya que la anterior data del 10 de septiembre (San Fernando).

Las lesiones han impedido al cordobés ser un hombre importante para Iván Ania, de ahí que en esta segunda parte de la competición la participación de Adri Castellano ha de ser importante, sobre todo como alternativa a Calderón en el lateral izquierdo.

Por lo demás, el entrenamiento se realizó con los ejercicios de balón ya habituales en las sesiones que dirige Iván Ania y sirvió para comprobar la completa recuperación de los hombres de la enfermería, ya vacía tras un noviembre y parte de diciembre más que complicados.

El Córdoba CF entrenará este martes, a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva a puerta abierta, sesión en la que regresará el plantel a utilizar el campo 1 (grande), listo tras las labores de resiembra de las últimas semanas.