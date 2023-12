El Córdoba CF no logra doblegar a un correoso Atlético Baleares

El Córdoba CF no pasó del empate en el último encuentro del 2023, en el Estadio Balear, ante un Atlético Baleares que salió al terreno de juego a mantener el resultado de inicio y se salió con la suya, pese a jugar en inferioridad numérica durante 48 minutos por expulsión en el minuto 30 de David Rodríguez, circunstancia que se prolongó hasta el minuto 78, cuando el cordobesista Calderón vio también la roja directa por dejar el brazo ante un rival.

Turrón duro

Al Córdoba CF le tocó roer turrón de Alicante en el Estadio Balear. Juanma Barrero planteó un encuentro bordalasiano, con un 1-4-5-1 en fase defensiva con el que pretendía -y logró- cortarle prácticamente todos los caminos a un Córdoba CF que fue poseedor del balón, pero poco más, durante el primer capítulo del último encuentro del 2023. Iván Ania no pudo contar con Dragisa Gudelj, Adri Castellano ni Alberto Toril, por lo que volvió a alinear el mismo once que se impuso hace siete días al líder, el Castellón, en El Arcángel. Sin embargo, al contrario que ante los blanquinegros, el Córdoba CF fue un equipo diferente. Tuvo el balón, sí, pero no mostró la misma clarividencia que ante el líder, sobre todo en los últimos metros.

De hecho, la primera ocasión, si se le podía llamar así, le llegó a los blanquiverdes rozando el primer cuarto de hora de partido, tras un buen movimiento de Kike Márquez, que conectó con Adilson Mendes y este con Casas. Sin embargo, Ofoli y Juanra no dieron opción al rambleño en su intento de darse la vuelta para intentar poner en apuros a un Ramón Vila que fue el mejor de los locales. Y si no fue el mejor, al menos sí que fu eel que más balón tocó en ese primer acto, al menos.

El portero balearico estuvo atento a un balón largo de Kike Márquez cuatro minutos después (min. 17) y justo tras ésta, miró al cielo tras el fallo de Adilson Mendes, que culminaba una buena jugada blanquivede con un disparo horroroso cuando lo tenía todo a favor para poner por delante en el marcador al Córdoba CF.

David Rodríguez, a la calle

Un disparo de Diarra desde la frontal y una conexión entre Albarrán y Casas que finalizó en saque de esquina fue lo más reseñable antes de que se produjera una de las jugadas determinantes del choque. A la media hora de juego, Gordillo Escamilla expulsaba al delantero baleárico David Rodríguez, aparentemente, por insultarle. Si con once sobre el terreno de juego el Atlético Baleares apenas logró pasar del centro del campo, en inferioridad numérica se dedicó con más ahínco a su labor defensiva, a intentar generar un muro por delante de Ramón Vila, en una clara muestra de que el punto que otorga la Federación nada más iniciarse el encuentro le venía de perlas para seguir en su lucha por lograr la salvación.

Una acción defensiva de Ofoli para evitar el remate de Antonio Casas fue lo más destacado que hizo el Córdoba CF en el último cuarto de hora de primer acto, por lo que Iván Ania no debía estar muy contento con el resultado en el intermedio. El Córdoba CF había dominado por completo al Atlético Baleares, entre otros motivos, porque los locales no quisieron saber nada de balón, salvo para intentar un par de contragolpes o tres, siempre sin éxito, y el conjunto blanquiverde apenas logró inquietar a Ramón Vila, pese al atracón de balón que se pegó. Había mucho que cambiar para el segundo acto, sobre todo en los últimos metros, donde a pesar de que Carracedo y Kike Márquez anduvieron activos, el porcentaje de éxito en lo que se refiere a pases completados debía ser muy bajo.

Mismo guion

No cambió el guion del encuentro en el segundo acto, pese a que el Atlético Baleares lo inició con la intención de tener algo más de balón. Pero era normal que Iván Ania no estuviera nada tranquilo. Por más que el Córdoba CF lo intentaba, apenas le daba para generar ocasiones relativamente claras de gol, por lo que ni siquiera conseguía inquietar a Ramón Vila.

Por ello, antes de que se cumpliera la primera hora de juego el asturiano realizó un doble cambio llamativo, entre otras cosas porque no suele mover el banco tan temprano y, además, porque desmontaba el doble pivote, sentando a Diarra y a Isma Ruiz para dar entrada a Recio y a Kuki Zalazar. Así, durante unos minutos, el Córdoba CF jugaba con un mediocentro puro y los dos mediapuntas, a modo de interiores, por delante del centrocampista malagueño. Dio igual. El Córdoba CF continuaba sin llegar con claridad a las inmediaciones del portero balearico, más allá de un par de centros de Carracedo que despejó de puños Ramón Vila.

Último cuarto movido

La recta final sería muy diferente para el Córdoba CF, pero en sentido negativo. Para medir el peligro que hasta ese momento tuvo el Atlético Baleares, hay que reseñar que el primer saque de esquina a favor de los de Juanma Barrero se produjo en el minuto 64. Lo más claro para el Córdoba CF se produjo cerca del minuto 70, con un disparo a la media vuelta de Antonio Casas ante el que Ramón Vila sacó una mano milagrosa. Iván Ania introdujo a Álex Sala por Carlos García, improvisando así al jugador cedido por el Girona como central y refrescó la banda, dando entrada a Simo por Carracedo y desplazando a Adilson Mendes a la derecha. Tampoco cambió mucho el panorama para el Córdoba CF, que seguía sin generar y veía cómo el Atlético Baleares tenía cada vez más balón. Lo peor para los cordobesistas es que después de jugar en superioridad durante 48 minutos, su equipo apenas había logrado generar y Gordillo Escamilla equilibró las fuerzas al expulsar a Calderón poco antes del minuto 80 por dejar el brazo suelto ante un rival balearico.

A partir de ahí, el equipo de Juanma Barrero creció un poquito más, generando una clarísima ocasión con Armando Shashoua (min. 83) ante la que Carlos Marín se convirtió en salvador y el Córdoba CF contestó con dos disparos, de Adilson y Álex Sala, que se marcharon por encima de la portería balear.

Al Córdoba CF parecieron no sentarle bien los cambios al desmontar el doble pivote, ya que a partir de ahí, lo poco que había generado el conjunto cordobesista desapareció, aunque lo cierto es que el equipo de Iván Ania se topó con un rival rocoso que, descaradamente, salió al campo a mantener el resultado inicial y lo consiguió pese a la inferioridad numérica que sufrió durante casi 50 minutos. Se rompe así la racha de cinco victorias consecutivas del Córdoba CF, que mantiene su imbatibilidad en diez jornadas y termina el 2023 en puestos de play off de ascenso a Segunda.

Ficha técnica