El saldo del empate entre el Córdoba CF y el Atlético Baleares en el Estadio Balear (0-0) no se antoja excesivo ni para los ambiciosos objetivos ni para mantener la buena línea que arrastraban los de Iván Ania hasta la fecha -hasta cinco triunfos consecutivos-, aunque sí para valorar una realidad innegable: la zaga y portería blanquiverde han elevado su nivel de forma más que considerable. En ese sentido, la cita en Palma de Mallorca ya se ha traducido en la cuarta portería a cero del bloque en las últimas cinco jornadas, con un Carlos Marín que vuelve a ser decisivo y a traducir paradas en puntos. «En eso estamos muy satisfechos. El equipo está trabajando bien, si seguimos así estaremos más cerca de ganar», señaló el meta tras el encuentro en territorio insular.

Un duelo «complicado»

Analizando la cita, el almeriense destacó la complejidad del choque propuesto por los mallorquines, con un planteamiento sólido y altamente defensivo para paliar el empuje de un cuadro cordobés que llegaba en su máximo apogeo: «Un partido complicado, no pudimos poner el encuentro de cara. Ellos se metieron atrás, nos plantearon un partido bastante difícil y no encontramos las soluciones para abrir el marcador. Importante seguir sumando, no estamos todo lo contentos que nos gustaría, pero la dinámica del equipo es positiva y nos vamos a descansar y a volver más fuertes», afirmó.

«Fue un momento tenso, después de pelear el partido, que tengan esa ocasión en los últimos minutos… Para eso está el portero, tengo que estar concentrado los 90 minutos. Estoy contento por haber sacado esa acción y haber mantenido la portería a cero», finalizó, desgranando su victoria en el crucial mano a mano sobre la bocina frente al ex blanquiverde Armando Shashoua.