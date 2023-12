Melilla - Córdoba CF : el partido en cinco claves

Ya lo ha dejado dicho Iván Ania. "Quien piense que vamos a ganar sin bajar del autobús está equivocado", advirtió el entrenador del Córdoba en las vísperas del partido ante el Melilla, que va el último en el grupo 2 de la Primera Federación y se presenta como un oponente accesible. Lo dicen los números. ¿Lo dirá el fútbol? El asturiano no quiere confianzas. Nuevamente con cambios en el once -se le cae, por sanción, el lateral diestro Carlos Albarrán- y con la estimulante sensación de estar creciendo, el Córdoba CF visita el histórico recinto del Álvarez Claro con una idea fija: prolongar su formidable cadena de resultados y agarrarse con fuerza al play off, un terreno que estuvo vedado durante unos larguísimos nueve meses de dudas y promesas rotas.