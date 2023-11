El Córdoba CF acaba el año visitando a los dos peores locales de la Liga

El final del 2023 para el Córdoba CF está animando al cordobesismo, que ve cómo el objetivo de que el equipo blanquiverde entre al final de Liga entre los puestos de honor del Grupo 2 de Primera Federación es factible. De hecho, en la actualidad el equipo de Iván Ania se encuentra en la plaza de la clasificación tras unos meses de octubre y noviembre en los que ha crecido sustancialmente, lo que le ha llevado a firmar una serie de siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Jornadas 15y 17

Ahora, el aficionado cordobesista mira el calendario y observa la tabla, por lo que no puede evitar hacer cuentas. Y en ellas entran los tres últimos encuentros del 2023, correspondientes a las jornadas 15, 16 y 17, en las que el Córdoba CF tiene como pico más alto recibir al líder, el Castellón, en la jornada 16, que se disputará el sábado, 9 de diciembre, a las 20.00 horas, en El Arcángel. El equipo de Iván Ania despedirá el 2023 por todo lo alto, enfrentándose al primer clasificado en la tabla y con la opción de reducir la actual distancia que le separa del conjunto orellut en tres puntos y que ahora se sitúa a ocho puntos del equipo cordobesista.

Pero antes y después del enfrentamiento directo contra los albinegros el Córdoba CF tiene dos compromisos en los que no debe fallar si pretende asentarse en la zona noble de la tabla y reducir distancia con los equipos que le preceden: el Málaga, el Ibiza y el Castellón.

El equipo de Iván Ania visitará a los dos peores equipos locales del Grupo 2 de Primera Federación. El peor es el Melilla, colista de la tabla, al que se enfrentará el próximo domingo en el Álvarez Claro (12.00 horas, FEF TV) y que está dirigido por el exblanquiverde Juan Sabas, que no ha logrado ser el revulsivo para los melillenses. El próximo rival del Córdoba CF comenzó la Liga perdiendo en el Álvarez Claro ante el hoy líder, Castellón (1-2) y empatando en el siguiente compromiso ante su parroquia ante el Recreativo (0-0). Luego, encadenó tres derrotas consecutivas: ante el Algeciras (1-2), el Intercity (0-1) y el Antequera (0-1) y logró su única victoria casera, ya con Sabas, ante el Atlético de Madrid B (2-1) el pasado 5 de noviembre. Pero volvió a las andadas en la penúltima jornada liguera, cuando al recibir al Ibiza encajó una clara goleada (0-3). Por lo tanto, el equipo de Juan Sabas se ha quedado sin anotar en tres de sus siete partidos en casa y en otros tres ha anotado un solo gol, mientras que ha encajado once goles y sólo el Recreativo fue el único que se quedó sin anotar en el Álvarez Claro de los siete visitantes que ha tenido esta campaña. Claramente, un campo abierto para un Córdoba CF que es claro favorito ante el Melilla no sólo a puntuar, sino a obtener el triunfo, el próximo domingo.

Si El Arcángel despide el 2023 con la visita del Castellón, el Córdoba CF finalizará el año una semana después la Liga, visitando el estadio Balear para enfrentarse al Atlético Baleares, que es ahora mismo el segundo peor local de la categoría y sólo el Melilla presenta peores cifras que los balearicos.

Los insulares han sumado tres puntos más que el Melilla, siete, cuando actúan como locales, ya que iniciaron la competición en casa empatando ante el Algeciras (1-1) para encadenar posteriormente tres derrotas consecutivas: 1-2 ante el Málaga, 1-2 ante el Ceuta y 0-3 ante el Atlético de Madrid B. La reacción con el cambio de entrenador y la llegada de Juanma Barrero les ha llevado a sumar dos victorias en sus últimas tres comparecencias en el estadio Balear, ganando al Melilla (1-0) y al Mérida (1-0) y perdiendo ante el Murcia (0-1). Pero la debilidad de los balearicos es clara: en dos partidos se quedaron sin anotar y en los cinco restantes no han pasado de un gol, mientras que sólo el Melilla y el Mérida se quedaron sin anotar en su visita a su estadio.

Por lo tanto, más allá de lo que ocurra en ese partido abierto que parece el Córdoba CF-Castellón del 9 de diciembre, los duelos previo y posterior al mismo, en Melilla y en Palma de Mallorca son de «obligado cumplimiento» para el Córdoba CF de Iván Ania, ya que visitará a los dos peores equipos locales del Grupo 2 de Primera Federación.