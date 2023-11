Córdoba CF : las notas de la jornada 14 en Primera Federación

El Córdoba CF ha puesto en marcha su crecimiento en noviembre, mes que parece clave en el Grupo 2 de Primera Federación y en el que no a todos les va tan bien como al equipo de Iván Ania. Los mejores equipos del último mes son el blanquiverde y el Intercity, con 11 puntos sobre 15 disputados, seguidos por el Ibiza, el Alcoyano y el Recreativo de Abel Gómez, con 10 puntos, y el San Fernando, el Castellón, el Ceuta, el Antequera y el Atlético Baleares, con nueve puntos. Si el Sanluqueño ha reaccionado con el cambio de banquillo al llegar Abel Segovia, el Melilla y el Real Murcia, ambos con exblanquiverdes como directores técnicos continúan su tendencia a la baja. El Linares Deportivo de Bolaños se estrenó con un empate en Linarejos ante el Intercity.

El partido de la jornada

Obolskii en la primera mitad y Escassi, en la segunda, sentenciaron al Castellón en su duelo ante el Ibiza en Can Misses en el que fue el gran partido de la jornada 14 en el Grupo 2 de Primera Federación. Cierto que los orellut pudieron escribir un guión diferente de partido si Grooning no se topa con el larguero en el minuto 8, pero en líneas generales el equipo de Fernández Romo se mostró superior a los blanquinegros. De hecho, los de Schreuder pudieron igualar a uno con un cabezazo de De Miguel, pero Reynet, portero celeste, hizo la parada de la tarde. En definitiva, en las áreas fue más fuerte el Ibiza y de ahí que sumara los tres puntos. Con la victoria, el Ibiza se coloca a un solo punto del liderato castellonense y es el único equipo del Grupo 2 con una sola derrota.

El Murcia tiene un problemón

Si has cambiado al inquilino del banquillo y el nuevo no gana ninguno de los tres primeros, hace dos puntos de nueve y encaja en casa una goleada casi histórica (1-4) quiere decir que tienes un problemón y que amenazas ruina, si no estás en ella ya. El Real Murcia cayó en la Nueva Condomina ante el Málaga con estrépito y eso que los granas se adelantaron en el minuto 2 con un penalti transformado por Guarrotxena. Pero la defensa pimentonera, a la que regresó Marcos Mauro, se mostró como un flan y el Málaga logró resarcirse de su derrota en La Rosaleda, una semana antes, sufrida contra el Alcoyano (1-2). Lo que parece cada vez más claro es que una de las plazas de play off que parecían reservadas al Real Murcia sale a subasta y de ello se aprovechará el grupo perseguidor, que ahora encabeza el Córdoba CF, en la cuarta posición.

Minuto maldito, minuto bendito

Un equipo al que parece haberle salido bien el cambio de entrenador ha sido el Atlético Sanluqueño. Abel Segovia se estrenó en el Antonio Solana, en donde cayó ante el Intercity en el minuto 93 (1-0). Después, se impuso en casa al Linares (3-2), aunque los azulinos anotaron sus dos goles en los últimos 15 minutos de partido. Volvió a caer en el tiempo de descuento en su visita al Colombino (1-0) y, salvando la derrota en partido aplazado ante el Córdoba CF, llegaba a El Palmar el Ceuta, que se adelantó a la hora de juego larga con gol de Ñito González. Cuando todo parecía indicar que los puntos volarían a Ceuta, Zaca consiguió en el 91 el gol del empate que salvaba un punto para los verdiblancos. Al menos, el minuto maldito se ha convertido en bendito y Abel Segovia, en su particular Liga desde que llegó al banquillo sanluqueño, mantiene a su equipo fuera de los puestos de descenso.

La reacción del Atlético Baleares

Llegó a estar a siete puntos de la salvación en la jornada 9 de Liga y ahora está a sólo dos, es decir, a tiro de partido. A Juanma Barrero le ha costado hacer reaccionar al conjunto balearico y es otro de los ejemplos de que los cambios de banquillo funcionan en ocasiones. En las últimas cinco jornadas, los insulares han logrado tres victorias y David Rodríguez lleva ya cinco goles, por lo que no parece tan sorprendente el triunfo obtenido en la Ciudad Deportiva del Granada ante el filial nazarí (0-2). Bolaños, por su parte, se estrenó con un empate en Linarejos ante el Intercity en su debut como entrenador del Linares Deportivo, en sustitución de Óscar Fernández, mientras que el Melilla de Juan Sabas mantiene el farolillo rojo, sin reacción, tras encajar una sonora goleada en el Iberoamericano, ante el San Fernando (4-1).