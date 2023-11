Orgulloso, ilusionado, satisfecho y todavía rumiando ligeramente las últimas acciones que ofreció la cita de la decimocuarta jornada en El Arcángel, que acabó convertido en una auténtica fiesta. El balance que el choque entre el Córdoba CF y el Antequera (3-0) dejó para Iván Ania, técnico blanquiverde, no fue baladí, una vez cerrada una pugna directa de playoff de la que el asturiano destacó el «crecimiento del equipo», que ya se traduce en el cierre a la «semana perfecta» -tres de tres triunfos en siete días-, además de un revulsivo en la tabla y un serio aviso para navegantes hacia el ascenso en el Grupo 2 de Primera Federación: han despertado y tienen hambre. «Nueve de nueve era el objetivo que nos habíamos marcado, sabíamos que no iba a ser fácil, pero es un momento de la temporada en el que todo se nos está poniendo de cara y estamos teniendo una efectividad altísima», confesó una vez concluido el encuentro.

«En estos momentos es cuando hay que aprovechar para hacer el mayor número de puntos posibles. Seguramente habrá momentos difíciles, como nos pasó al principio. Hacer nueve de nueve es un golpe moral para la plantilla, club y afición, que se le ve con una ilusión distinta. Hoy era un partido muy difícil, pero hicimos cosas que no hacemos habitualmente, juntarnos, hacerles difícil hacer su juego. Este partido nos sirve para crecer como equipo», prosiguió, marcando la ambiciosa línea a seguir para lo venidero.

Pegada ante la racha antequerana

La carta de presentación rival tampoco era nada desdeñable: solo dos goles concedidos en seis citas a domicilio, con cuatro victorias consecutivas lejos del Maulí y una línea ascendente inquietante. «Había recibido nada más que el primer día ante el Atlético de Madrid B, pero hoy creo que hemos sido justos vencedores. Es cierto que en el primer minuto hay una falta lateral que si ellos la hubiesen metido, a lo mejor el desarrollo del partido hubiera sido otro. Creo que la primera parte estuvo más igualada, en la segunda fuimos muy superiores. No fueron capaces de desarrollar su juego por nuestra presión. Para nosotros era un partido muy difícil, no solo por el rival, sino porque veníamos de jugar hace 72 horas. Hemos sido capaces de hacer tres goles a un equipo que solo había encajado dos en seis salidas, estamos contentos por ello», manifestó.

En cuanto a la preparación para un pleito de dicho calibre -el primero instalado en la zona con derecho a la fase de ascenso al final del curso-, el ovetense recalcó que la semana de trabajo se presentó atípica, sin excesivo trabajo de campo, mucha recuperación y puesta a punto táctica por encima de la física. «Este partido lo hemos preparado más desde el vídeo que desde el campo. Prácticamente no ha habido entrenamientos. No hemos cambiado nada, el fútbol son estados de ánimo, el de ahora muchos jugadores es muy alto. Tenemos a muchos jugadores en su mejor versión. Lo único que ha cambiado es la confianza que tienen en sí mismos, en el grupo, se sienten superiores y se demuestra en los partidos», admitió.

Nombres propios

De la cita también extrajo múltiples nombres propios, por otra parte, destacando las aportaciones de piezas como Carlos Albarrán -que vio la quinta amarilla en su cuenta y cumplirá ciclo la próxima semana en Melilla-, José Calderón, que acabó con ligeras molestias -no peligra su disposición para esta semana de entrenamientos-, e igualmente José «Recio», que cambió su papel de titular en Sanlúcar por una suplencia sin minutos frente a los antequeranos. «Creo que hay un criterio cuando va 0-0, otro cuando va un equipo ganando... Albarrán es cierto que va muy contundente, pero esa amarilla la podría haber evitado. Es la quinta amarilla, por suerte tenemos a Iván Rodríguez recuperado, sino estaría Adrián Vázquez, en ese sentido cumplirá sanción, pero los que entren tienen que entrar con las máximas garantías», declaró.

«Estaban Diarra e Isma en este momento bien. El otro día jugó en Sanlúcar y decidimos que no fuera de la partida. Es un jugador que nos tiene que aportar muchísimo, como hace desde la experiencia, cuando juega y cuando no. Tiene muchísima experiencia en el fútbol profesional y el entendimiento del fútbol que tiene se hace notar, nos va aportar muchísimo. No jugó porque entendimos que no teníamos que hacer cambios en el medio», añadió sobre Recio, analizando su falta de minutos a lo largo del choque en El Arcángel.

Tampoco se escaparon de su balance el delantero Óscar Jiménez ni el mediocampista Paco Fernández -reconvertido a la banda para la ocasión-, los dos futbolistas del filial que pudieron debutar a lo largo del encuentro. «Óscar, con la lesión de Toril, vamos a utilizarlo, tiene que ser un jugador importante para nosotros, es un futbolista que nos gusta, tiene buen juego aéreo, de espalda, es honrado, trabaja, presiona, si tiene una en el área la va a meter, nos puede aportar mucho, estoy contento porque haya podido debutar, seguro que le vendrá muy bien de cara a su confianza. Paco, lo mismo, tiene muchísima calidad, no es fácil jugar en este equipo en esa posición. Entiende muy bien el fútbol, es un jugador que se asocia muy bien, estoy muy contento por su debut, se lo merece. Tenemos chavales en la cantera que nos pueden ayudar y, cuando podamos darles minutos, se los vamos a dar», apostilló agradecido.