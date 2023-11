A Iván Ania se le escapa una media sonrisa cuando relata el panorama de su Córdoba CF, que baila en la cresta de la ola en la Primera Federación con su mejor racha de la temporada -cinco sin perder, solo una derrota en las últimas ocho citas- y que este miércoles (16.00 horas, El Palmar) visita al Atlético Sanluqueño con el propósito de siempre. "Queremos ganar", reitera, como cada vez que comparece ante los medios, el técnico cordobesista. Si lo hacen tres veces seguidas en siete días se encaramarán a la cuarta posición.

"Partido a partido"

Se lo comentaron en la sala de prensa, pero Ania se desmarcó con habilidad tirando de la clásica fórmula del "partido a partido". Ya llevan uno, en el Cerro del Espino ante el Atlético B (1-6) y en el horizonte está un Antequera en el que no piensa -o lo hace a su modo- el preparador blanquiverde. "La secuencia es pensar nada más en el siguiente partido. Si ahora pienso en el Antequera con una idea y en el partido de mañana sucede algo anormal de una lesión, una sanción... pues el plan que tienes no lo vas a poder ejecutar", expresó.

Con Iván, sin Kuki

El lateral Iván Rodríguez irá en la expedición a Sanlúcar, recuperado ya de su lesión. No lo hará Kuki Zalazar, que pese a estar entrenando con el grupo será reservado. "No vamos arriesgar con él porque no se encuentra cómodo del todo y vamos a tenerle sin viajar este partido, aunque esperamos que para el sábado esté disponible", dijo a propósito del uruguayo.

Tuvo palabras también para Cristian Delgado, el único junto a Adri Castellano que aún no ha debutado esta temporada. "Si decidimos que tiene que participar lo haremos. El otro día en el Cerro del Espino se dio la circunstancia de que teníamos cambios disponibles pero no teníamos ventana y eso que aprovechamos cambiar a Simo al descanso por molestias", dijo, apostillando sobre el jugador su convencimiento de que "lo recibiría bien". "Está con muchas ganas de jugar pero posiblemente el mediocentro sea el puesto donde más competencia hay, porque jugamos normalmente con dos y tenemos a cinco en esa posición, aunque está lesionado Álex Sala", aclaró.

Admitió Ania que el partido ante el filial del Atlético, sobre todo en el tramo final, no provocó "desgaste físico ni lesiones", pero expuso que sí hay "un desgaste mental porque metes tres partidos en siete días". "Hemos intentado recuperar tanto el domingo como ayer, y en esta semana, que será -ironizó- semana de Champions, a descansar más que a entrenar y a llegar a los partidos en las mejores condiciones posibles".

Un rival inquietante

El Atlético Sanluqueño se mueve en una zona distinta en la tabla. Solo el coeficiente de goles le evita tener que pisar los puestos de descenso. Ya destituyeron a Iriondo para dar el mando a Abel Segovia, avalado por su buen papel el curso anterior en el Antequera.

"Ellos tuvieron el cambio de entrenador, es un equipo que personalmente me gusta ver, tratan bien el balón. Antes iban con un sistema de tres centrales y ahora están en defensa de cuatro. Usaron varios sistemas con el nuevo entrenador y es un equipo que quiere tener la pelota, que trata de someter al rival. Simplemente el cambio de entrenador da otro modelo y otro sistema de juego, indicó Ania, que prefiere centrarse en lo suyo, que no es poco.

La idea es sumar los tres y dar un salto en la tabla. "No sé cómo estaba la clasificación el día que suspendieron el partido, pero nosotros ahora tenemos la posibilidad de meternos en el play off. Aunque lo realmente importante es estar ahí en la última jornada, cuanto antes lo alcances mejor porque nos dará tranquilidad y confianza", reconoció Ania, quien dijo que no ha hecho "más cuentas" porque lo único que tiene en la cabeza es "ganar al Sanluqueño".