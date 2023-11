Córdoba CF : las notas de la jornada 13 en Primera Federación

La competición para el Córdoba CF y para el Grupo 2 de Primera Federación avanza y su desarrollo permite confirmar lo vislumbrado el pasado verano o, al menos, lo que se apuntaba a inicios de Liga. El Castellón y el Ibiza parecen ir un paso por delante del resto de competidores y, si hasta ahora parecía que la tercera plaza tenía color blanquiazul costasoleño, ahora parece no estar tan claro. El equipo de Pellicer dio la sorpresa negativa de la jornada cayendo en La Rosaleda ante el Alcoyano (1-2) y saca a subasta el tercer lugar de la tabla clasificatoria. Y es que los puestos de play off parecen tener, por fin, el número de candidatos que se preveía en un principio. Málaga, Antequera, Algeciras, Ceuta, Intercity, Córdoba CF (con un partido menos) y hasta Recreativo de Huelva (también con un partido menos) son siete equipos que ahora mismo pelean por tres plazas de play off. Y no sería descartable, ni mucho menos, que a la pelea se sumaran el Real Murcia, el Castilla y el San Fernando. Abel Segovia tendrá que revisar los últimos minutos en su Atlético Sanluqueño y el Antequera llegará el sábado a El Arcángel con un reto inédito e histórico: ganar para superar en la clasificación al Málaga, que visita el Enrique Roca-Nueva Condomina, hogar de un Real Murcia que con Pablo Alfaro no pierde. Ni gana.

La pelea por los 'play off' (I) Es oficial. La pelea por dos o tres plazas de play off será a cara de perro. La igualdad de una media docena larga de equipos que se adivinaba hace unos meses parece confirmarse y, más allá de que haya alguna sorpresa en la lista, lo cierto es que deja para las próximas jornadas, posiblemente hasta el final, una lucha apasionante. El Málaga fue el único de los diez primeros equipos de la clasificación que perdió y lo hizo en La Rosaleda, ante el Alcoyano, lo que permitió que sus perseguidores se acerquen a tiro de partido o menos. Un Antequera enrachado, con una sola derrota en los últimos 11 partidos, ganó en El Maulí (2-0) a un Linares Deportivo que confirmó que no todos los años puede haber milagro y pelea por no descender. Luismi Redondo y sus compañeros llegarán a El Arcángel con la opción de superar al rival capitalino en la clasificación. Si se produce, muchos guardarán el periódico con la clasificación momentánea de la jornada 14. La pelea por los 'play off' (II) Tras la revelación antequerana está la algecireña a dos puntos, que asaltó el Alfredo Di Stéfano (1-2) para corroborar que Raúl González se encuentra en plena faena de reconstrucción del filial madridista tras la buena campaña firmada en la 2022-23. Con los mismos puntos que el Algeciras se encuentra el Ceuta tras ganar en el Alfonso Murube al Recreativo Granada (1-0) con mucho más sufrimiento de previsto y también con 22 puntos, al igual que el Ceuta y el Algeciras se encuentra el Intercity, que no pudo ganar al Murcia de Pablo Alfaro (0-0). El Córdoba CF les persigue a dos puntos y, en caso de triunfo en El Palmar, este miércoles, se metería en puestos de play off a sólo dos puntos del Málaga, por lo que los cordobesistas hacen cuentas, ilusionados: un pleno de victorias en El Palmar y ante el Antequera dispararía las opciones blanquiverdes en la tabla clasificatoria de cara a las próximas jornada. Recreativo, que tiene un partido aplazado también, en el Colombino ante el Alcoyano, y el Castilla y el San Fernando quieren unirse a la fiesta. Una pista para el Córdoba CF Se lo tiene que hacer mirar el conjunto verdiblanco o, para ser más exactos, Abel Segovia, su nuevo técnico. La directiva sanluqueña destituyó a Antonio Iriondo en la jornada 10 y Segovia se estrenó en la 11 visitando al Intercity. El partido del Antonio Solana se resolvió con un golazo de Oriol Soldevilla en el minuto 93 cuando los verdiblancos lo tuvieron controlado y todo indicaba que el de Morón se estrenaría en el banquillo con un buen puntito. Después, se impuso 3-2 en El Palmar al Linares Deportivo, pero hay que reseñar que goleaba 3-0 en el minuto 56. Los azulinos anotaron en el minuto 72 y en el 88, por lo que esa recta final volvió a dejar dudas para los verdiblancos. Dudas que aumentaron en esta jornada. El Atlético Sanluqueño visitaba el Nuevo Colombino y cayó con un gol de Caye Quintana… de nuevo en el minuto 93. Toda una pista para el Córdoba CF: el partido del miércoles ha de jugarse hasta agotar el tiempo añadido. El Antequera, lanzado El Murcia de Pablo Alfaro no pierde, pero tampoco gana. Segundo empate consecutivo con el maño en el banquillo, en esta ocasión, en el Antonio Solana. Y no deja de ser llamativo que un equipo que cuenta con Rodri Ríos (pichichi de la pasada temporada) y con Carrillo, llegado de categoría superior, acumule ya 399 minutos sin anotar. Todo lo contrario de un Antequera en el que Luismi Redondo es pichichi con siete goles, aunque no mojó en El Maulí ante el Linares Deportivo. El Antequera perdió en las dos primeras jornadas (en el Cerro del Espino y en casa ante el otro filial madrileño) y ya sólo repitió derrota ante el Málaga, ante su afición, única derrota esta en las últimas 11 jornadas para los pupilos de Javier Medina, el entrenador más joven en las cinco primeras categorías del fútbol español. Está claro que el Antequera llegará a El Arcángel lanzado y que el partido será el más interesante de la jornada 14 en el Grupo 2 de Primera Federación.