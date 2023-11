Iván Ania: "Tuvimos un tanto por ciento de efectividad muy grande"

Iván Ania comparecía en sala de prensa tras la goleada que su Córdoba CF endosó al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino (1-6), encuentro en el que su equipo demostro "un tanto por ciento de efectividad muy grande". Analizando el encuentro, el asturiano valoró que "en la primera parte el partido estuvo más igualado", por lo que reconoció que "la clave en el partido es la doble parada de Carlos Marín a disparo de un jugador del Atlético de Madrid", cuando el marcador aún refejaba un 0-0. "Si ahí se hubiesen puesto ellos por delante el transcurso de partido igual no hubiera sido el mismo", opinó el técnico blanquiverde. Iván Ania comentó que "una vez llegas con el marcador con la puerta a cero es mucho más fácil poder generar, poder crecer en el partido y en la segunda parte fuimos superiores". Además, el paso por vestuarios le vino de perlas al Córdoba CF, ya que "los ajustes tras el descanso nos salieron y tuvimos un tanto por ciento de efectividad muy alto. No es habitual", admitió el entrenador del Córdoba CF, "porque es muy difícil hacer seis goles en un partido y hay que estar muy contentos". En cualquier caso, Ania insistió en que para él "la clave es la doble parada de Carlos -Marín- y gracias a eso pudimos ganar el partido".

"Ni mucho menos fue fácil"

"Creo que las victorias te dan confianza", opinó el entrenador del Córdoba CF, que puso en valor el triunfo blanquiverde, ya que " visto el marcador puede parecer una victoria fácil, pero ni mucho menos fue fácil". Por tercera vez, Iván Ania reiteró qeu "la parada de Carlos -Marín- y el tanto por ciento de efectividad" de su equipo fueron vitales para la victoria y recordó que "en otros días generamos más llegadas y ocasiones y no hemos tenido esa efectividad que hoy sí que la hemos tenido". El entrenador del Córdoba CF se extendió y explicó que su Córdoba CF es "un equipo que venimos hablando casi desde el principio de Liga que teníamos mejor sensación futbolística que puntos en la clasificación y lo que necesitamos cuanto antes es meternos en la zona alta de la clasificación", ya que "tenemos una exigencia alta, sabemos cuál es el objetivo y poco a poco tenemos que seguir llegando arriba". Por lo tanto, Iván Ania espera que "esto sea un chute de mora,l pero lo que no nos puede hacer es relajanos ni mucho menos", debido que en ocasiones anteriores, recordó "una victoria tan amplia o un buen partido, en vez de ayudarte tedebilita. Tenemos experiencias de otros buenos partidos que luego no tuvimos la identidad de otros encuentros y ojalá sea una inyección de moral pero ni mucho menos podemos relajarnos", avisó el técnico blanquiverde.

Sobre el cambio de Simo en el descanso, Iván Ania comentó que fue por problemas físicos, ya que "tenía una molestia atrás en el isquio, pero le mandamos probarse antes de iniciar la segunda parte para no gastar una ventana de cambios. Dijo que no se encontraba cómodo y decidimos cambiarle. Así que para que la molestia no fuera a más no gastábaos una ventana", justificó el entrenador del Córdoba CF.

Aporte del banquillo y ajustes

También remarcó Iván Ania la evolución del equipo tras el descanso y la aportación de los hombres que salieron de refresco. "Creo que los que han entrado de banquillo nos han dado muchísimo, no sólo en galones, sino también en cuanto a juego. Nos dieron pausa cuando se necesitó y nos dieron ritmo cuando se necesitó. Ahora tenemos otro partido el miércoles contra el Sanluiqueño y el sábado en casa ante el Antequera", recordó el asturiano, "en estos dos partidos tendremos que utilizar a todos porque van a ser todos necesarios".

Se le preguntó a Iván Ania el protagonismo de Christian Carracedo, de nuevo futbolista destacado de su equipo, sobre el que opinó que "es un jugador con mucho desequilibrio, muy buen uno contra uno, muy buen centro, tanto raso como cuando llega a línea de fondo". Ania lamentaba que Carracedo "no estaba teniendo suerte" hasta ahora, ya que "estaba generando mucho y dando asistencias, pero si el compañero no la mete, no cuenta como asistencia. Al principio de Liga había dado muchísimas, pero no las ejecutamos bien, de ahí que no hayan sido goles, pero hoy se ha destapado. Es un incordio para el lateral, está continuamente encarando, haciendo recular al lateral y es un extremo de lo mejor de la categoría. Diría que tiene nivel para jugar más arriba", piropeó el asturiano a su jugador.

Finalmente, Iván Ania tuvo palabras para la afición, como suele ser habitual en él. "Que puedan disfrutar de esta victoria y que el miércoles volvemos a jugar y los necesitamos. Estamos en un momento importantísimo de la temporada, teníamos nueve puntos en disputa en una semana y esos nueve puntos los ganamos en el campo no sólo sino que también hoy había muchísimos en la grada. Hay que darles las gracias y la peña cordobesista de Madrid está ahora en su casa disfrutando de esta victoria y ojalá que cada vez que vengamos a Madrid podamos brindarle la victoria, también en el otro partido que nos queda, en Valdebebas".