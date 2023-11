Será lejos de casa, en un encuentro de extrema complejidad y con buena parte del plantel accidentado -bien por lesión o por sanción-, aunque la idea no parece que vaya a moverse un ápice de la de las últimas semanas. En busca de poco más que la victoria emprenderá su rumbo hacia la capital el Córdoba CF de Iván Ania el próximo sábado, con vistas a un choque ante el Atlético de Madrid B en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda (16.00 horas, FEF TV) en la que espera dar la campanada definitiva y acoplarse de una vez a la pugna por la zona cabecera. «Tenemos que ganar siempre, todos los partidos los planteamos para ganar. Si queremos estar arriba, nos planteamos la obligación de ganar todos los días, otros equipos no lo necesitan. Nosotros tenemos que ganar siempre. Es cierto que, si haces un global de las once jornadas, las sensaciones son mucho mejores que los puntos, algunos se escaparon y si volviéramos a jugar esos partidos no lo harían. Salimos a ganar en todos los campos», señaló el propio técnico blanquiverde tras la última sesión de trabajo de la semana previa a la cita.

Un filial clásico

Lo que espera enfrente será un filial colchonero recién ascendido y que guarda guarismos significativos en su feudo, donde pese a lucir un juego vistoso y resolutivo, eso sí, tampoco ha conseguido dotarlo del todo de la condición de fortín que se aspira en este arranque de temporada en el Grupo 2 de Primera Federación: «Es un filial, sabemos lo que son. A lo largo de la competición van creciendo. Tendrán bajas por convocatoria de selecciones. Es un buen filial, capaz como todos de lo mejor y de lo peor. Los errores que comete es por la juventud, tienen velocidad en bandas y arriba, juego corto, pueden ir al espacio... Creo que es un filial que, a medida que la competición vaya creciendo, va a ir a más. Como todos, si les dejas crecer, harán muy buen partido, o si les estás muy encima, se desarmen. Tenemos que ir con una idea clara de lo que queremos en el partido. Para nosotros es fundamental dejar la puerta a cero, siempre que lo hacemos estamos muchísimo más cerca de la victoria», avisó Ania.

La viveza necesaria para medirse con garantías a un cuadro dependiente, además, también fue demandada por el asturiano, incidiendo en el factor de la concentración y el dominio del juego y los tiempos para maniatar -u optar a ello- a un Atlético de Madrid B al que coloca la etiqueta de ser un equipo «muy veloz». «Ellos no juegan a ida y vuelta, pero sí que tienen capacidad para poder hacer daño en transición ofensiva, tienen mucha velocidad arriba. Nosotros tenemos claro que es el tipo de partido en el que no nos sentimos cómodos, especialmente defensivamente. En Málaga la segunda parte fue de ida y vuelta y generamos mucho, el otro día también fue igualado en situaciones de áreas, pero no estamos cómodos porque no tienes el control. Fue un partido alocado. Preferimos tener el balón, generar situaciones en área rival a través de acumular muchos pases y así estamos mucho más ordenados en caso de que no se termine la jugada bien o haya pérdida. Cuando vas rápido, el balón también vuelve muy rápido», analizó.

Las bajas, una merma real

Todo ello deberá ser abordado, no obstante, amoldándose a un tupido parte de bajas que azota el vestuario blanquiverde en estas fechas, con la duda sobre la figura de Alberto Toril -que tras experimentar una sobrecarga muscular durante el pasado jueves debería estar en condiciones de entrar en la lista-, junto a las bajas confirmadas de José Calderón, único por sanción, más los lesionados Álex Sala, Kuki Zalazar, Iván Rodríguez y Adri Castellano. «En principio no podemos incorporar a ninguno de los lesionados. Tenemos ahora en una semana tres partidos, hemos decidido no arriesgar, en vistas de los próximos partidos, no vamos a recuperar ni a Adri ni Iván. Cayó Álex Sala durante el partido en Ceuta, tenemos la sanción de José Calderón y Kuki Zalazar, de momento, no lo vamos a arriesgar. Los demás están todos disponibles. Esperemos que por lo menos dos de esos cuatro lesionados podamos disponer pronto de ellos», lamentó el asturiano.

«Cuando hay bajas es más fácil hacer la alineación. La más difícil fue la del día de Málaga, que tenía a todos disponibles menos Adri e Iván. Tenía una sensación de que el que jugara lo iba a hacer bien. Durante la semana, normalmente, tengo más o menos una idea, siempre puede haber un contratiempo, pero aquella fue la que más dudas me generó, veía que todos estaban a muy buen nivel en los entrenamientos. Fue la más complicada, ahora que hay lesiones es más fácil, a veces se hace sola», señaló más tarde, en referencia al rompecabezas -más ligero de lo que parece- que se presenta a la hora de trazar el próximo once.

El retorno de Diarra, un aliciente

Pese a las múltiples ausencias, eso sí, la convocatoria cordobesista volverá a contar con uno de sus indudables pilares: Youssouf Diarra. El hispano-maliense, que regresa tras sanción, apunta a regresar a la partida en la cita del sábado, para la que Iván Ania no escatimó en elogios a la hora de definir al mediocampista: «Para nosotros es un jugador muy importante. Está en muy buen momento de forma, tiene un despliegue físico enorme. Con el balón está muy capacitado y tiene muchísima llegada al área. No soy de los que me quejo cuando tengo bajas, pero está claro que la de Youssouf Diarra el otro día fue importante», reconoció.

En relación a las opciones con vistas a también “tapar” el agujero en el lateral izquierdo -sin José Calderón ni Adri Castellano, incluso ni Iván Rodríguez disponibles-, el ovetense, del mismo modo, valoró las variantes sobre la mesa, delegando los galones en una potencial reconversión de Gudelj al perfil zurdo, o bien en dar continuidad al jovencísimo Álex López en el costado: «Tenemos esas dos alternativas. Tenemos a Álex López, que el otro día no salió de lateral por las circunstancias del partido, pero puede actuar en esa posición, lo está haciendo muy bien en el filial. También está Gudelj, que no es una posición desconocida. Es una posición no natural para él, pero no es desconocida», apostilló.