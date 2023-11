El Córdoba CF flojea por la izquierda

El Córdoba CF tiene una papeleta nada fácil para el encuentro del próximo sábado, en el Cerro del Espino, ante el Atlético de Madrid B (16.00 horas, FEF TV), un encuentro que es vital para las aspiraciones blanquiverdes de terminar el 2023 en puestos de play off de ascenso a Segunda División A.

Expulsión y enfermería

La expulsión de José Manuel Calderón, el pasado domingo en El Arcángel ante el Ceuta, dejará al conjunto blanquiverde sin su lateral izquierdo lateral, al menos durante un encuentro, el del próximo sábado ante el filial colchonero, por lo que Iván Ania deberá trabajar la forma de tapar el agujero que se le ha abierto en la banda izquierda, en un momento, además, en el que la consistencia defensiva ha vuelto a caer después de encajar cuatro goles en los dos últimos encuentros ante rivales de entidad como el Málaga o el Ceuta, lo que dio carpetazo a una racha en la que había encajado sólo dos en cuatro encuentros, si bien es cierto que entre esos cuatro rivales estaban en descenso, como el Mérida o el Recreativo Granada o ante un Alcoyano que no se había destapado como goleador, precisamente, en El Collao.

Para tapar esa ausencia, Iván Ania tiene una solución principal, que ya utilizó en los últimos minutos de encuentro del pasado sábado ante el Ceuta, y no es otra que la de desplazar a Dragisa Gudelj a la raya de la cal, con lo que Carlos García regresaría a la titularidad para hacer pareja en el eje de la defensa con Adrián Lapeña. Es cierto que el serbio ha comentado públicamente en más de una ocasión que donde más cómodo se siente es, lógicamente, en el centro de la zaga, pero puntualmente recordaría tiempos pasados, no sólo en el Córdoba CF, sino también en el Cádiz B, equipo desde el que llegó a El Arcángel. Con el serbio, Ania ganaría en nivel defensivo, obviamente, aunque perdería capacidad ofensiva, ya que las incorporaciones de Gudelj no pueden estar al nivel de las de Calderón.

Otra alternativa, que podría no tener y que depende de la enfermería es el regreso de Iván Rodríguez. El de Alameda, que en realidad es lateral derecho, también se desempeña con cierta soltura en la siniestra, pero el problema para Iván Ania es que el problema físico de su jugador podría dejarle fuera, incluso de la convocatoria, el próximo sábado en el Cerro del Espino. Además, incluso llegando a la misma, no dejaría de ser arriesgado introducir desde el inicio a un jugador recién salido de un problema en el isquiotibial.

El riesgo del filial y la radicalidad del esquema

Más allá de opciones en el filial, que Iván Ania ha aprovechado parcialmente en los entrenamientos, la tercera alternativa sería utilizar al joven Álex López. A sus 18 años casi recién cumplidos, no es descartable que el de Montemayor tenga minutos en el Cerro del Espino, aunque entregarle la responsabilidad de jugar desde el inicio parece, hoy por hoy, excesivo. Otra cosa es cómo evolucione el jugador en las próximas semanas o meses y pueda saltar de inicio en cualquier partido a lo largo de la temporada. Pero, hoy por hoy, aparentaría esa decisión algo de temeridad por parte del asturiano.

Finalmente, un cambio de sistema. También parece excesivo si Calderón sólo está fuera de las convocatorias en un partido, pero plantear un esquema con tres centrales -que Ania tiene la ventaja, además, de que no son lentos, precisamente- y actuar con extremos reconvertidos a carrileros, sería una posibilidad teniendo en cuenta que va a tener a Isma Ruiz y a Diarra en la medular, hombres con un aporte físico importante.

En cualquier caso, el Córdoba CF flojea por la izquierda e Iván Ania deberá buscar una solución y, a poder ser, una alternativa a ésta. En definitiva, que la opción más probable, que es trasladar a Gudelj a la izquierda, tenga también un plan B.