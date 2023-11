La enfermería del Córdoba CF trabaja a pleno rendimiento

Ha sido llegar noviembre y la enfermería del Córdoba CF se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento, algo que es habitual, ya que también la pasada campaña, más o menos por la misma época, también tuvo un exceso de trabajo. El paso de las últimas jornadas ha aumentado el número de inquilinos en el departamento médico blanquiverde, lo que afectará a las decisiones técnicas y tácticas de Iván Ania en las próximas jornadas en las que ha de visitar al Atlético de Madrid B, el próximo sábado, a las 16.00 horas (FEF TV), visitaría El Palmar para enfrentarse al Atlético Sanluqueño (22 de noviembre a las 16.00 horas), recibirá al Antequera en El Arcángel el sábado, 25 de noviembre (20.00 horas, FEF TV), visitará al Melilla el domingo, 3 de diciembre (12.00 horas, FEF TV) y recibirá en El Arcángel al líder, Castellón, el sábado, 9 de diciembre (20.00 horas). Hay que reseñar que la hora y fecha del encuentro contra el Atlético Sanluqueño es definitiva, después de que el propio club gaditano informara este lunes en sus redes sociales que su recurso en la RFEF para jugar el 6 de diciembre fue desestimado y que finalmente se jugará en la fecha fijada en un principio: 22 de noviembre a las 16.00 horas.

Un mes sin Álex Sala

En ninguno de ellos tendrá disponible el Córdoba CF a Álex Sala. El centrocampista blanquiverde terminó el encuentro contra el Ceuta con dolor y, a falta de las pertinentes pruebas en profundidad, se perderá las próximas tres o cuatro jornadas de Liga, ya que se teme que tenga una lesión en el isquiotibial, aunque se confía en que esta sea de grado I. En todo caso, la ausencia del catalán y el nivel mostrado por Recio ante el Ceuta deja la zona medular más que justa para los compromisos que se le avecinan al Córdoba CF en las próximas semanas.

La buena noticia para Iván Ania es que tanto Kuki Zalazar como Iván Rodríguez podrían llegar al encuentro del próximo sábado en el Cerro del Espino. No es nada seguro, por supuesto, pero sí posible. Kuki Zalazar se quedó fuera de la convocatoria ante el equipo caballa después de cuajar una buena actuación en La Rosaleda, por lo que no pocos le esperaban en el once titular para el duelo ante el Ceuta. Sin embargo, no sólo no entró en el equipo de inicio, sino que no llegó a entrar en la convocatoria, por lo que era evidente que el uruguayo había tenido problemas físicos. Unos problemas en el isquiotibial que aunque fueron lo suficientemente importantes como para no enfrentarse al equipo de José Juan Romero, no lo son como para señalarlo al menos como “duda” para el encuentro contra el Atlético de Madrid B. No está descartado el mediapunta blanquiverde, al igual que tampoco lo está Iván Rodríguez. El lateral derecho se realizará pruebas a lo largo de la semana y se va a intentar que llegue al duelo en el Cerro del Espino para que Iván Ania tenga más opciones, tanto en el once como durante el partido. A partir del miércoles se comprobará su evolución y en la entidad blanquiverde dan como posible la entrada del jugador para la convocatoria que dará el técnico asturiano el viernes, día en el que se viajará a Madrid.

Finalmente, Adri Castellano. El central y lateral cordobés tiene por delante aún dos semanas de trabajo, al menos, para regresar al césped y convertirse en uno más en una convocatoria. Ha tenido mala suerte el ex de la Ponferradina con esa recaída de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha y en los servicios médicos van a ser más que prudentes con su regreso para que no se repita la historia. Así, el defensa continuará trabajando con precaución y a partir de las próximas dos semanas se evaluará de nuevo su situación con sus correspondientes pruebas, por lo que hasta el encuentro contra el Melilla en el Álvarez Claro, como mínimo, no habrá ningún planteamiento con él.

Y uno más: Paco Fernández. Al centrocampista de corte ofensivo ya se le vio la pasada semana trabajando apartado del grupo por un leve problema muscular que, en principio, debería estar cerrado a lo largo de la presente semana, por lo que es otro jugador del filial, habitual con el primer equipo, que en este caso estaría también a disposición de Iván Ania si así lo estima conveniente.

Por lo tanto, la enfermería del Córdoba CF continuará trabajando a pleno rendimiento en una época en la que ya es tradición que se encuentre algo ocupada de futbolistas, aunque en este caso, podría ser desalojada por al menos dos fubolistas, lo que sería una gran noticia para Iván Ania.