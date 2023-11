Córdoba CF : las notas de la jornada 12 en Primera Federación

La jornada 12 en el Grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Córdoba CF, fue una jornada que dejó no pocos nombres propios. El primero, Oriol Soldevilla, que volvió a dar la victoria a su Intercity en la recta final del encuentro y provocar la primera derrota del Algeciras en casa. Jesús de Miguel, pichichi de la categoría compartido hasta ahora con Luismi Redondo, toma ventaja ahora después de su doblete en la visita del Castellón, que es más líder, al Recreativo Granada. Esa reafirmación en el liderato de los orelluts se debe a que el Málaga empató en Ibiza con un gol de Haitam, que volvió a anotar -tras hacerlo ante el Córdoba CF- para rescatar un punto para los de la Costa del Sol. Y, finalmente, otro nombre propio y con pasado blanquiverde: Pablo Alfaro se estrenó como técnico del Real Murcia con un empate sin goles en el Enrique Roca-Nueva Condomina ante el Castilla de Raúl González.

La ‘zona Soldevilla’

El joven centrocampista formado en La Masía volvió a ser protagonista por segunda jornada consecutiva. Si hace siete días daba Oriol Soldevilla la victoria al Intercity en el Antonio Solana ante el Atlético Sanluqueño con un golazo en el minuto 93, este domingo anotaba también a cinco minutos del final en el Nuevo Mirador para dar la victoria a los alicantinos ante el Algeciras (0-1), que sufría así su primera derrota de la temporada en casa. Así, se va a tener que hablar a partir de ahora de la ‘zona Soldevilla’ más que de la ‘zona Cesarini’, sobre todo cuando toque jugar ante el Intercity.

El pichichi sigue

Jesús de Miguel anotó su noveno gol de la temporada con el doblete que le endosó al Recreativo Granada en Los Cármenes en un partido en el que el líder, Castellón, apenas tuvo que emplearse a fondo en el primer tiempo, ya que al descanso el marcador reflejaba la imagen final: 0-3. El delantero orellut ya suma nueve tantos y aventaja en esos dos al ex del Córdoba CF Luismi Redondo y a Francisco Mwepu, que sumó su séptimo gol para dar la victoria al Atlético Sanluqueño sobre el Linares Deportivo en un duelo de alternativas (3-2).

El partido de la jornada

En el partido de la jornada, protagonizado por el Ibiza, segundo clasificado, que recibía en casa al tercero, el Málaga, los pitiusos permitieron que los costasoleños salieran con vida de Can Misses para firmar tablas en un duelo de aspirantes al ascenso a Segunda. Ambos equipos protagonizaron un partido muy igualado que se abrió en el segundo acto, cuando los celestes lograron ponerse por delante en el marcador por mediación de Álex Gallar, que regresó como titular al once de Fernández Romo. Los isleños hicieron lo más difícil ante el ‘muro’ de la categoría, pero el cuadro malacitano no tardó ni cinco minutos en reaccionar y selló el empate final con un trallazo de Haitam, que lograba por segunda jornada consecutiva rescatar un punto para su equipo después de hacerlo unos días antes en La Rosaleda, ante el Córdoba CF.

Alfaro tiene trabajo

Con una crisis notable, el Real Murcia está situado por delante del Córdoba CF en la clasificación del Grupo 2, aunque los blanquiverdes tienen un partido menos, el que han de jugar el día 22 (RFEF mediante) en El Palmar, ante el Sanluqueño. Los granas mostraron ante el Castilla de Raúl González todos los problemas que ya habían exhibido con el destituido Gustavo Munúa, por lo que está claro que Pablo Alfaro, ex del Córdoba CF, tiene mucho trabajo por delante. El empate sin goles final reflejó la incapacidad de los pimentoneros que jugaron la última media hora contra un rival en inferioridad numérica por la expulsión de Asencio en el minuto 60. El aspecto físico parece mermar mucho a un Murcia que, pese a todo, sigue siendo candidato a los play off de ascenso.