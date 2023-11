El árbitro amplía el acta del Córdoba CF - Ceuta

Finalmente, el acta arbitral del encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta, disputado este domingo en El Arcángel, reflejó todo lo visto sobre el mismo, ya que en un principio el colegiado del encuentro, Alejandro Ojaos Valera, se dejó en el tintero el lanzamiento de una botella al terreno de juego, aparentemente desde el fondo norte del estadio. El colegiado murciano añadió a su acta, a última hora de la tarde del domingo y en el apartado de «público», el siguiente párrafo: «En el minuto 76 tras la consecución de un gol del equipo visitante se lanza una botella de agua de 33 cl. cerrada y llena a la zona donde estaban celebrando el gol, sin impactar en ningún jugador. Se procede a avisar al delegado de campo para que se active el protocolo y avisen por megafonía para que cesaran este tipo de comportamientos. Se pudo continuar el partido sin ningún otro incidente relacionado a esto». Asimismo, Ojaos Valera se había dejado en un principio atrás la interrupción del juego para que las asistencias médicas atendieran y evacuaran a una aficionada de fondo sur, pero posteriormente detalló que «en el minuto 86.20 se detiene el partido durante 3 minutos debido a que una persona ubicada en la grada sufre un ataque epiléctico (sic) y necesita asistencia médica. Una vez que es evacuada fuera del estadio, se continúa el encuentro», que finalizó con empate a tres goles.

Añadido al acta arbitral

En un principio, el acta arbitral del encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta era más benévola para el club blanquiverde de lo que se podía esperar, entre otras cosas porque no fueron pocos los que interpretaron durante el partido que Kike Márquez llegó a ver la amarilla, que supondría la quinta del ciclo para él y su correspondiente sanción, y ésta no se vio reflejada en el documento que redactó Alejandro Ojaos Valera, colegiado murciano del encuentro en El Arcángel. Finalmente, el murciano no amonestó a Kike Máquez y sí a otro compañero.

Además, se omitía el lanzamiento de la botella y la detención del juego por la asistencia médica a esa aficionada. Los motivos del colegiado murciano para las expulsiones que decretó cuando se formó la tangana, provocada por los jugadores del Ceuta sí que fueron profusamente explicados en el documento arbitral. Una vez logrado el tanto del empate a tres goles en la portería de fondo norte, varios de los futbolistas caballas celebraron el gol mirando a la grada para generar la reacción de los espectadores.

Uno de ellos fue Uche, que vio la correspondiente roja por «realizar gestos provocativos hacia la grada durante la celebración de un gol, generando con ello una confrontación entre jugadores y técnicos de ambos equipos», según explicó el colegiado en el acta arbitral. En ese lío tuvo que perder el jugador del Córdoba CF José Manuel Calderón, que fue expulsado por «enzarzarse con un técnico contrario llegando a golpearse con los brazos entre ellos cuando el juegos se encontraba detenido».

Ese técnico debía ser Mohamed Reda, entrenador de porteros del Ceuta, que vio la roja por «enzarzarse con un jugador contrario llegando a golpearse con los brazos entre ellos, cuando el juego se encontraba detenido y siendo separados por otros miembros del equipo». No fue el único miembro de un cuerpo técnico que vio la roja, ya que el preparador físico del Córdoba CF, Pablo Gutiérrez, tuvo que marcharse antes de tiempo por «salir del área técnica gritando, protestando una de mis decisiones».

Por lo tanto, el Córdoba CF podría tener hasta cinco bajas para el encuentro de la próxima jornada, en la que ha de visitar al filial del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. Estarán ausentes con seguridad Iván Rodríguez y Adri Castellano por lesión, más allá de que puedan pisar césped a lo largo de esta semana. También estará ausente por sanción José Manuel Calderón, mientras que Álex Sala y Kuki Zalazar.