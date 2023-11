El Córdoba CF se ajusta y prepara a puerta cerrada para el Ceuta

El Córdoba CF sigue dando forma a su plan de trabajo de esta undécima semana de Liga desde el calor de El Arcángel -figurado-, donde la agrupación tutelada por Iván Ania desarrolló la sesión de entrenamientos matinal de este jueves a puerta cerrada. Fue una práctica marcada por lo táctico y los apuntes sobre el próximo rival en liza, nada menos que el Ceuta, que este domingo pondrá rumbo a tierras cordobesas (12.00 horas, FEF TV) en busca de cerrar la buena dinámica casera que arrastran los blanquiverdes, ahora decididos a sumar su cuarto triunfo local de forma consecutiva. No estuvieron presente en ella, no obstante, los laterales Adri Castellano -aún no ha debutado- e Iván Rodríguez, que prosiguen con la recuperación de sus respectivas dolencias durante estos compases algo más postreros del arranque de temporada.

Trato de balón e indicaciones Como de costumbre, el plantel se personó en las instalaciones aledañas al Río Guadalquivir algo antes de las 10.30 horas, aunque esta vez sin presencia de público en la grada. Tras el corrillo inicial de indicaciones protocolario, impartidas por Iván Ania, mano a mano con el resto de su cuerpo técnico, los futbolistas realizaron un pequeño circuito de activación, estiramientos y calentamientos, para seguidamente dar paso a una secuencia de ejercicios con el esférico como principal protagonista. Todo se desarrolló manteniendo el buen ambiente habitual, pese a la evidente concentración necesaria -que impera de forma inequívoca en las sesiones impartidas por el preparador ovetense-, junto a cierto clima festivo, con la celebración del quincuagésimo séptimo cumpleaños de José Pedrosa Pacheco, más conocido como «Pepillo», utillero de la primera plantilla, quien recibió el cariño, felicitaciones y el ineludible «pasillo», más tarde mutado en un manteo improvisado, realizado por el vestuario e integrantes del club. 👊 Más que un pasillo, Pepillo se merecía un manteo 🙌 pic.twitter.com/NRH9HUhkOt — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 9 de noviembre de 2023 En lo demás, la rutina dejó espacio para ensayar especialmente la parcela táctica, con múltiples ajustes en vistas a un partido determinante y pulso entre filosofías casi calcadas que se espera frente al combinado norteafricano. Ejercicios como finalizaciones, combinaciones y simulacros de partido a campo reducido -marcados por las intervenciones repetidas de Iván Ania en diversos lances- tampoco fueron ajenos a la fría matinal alojada por el feudo blanquiverde, donde en apenas unas fechas el equipo volverá a calzarse las botas, aunque entonces vestido de corto y de nuevo con tres puntos -de valor incalculable- como sustancioso premio en juego. Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Ceuta Todavía restan otras dos sesiones recogidas en la agenda de la semana para la escuadra cordobesa, que este viernes, a partir de las 10.30 horas, regresará a la actividad normal a puerta abierta en las pistas de la Ciudad Deportiva, aunque emplazada al «campo pequeño», debido al proceso de resiembra que todavía sigue su curso en el escenario habitual, ubicado en la parte posterior del complejo del Camino Carbonell. El sábado, posteriormente, llegará la última tanda de probaturas antes del pleito, también desde la misma hora y llevando la matinal a una nueva puerta cerrada en El Arcángel. Perdura el problema en los costados La evidente ausencia de dos de los cuatro laterales del plantel, Adri Castellano e Iván Rodríguez, complica la papeleta para una defensa que hasta la fecha se mantiene prácticamente sin retoques jornada tras jornada, con la lógica acumulación de minutos -y desgaste- que ello implica. Tanto Carlos Albarrán como José Calderón, en ese sentido, han disputado prácticamente todos los minutos de la temporada, dejando al de Badalona con 865 en su haber, por los 877 que registra el paradeño. Tan solo ha podido sumar otros otros 37, repartidos en cuatro participaciones, Rodríguez, mientras que el zaguero cordobés, muy mermado por las lesiones hasta la fecha, eso sí, todavía no ha conseguido debutar en lo que va de temporada, siendo el único futbolista del primer plantel, junto a Cristian Delgado, que todavía no ha podido estrenarse de la mano de Iván Ania. Todo ello suma complejidad al contexto, pese a la notable mejoría en defensa, pero con las circunstancias físicas como peligro real para el esquema si las lesiones siguen focalizándose en los costados.