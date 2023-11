Prueba de estrés para la medular del Córdoba CF

El Córdoba CF vive su mejor momento, en cuanto a juego, de la temporada. La primera parte disputada por el conjunto blanquiverde en La Rosaleda, frente al Málaga, generó la idea de que el equipo de Iván Ania puede llegar a un nivel de fútbol que le haga fiable y provocó en sus seguidores la legítima esperanza de que este grupo puede pelear la quinta plaza de la tabla clasificatoria.

Diarra, uno de 'los cinco magníficos'

A pesar de que el Málaga acudía al encuentro con un número sensible de bajas -hasta siete-, no es menos cierto que el equipo de Pellicer estuvo en el nivel de anteriores compromisos en lo que a juego se refiere y, a pesar de ello, el Córdoba CF no sólo fue capaz de igualar la contienda, sino de superar al Málaga en varias fases de ellas, sobre todo en el primer tiempo. Y hay que recordar que el conjunto malaguista cuenta con un presupuesto sensiblemente más alto que el cordobesista.

Uno de los destacados del Córdoba CF en el encuentro, al igual que en el resto de lo que se lleva de temporada, fue Youssouf Diarra. El maliense es fundamental no sólo por el trabajo sin balón en el centro del campo, sino también porque es importante en la transición defensa-ataque del equipo de Iván Ania. Tanto peso tiene el africano en el esquema del entrenador asturiano que Diarra es el cuarto jugador con más minutos de competición hasta ahora (876), sólo superado por Dragisa Gudelj (900), Christian Carracedo (881) y José Manuel Calderón (877). Junto con Carlos Albarrán (865 minutos) forma parte de ‘los cinco fantásticos’ para Ania, los imprescindibles para el técnico blanquiverde, ya que el sexto es ya el portero cordobesista, Carlos Marín, con poco más de 800 minutos. De hecho, esos ‘cinco fantásticos’ son los únicos que han sido titulares en los diez encuentros de Liga disputados hasta ahora por el Córdoba CF, lo que deja bien a las claras de la importancia de la ausencia de Diarra, el próximo domingo, ante el Ceuta en El Arcángel (12.00 horas).

Este miércoles, el Córdoba CF regresa al trabajo después de que Iván Ania concediera dos días de descanso (lunes y martes) tras el triunfo en La Rosaleda, circunstancia que ya estaba prevista antes del viaje a Málaga. Así, desde las 10.30 horas, Iván Ania empezará a preparar el encuentro ante el Ceuta sabiendo que no podrá contar con uno de sus fijos, Youssouf Diarra. El reemplazo será con seguridad Álex Sala y la claridad para que se ejecute ese relevo se debe tanto a las virtudes del catalán, demostradas a lo largo de lo que se lleva de campaña, como por el hecho de que el técnico asturiano ya no tiene más alternativas en el banquillo.

Porque la zona más poblada de la plantilla desde el pasado verano, con hasta cinco futbolistas para dos plazas es, paradójicamente, la que se ha quedado más justa en esta fase de la temporada. Cristian Delgado no cuenta para Iván Ania. El mediocentro algecireño, próximo a cumplir los 22 años, ha entrado en ocho de las diez convocatorias en lo que se lleva de Liga, pero no ha disfrutado ni de un minuto de competición. De hecho, y al igual que ocurriera la pasada temporada por estas mismas fechas, el Córdoba CF no descarta que salga en calidad de cedido en el próximo mercado invernal, aunque es algo que depende exclusivamente del futbolista. Por lo tanto está claro que Cristian Delgado no será la alternativa a Youssouf Diarra.

La otra de las dos opciones disponibles es la de José Luis García del Pozo Recio. El malagueño llegó el pasado verano como uno de los fichajes de peso de la dirección deportiva blanquiverde y estaba llamado -aún es así, pese a todo- a ser uno de los hombres importantes de este Córdoba CF de la 2023-24. Primero, por su nivel futbolístico y la carrera que ha tenido en el fútbol. Segundo, porque aseguraba desde el club que aún mantenía esas ganas de seguir compitiendo. Y tercero, porque aunque continúa teniendo una edad más que aceptable por el puesto en el que se desenvuelve (32 años), podía aportar su experiencia a un plantel bastante joven. Sin embargo, la Liga está ya a mediados de noviembre y la aportación de Recio a este Córdoba CF no llega casi ni a lo residual. El centrocampista ha aportado sólo 55 minutos de Liga, repartidos en los 16 jugados ante el Ibiza (jornada 1), Mérida (jornada 8) y ante el Málaga (jornada 11), el pasado domingo, y los siete que compitió ante el Algeciras (jornada 7). Por lo tanto, próximo a cruzar el ecuador del primer tercio de competición, la aportación competitiva de Recio es prácticamente nula en este Córdoba CF. Su llegada con muchos meses sin competición y el problema en el tendón de Aquiles a primeros de septiembre, que le lastró durante más de un mes, fueron palos en las ruedas del malagueño para poder intensificar los entrenamientos con vista a ponerse a punto para los domingos. Y aún anda lastrado por esas circunstancias.

Por lo tanto, salvo improbable «invento» por parte de Iván Ania, al asturiano sólo le queda como relevo de Youssouf Diarra para el domingo, ante el Ceuta, a Álex Sala. El catalán perdió el puesto tras ver la quinta cartulina amarilla ante el Algeciras (1-0), en la jornada 7, por lo que no pudo jugar contra el Mérida (2-1) en El Arcángel, ocupando su puesto Isma Ruiz, que disfrutaba así de su primera titularidad en Liga. El granadino convenció al asturiano y en la jornada 10 -la nueve, ante el Atlético Sanluqueño, se aplazó-, ante el Recreativo de Huelva, otorgó de nuevo su puesto en el once a Isma Ruiz, por lo que Álex Sala vio desde el banquillo el inicio del partido por primera vez en la temporada. Esa misma imagen se repitió la pasada jornada, ante el Málaga en La Rosaleda. Y si ante el Recreativo Álex Sala apenas pudo disfrutar de siete minutos, ante los blanquiazules dispuso de ocho, tiempo suficiente como para gozar de la mejor ocasión del encuentro, ya que en el minuto 86 cabeceó con todo a favor para anotar el 0-2. Alfonso Herrero sacó milagrosamente el balón y, en el contragolpe, el Málaga consiguió igualar el marcador.

En cualquier caso, Álex Sala ofreció su imagen habitual en cuanto a energía y juego, muy alejado y diferente a la que ofreció, sin ir más lejos, el propio Recio, que quizá pudo hacer algo más -junto a algún compañero- en el gol encajado por Carlos Marín y que supuso el adiós a dos puntos que ya tenía el Córdoba CF en el bolsillo.

Por lo tanto, Iván Ania tiene un recambio fiable de Diarra para el domingo, ante el Ceuta, en la figura de Álex Sala, pero lo cierto es que ahí parece que se le acaban las alternativas. Al menos, de momento. Aún queda mucha Liga, pero el parón invernal se echa encima y el Córdoba CF debe empezar a hacer balance para el mercado invernal.