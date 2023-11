Córdoba CF : las notas de la jornada 11 en Primera Federación

La jornada 11 en el Grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Córdoba CF, va de solidez. De fiabilidad o de ausencia de ella, empezando por el líder, un Castellón que ha hecho de Castalia un fortín en el que no pierde desde el pasado mes de abril. También de un Intercity que después de asaltar el feudo ibicenco de Can Misses se impuso en casa al Atlético Sanluqueño en el minuto 93 y suma su sexta jornada consecutiva sin doblar la rodilla ante un rival. El Antequera, asímismo, parece coger velocidad de crucero y goleó (5-2) a un flojo Recreativo Granada con un doblete de Luismi Redondo que aúpa al ex del Córdoba CF al primer lugar de la lista de goleadores (siete tantos) de la Liga, cabeza compartida con el orellut Jesús de Miguel. Y para terminar con la lista de rachas, la que cortó otro ex del Córdoba CF, Cedric Teguia, en el Alfonso Murube ante el Murcia. Los granas (exceptuando el partido aplazado ante el Ibiza) llevaban cuatro jornadas consecutivas cantando victoria y el camerunés fue el autor del tanto del triunfo caballa. Un Ceuta que, por cierto, rompía una peligrosa tendencia, ya que sólo había conseguido dos empates (y tres derrotas) en las cinco jornadas anteriores.

Líder sólido El Castellón tuvo Copa del Rey esta semana, con un viaje largo hasta Cáceres y un partido duro (bien lo sabe el Córdoba CF) ante un Cacereño que le llevó hasta la prórroga. Tras los 120 minutos le esperaba en Liga un Alcoyano que vendió cara su piel pero que se encontró con un Medunjanin que cumplirá 39 años en febrero pero que se ha convertido en uno de los hombres más en forma de la Liga. El bosnio abrió el marcador ante el equipo de Vicente Parras, que ofreció una buena imagen, pero no pudo aguantar a un líder que lleva sin perder desde abril y que en Castalia está basando gran parte de su consistencia. Dos rachas, frente a frente En el Alfonso Murube se enfrentaban un Ceuta que llevaba cinco jornadas consecutivas sin conocer el triunfo y un Murcia que acudía después de sumar 12 puntos sobre 12 en juego en las últimas cuatro jornadas. El exblanquiverde Cedric Teguia anotó para los caballas, que se llevaron una muy necesitada victoria ante un equipo grana en el que su entrenador, Gustavo Munúa, es cada vez más cuestionado, tanto por el nombre de los jugadores que se ficharon en verano como por el presupuesto que maneja el Murcia de la nueva era de Felipe Moreno en la propiedad. Está sólo a un punto de los puestos de play off, pero en el Enrique Roca-Nueva Condomina se esperaba a estas alturas estar luchando por la plaza de ascenso directo. Una revelación El Intercity se está convirtiendo en la revelación de, al menos, el último mes de Liga. Con graves problemas económicos (sólo hay que ver el estado del césped del Antonio Solana), el equipo de Sandroni se impuso la pasada semana en Can Misses al Ibiza y en esta salvó los tres puntos sobre la bocina con un gol de Oriol Soldevilla en el minuto 93 ante un Atlético Sanluqueño en el que Abel Segovia (ex del Antequera) se estrenaba en el banquillo. Los alicantinos han cogido la ola buena y suman tres victorias y tres empates en las seis últimas jornadas de Liga, por lo que merodean los puestos de privilegio de la tabla. El Antequera de Luismi Otro que parece lanzado es el Antequera de Luismi Redondo. El ex del Córdoba CF firmó un doblete en El Maulí en la visita del Recreativo Granada, que mostró, como casi siempre, la debilidad que tiene sobre todo fuera de la Ciudad Deportiva. El atacante palentino, con siete goles ya, encabeza la tabla de goleadores del Grupo 2 de Primera Federación igualando al castellonense Jesús de Miguel y con uno más que Nico Paz (jugador de más valor de la Liga, que pertenece al Real Madrid Castilla) y es uno de los baluartes de un Antequera que sólo ha perdido un partido en las últimas siete jornadas y que estrenó en esta jornada un refuerzo de lujo: Carlos Kameni se estrenó en la portería blanquiverde próximo a cumplir los 40 años.