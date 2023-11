El Málaga en La Rosaleda, una prueba de nivel para el Córdoba CF

De clásico a clásico. De derbi a derbi. Y de partido marcado en rojo a partido señalado en negrita. El Córdoba CF visita este domingo La Rosaleda en la tercera categoría del fútbol español, algo que no ocurría desde hacía 26 años. Hace una semana y con los mismos años de diferencia, el conjunto blanquiverde se imponía al Recreativo en El Arcángel y ahora le tocará jugar otro encuentro que, pase lo que pase, será inolvidable. Si no para todos, al menos sí para el millar y medio de cordobesistas que se darán cita en el coliseo malaguista, en el que se prevé una entrada de dos docenas de millares de aficionados que vivirán un encuentro que en otro tiempo era de plata con aspiraciones a oro.

Duelo de aspirantes por distintas vías

Se verán las caras dos equipos con unas aspiraciones que parecen idénticas, pero sólo es eso, apariencia. Porque el Málaga necesita el pasaporte a Segunda División por la vía directa. No cabe otra. Recién llegado al bronce, el conjunto malacitano, con una situación económica más que comprometida, necesita regresar al fútbol profesional no ya sólo porque es la categoría mínima en la que debe militar, sino también por necesidad monetaria, por lo que su objetivo no es otro que la primera plaza. Enfrente tendrá un Córdoba CF que también se marca el regreso a Segunda División, aunque por una vía diferente. Vistos los presupuestos que hay en el Grupo y el nivel de alguna plantilla, el camino blanquiverde parece que va más por el «partido a partido» o por «eliminatoria a eliminatoria» de ascenso. En definitiva, el objetivo del Málaga es la primera plaza del Grupo 2 y la del Córdoba CF es un sitio entre los cinco primeros.

Iván Ania calificó el encuentro de este domingo como una pelea estratégica. «Va a ser un partido, desde el punto de vista táctico, de ajedrez. Intentaremos anularnos los dos equipos y luego, en ataque, tener la finura para poder generar peligro al rival», señaló el asturiano en la previa del encuentro y antes del último entrenamiento semanal. «Es un partido de otra categoría, pero la realidad es que estamos los dos en Primera Federación. Seguramente, el campo estará lleno o casi lleno. Habrá aficionados nuestros, para nosotros es un aliciente. Tenemos que competir bien, tener claro dónde son fuertes y también tenemos que pensar en atacar sus debilidades o donde consideramos que las tienen», avisó un Ania que verá cómo apoyan a su equipo un millar y medio de seguidores del Córdoba CF.

Por su parte, Pellicer es cauto ante la llegada del Córdoba CF. El técnico malaguista no podrá estar en el banquillo de La Rosaleda tras ser expulsado en la victoria en el derbi provincial en El Maulí y ser sancionado con dos encuentros. En la sala de prensa del estadio albiazul expresó el viernes sus sensaciones ante un choque especial. «Es un rival de los mejores de la categoría. Tuvo un principio algo dubitativo, pero después está en su nivel. Es candidato a estar arriba. Tienen mucha velocidad, arriba aprietan. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios», indicó el preparador de un equipo, el Málaga, que juega a lo opuesto que el blanquiverde y para ello sólo hay que mirar los números. Los malacitanos llegan al encuentro con siete bajas y una duda. Las ausencias seguras son las de Ramón, Víctor García, Juande, Moussa, Manu Molina, Sangalli y Juanpe, mientras que tienen la duda de Nelson Monte.

Ania recuperará a Kike Márquez para la mediapunta que parece estar por delante de un Kuki Zalazar con el que el equipo ganó en capacidad de trabajo sin balón y presión al rival. Pese al regreso de Recio a su tierra, no parece que parta en el once titular, mientras que en la punta de ataque hay debate entre Alberto Toril -héroe ante el Recreativo- y Antonio Casas. La duda atrás sólo se centra en el recambio de banquillo que supone Iván Rodríguez y sus problemas musculares, porque por los demás, los cuatro titulares son fijos: Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Dragi Gudelj -único con el pleno de minutos de competición hasta ahora- y Calderón.

Y una curiosidad para el final: será la primera vez en los 70 años de historia del Córdoba CF en los que será dirigido en un partido oficial por una mujer: la palentina Marta Huerta de Aza será, a sus 32 años, la primera árbitra de un encuentro oficial del conjunto blanquiverde y también del equipo malaguista. Más allá de la novedad, lo mejor es que es una colegiada que ya ha demostrado sobradamente su nivel y experiencia a nivel internacional.

Alineaciones probables

Málaga: Alfonso Herrero, Gabilondo, Einar Galilea, Nélson Monte, Dani Sánchez, Larrubia, Genaro, Dani Lorenzo, Kevin, Roberto, Dioni.

Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Dragi Gudelj, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kike Márquez, Adilson, Alberto Toril.

Árbitra: Marta Huerta de Aza (C. Tinerfeño).

Hora: 20.00 horas (FEF TV).

Campo: La Rosaleda.