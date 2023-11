El Córdoba CF dibuja un once para ganarle el pulso al Málaga

Como cada semana, un nuevo plan. El Córdoba CF se prepara con esmero para el choque de este domingo frente al Málaga en La Rosaleda (20.00 horas, FEF TV), cruce de vital importancia para el bloque que tutela Iván Ania, al que le persigue la idea de sumar un nuevo triunfo para encadenar tres seguidos y, de paso, meterse de lleno en la pugna por los puestos cabeceros del Grupo 2 de Primera Federación. Lo hará, no obstante, sin contar con los servicios de algunas de sus piezas, con las baja aseguradas de Adri Castellano, ciertas dudas en torno a la situación de Iván Rodríguez -tocado- y el regreso, eso sí, del capitán Kike Márquez, que vuelve tras cumplir sanción.

La defensa sigue perfilada

La buena respuesta del eje defensivo en el cruce ante el Mérida y posteriormente frente al Recreativo de Huelva en El Arcángel augura cierta continuidad para lo del domingo, aunque con una reducción del fondo de armario considerable -máxime dada la corta extensión de la plantilla que se maneja-. Así, todo apunta a que la línea de cuatro conformada por Carlos Albarrán, desde la derecha; Gudelj y Adrián Lapeña, en el centro; junto a José Calderón, actuando en la izquierda, quedará una semana más inamovible en el planteamiento de Iván Ania, al que la receta le salió de forma más que notable ante los onubenses, a los que apenas concedieron un par de oportunidades de peligro.

Aguardarán su oportunidad, como viene siendo habitual, tanto la andanada de futbolistas del filial que han actuado para completar la defensa en estos primeros compases de campeonato, como Carlos García, el sacrificado de inicio en una zaga que parece empezar a engrasarse debidamente con el avance de las jornadas, al igual que la portería, que frente al Decano volvió a quedar a cero. Sin mucho trabajo ni participaciones resolvió el trámite con los recreativistas Carlos Marín, que pese a quedar prácticamente inédito, sigue con su sitio asegurado bajo los palos blanquiverdes, en detrimento de Lluís Tarrés, que permanece a la espera de más minutos.

El mediocampo eleva el nivel

Más complicada será la tarea de armar el mediocampo, aunque no por falta de alternativas. El buen momento de piezas emergentes como Isma Ruiz, en esa línea, ha elevado la competencia en una demarcación tan poblada como la medular, en la que hasta cinco futbolistas buscan sitio, junto a la evidente pugna -aunque hasta ahora sin debate existente- que también se desarrolla en la mediapunta. Manteniendo el dibujo de dos mediocentros y un enganche, de esta forma, todo apunta a que en la cita del domingo actuarán los hombres de confianza de Iván Ania en las últimas fechas, o lo que es lo mismo, Youssouf Diarra, segundo futbolista con más aportación en la plantilla -solo por detrás de Gudelj, que ha jugado todo-, junto a un escudero, que apunta a ser el propio Isma Ruiz dado su crecimiento a lo largo de las jornadas recientes. Será previsiblemente en detrimento de Álex Sala, sin amonestaciones en su cuenta aunque pendiente de sumar minutos exprimiendo su faceta de revulsivo, que en el pasado enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva puso las bases para el tanto de la victoria cordobesista, con un envío medido del barcelonés a Alberto Toril.

También aguardarán su oportunidad tanto José Luis García “Recio”, ex capitán del Málaga que regresará a La Rosaleda una vez más como visitante, y Cristian Delgado, aunque no bajo las mismas opciones de vestirse de corto. Más sencillo lo tendrá el malagueño, con el estímulo de enfrentarse al club de su tierra y la necesidad patente de seguir sumando minutos para adquirir rodaje de competición y por fin asentarse. Para el algecireño sí será una papeleta más enrevesada, como único futbolista de la primera plantilla -junto al lesionado Adri Castellano- que todavía no ha debutado esta temporada, y que difícilmente se estrenará en un partido de la envergadura del derbi ante los malaguistas si las condiciones adecuadas no se presentan, ya sea por ausencias, modificaciones del esquema o por un contexto favorable -y lícito- que deje espacio para su esperado estreno a lo largo de la cita.

En mediapunta también se espera un cambio de protagonistas, con el regreso de Kike Márquez tras cumplir sanción ante el Decano para retomar su sitio en el once, de donde no se ha movido siempre que ha estado disponible para Iván Ania. Dicho contexto, eso sí, dejará relegado a un papel algo más discreto una vez más a Kuki Zalazar, que actuó de inicio ante los onubenses en El Arcángel y cuajó un encuentro notable.

A vueltas con la banda izquierda

En la delantera la incógnita se posa sobre el perfil zurdo, único en el Iván Ania está considerando hacer permutas puntuales. Ni en el puesto de delantero centro, en el que Antonio Casas parece haberse adjudicado el título de ariete por excelencia, así como el de extremo derecho, con un Christian Carracedo en buena dinámica y rendimiento -también sin aparente competencia, más allá de la versatilidad de Kuki Zalazar-, así, se realizarán demasiados movimientos, mientras que en el costado izquierdo podrían producirse conforme al guion habitual, con Adilson Mendes y Simo Bouzaidi como protagonistas una vez más en el pulso por un puesto desde primera hora, en el que últimamente parece ir un paso por delante el atacante lisboeta.

Frente al Recreativo de Huelva partió de inicio Mendes, aunque previamente lo hizo Bouzaidi, ante el Mérida en El Arcángel, con el ex del Badajoz participando -y sumando un gol- de forma decisiva para garantizar el signo de los tres puntos durante el último tramo (2-1). La lógica, de esta forma, invita a que las rotaciones seguirán su curso y el hispano-marroquí podría volver de nuevo al once, aunque la buena disposición del luso bien podría alterar el cambio continuo de papeles, asegurándose un sitio en la partida al menos una jornada más, dada su línea ascendente en los compromisos previos. Ciertamente, Iván Ania ya ha reconocido que es un técnico afín a la idea de “aprovechar los buenos momentos de rendimiento”, por lo que no sería descabellada una nueva suplencia del de Olot para ver a Adilson de inicio. Tampoco sería extraño un hipotético retorno del “10” blanquiverde, que en el duelo por sumar minutos todavía se mantiene en cabeza, con 437 sobre los 349 que registra hasta la fecha su competidor. Ahí estará el debate.