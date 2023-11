«La juventud del Córdoba CF es positiva porque el equipo tiene mucha ambición»

Poco se sabía de él en Córdoba cuando El Arcángel anunció su llegada a principios de julio. Pero Alex Sala (Viladecans, 9 de abril del 2001) es uno de esos jugadores por los que suele apostar el fútbol catalán en general y el Barcelona o el Girona -de allí procede- en particular. El medio blanquiverde fue uno de los destacados del arranque del Córdoba CF de Iván Ania, técnico que tuvo su peso para que el futbolista se decidiera a vestir de blanco y verde. A pesar de perder la titularidad por sanción, no desespera y apela más al grupo que a la individualidad. Eso sí, reconoce que el míster le ha avisadode su ímpetu. Sin embargo, fuera del campo parece otro, más calmado, con las ideas muy claras, pese a su juventud.

La pregunta es obligada después de su asistencia de gol del domingo. ¿Tienen competencia Simo y Adilson para el puesto de extremo izquierdo?

(Ríe) Hombre, no lo sé, no creo, pero bueno, al final se dio. Se dio esa situación. Creo que el equipo lo mereció y, al final, cuando haces las cosas bien, llega el gol.

Estuvo bien el equipo en esa recta final. Le costó al principio, pero fue de menos a más y cuando llegaron los cambios el equipo metió la quinta marcha.

Sí. Yo vi bien al equipo en la primera parte, pero es verdad que en la segunda parte fuimos a por el partido desde el principio y al final, cuando atacas y vas generando ocasiones, llega un momento en el que metes el gol. Los del banquillo también estamos para aprovechar los minutos que tengamos y, saliendo frescos, ayudar al equipo.

Llegó la tercera victoria en casa. Le costó arrancar en El Arcángel.

Bueno, al final es que estábamos la principio de Liga. Nos estábamos conociendo, somos todos o la mitad del equipo somos nuevos. Y ahora hemos cogido una buena dinámica. El equipo en casa se siente cómodo. Sabemos que nos tenemos que hacer fuertes y ganar los partidos de casa, porque eso es lo que marca la diferencia para poder estar arriba al final de Liga. Creo que el equipo, lo que te comentaba, en casa hay que sumar de tres en tres porque estamos ante nuestra afición, tenemos un campo que para el estilo del equipo va perfecto y sumar de tres en tres en casa para salir luego de casa a puntuar te hace estar arriba al final.

Un plantel bastante joven del que usted es un exponente. Ha tenido un muy buen arranque.

Sí, al final los jóvenes también queremos sacar la cabeza (sonríe) y ayudar al equipo. Pero el equipo es joven y poquito a poco hemos ido encadenando más victorias. Lo dije al principio. El equipo irá para arriba. La juventud que tenemos es positiva porque el equipo tiene mucha ambición. En mi caso, que también soy joven, vengo aquí a ayudar, a aprender también y en un gran club para que me sirva de cara al futuro la experiencia de estar aquí.

Ha sido uno de los destacados. ¿Le sorprendió perder la titularidad tras cumplir la sanción?

Al final creo que la plantilla que tenemos todos podemos jugar. Hay una competencia grande y si no juego yo lo hará otro que lo hará igual de bien, seguro. Pero una vez que llegas al partido debes estar mentalizado, al menos es así en mi caso, de que el tiempo que tenga aprovecharlo. Sea de inicio o cuando me toque. Ayudar al equipo para los objetivos que tenemos todos. Porque eso es bueno para mí, para el equipo, para el club, para todos. Al final, claro, a todos los jugadores nos gusta jugar, pero yo me siento con confianza, me siento importante y me adapto a la situación.

Viene cedido por el Girona y es su último año de sub-23, el año del que se suele comentar que hay que dar ese paso adelante.

Sí, totalmente. Ya lo sabía cuando vine aquí. Probablemente era el año más importante que he tenido, pero creo que eso me ha ayudado a coger la temporada con ambición y coger el reto de venir aquí. Este es un club grande y no me centro sólo en hacer yo un buen año y tal. También pienso en el club, porque al final es lo que a mí me ayudará: que a todos nos vaya bien y que el equipo esté lo más arriba posible, con un número grande de victorias, eso será bueno para mí también.

Lleva el Girona una política llamativa con la gente joven. Mucho nivel, calidad e imagino que sus jugadores saben de la importancia de esas cesiones.

Sí, sí, al final el Girona lleva muchos años haciendo las cosas bien y ahora se ve. Les está yendo la temporada perfecta, diría yo, pero eso tiene mucho trabajo detrás, trabajo de cantera y de todo. Los jugadores jóvenes tenemos la ambición de poder llegar arriba algún día, pero eso no tiene otro secreto que trabajar día a día y aprovechar las oportunidades. Se trata de trabajar día a día.

Es llamativo porque generalmente los clubs catalanes cedían jugadores en su zona cercana de influencia. El año pasado, Chaira y Gabri Martínez, en el San Fernando. Y esta temporada, por ejemplo, usted aquí, en Córdoba.

Eso también es bueno para el jugador joven. Salir de la zona de casa, vivir de la experiencia de estar fuera, aprender, que se aprende mucho. Se habla con el club, con la familia y se busca la mejor opción. Yo, en cuanto salió la oportunidad de venir aquí, sabía que era una oportunidad que era bonita y a la vez un reto. A mí me gustaba y no lo dudé. Vine y estaba convencido. No miré si estaba cerca o lejos de casa. Somos profesionales, trabajamos en esto y un reto bonito siempre hay que cogerlo.

Cuando se le fichó hablaban de cierta polivalencia y de que podía actuar como mediocentro defensivo, pero la verdad es que no lo veo así. Más bien un mediocentro de la fábrica del Barcelona.

Cada uno tiene sus características y mi principal característica no es la defensa, aunque la he mejorado mucho y este año lo estoy notando. No me definiría como jugador defensivo, porque al final vengo de haber jugado en la cantera del Barça, de estar en el Girona y son clubs que quieren tener el balón y aprendes eso. Entonces eso al final… A mí me gusta tener el balón y jugar en equipos que tengan el balón y que defiendan lo menos posible. Pero si hay que defender, se defiende también. Pero yo tampoco me definiría como un pivote defensivo puro, sí.

Por lo tanto, firmar Iván Ania como entrenador en el Córdoba CF, era muy importante para usted.

Sí, claro. En mi caso intentas buscar las mejores opciones para ti, que mejor se puedan adaptar y dar para el equipo y el míster tiene un estilo de juego que me gusta y me ayuda mucho. Fue una de las cosas por las que me decidí a venir.

¿Coincidió con Fermín o Balde en el Barça juvenil o en el filial?

No, con Fermín no, porque es algo más pequeño, pero con Balde sí. Y nos entrenaba García Pimienta.

Hablando del futuro inmediato. El triunfo ante el Recre da un empuje para el torito que viene: el Málaga.

Sí, claro. El Málaga es un equipo grande, de los que pelean por lo mismo que nosotros. Pero creo que nosotros estamos en una dinámica muy positiva y que nos refuerza mucho la victoria del domingo pasado en casa. Esas victorias son las que te dan en el vestuario la motivación de que las cosas salen bien al final y en partidos como el del próximo domingo no hacen falta motivaciones extras. Eso ya es un partido grande, y a él vienes solo. Es un partido importante para nosotros, iremos a por el partido y seguro que haremos un buen partido.

En la parte menos agradable para usted, las amonestaciones, demasiadas en tan pocos partidos. Seguro que Ania le tuvo que decir algo.

Sí, al final, en la posición en la posición que juego yo y el estilo de juego que tenemos también es normal. Pero sí que es una cosa que tengo que mejorar e igual es un error de juventud. Pero seguro que lo mejoraré y no tendré que cumplir muchos más ciclos. El míster también me lo ha dicho, pero dentro del campo jugamos nosotros y son acciones del partido que igual voy un poquito demasiado acelerado y no me controlo. Pero sí que es algo a mejorar y lo haré aquí.

Algunos tenemos la teoría de que este equipo terminará jugando con tres en el mediocampo y usted sería uno de ellos, un esquema muy del Barcelona.

Sí, aunque la verdad es que podríamos jugar con varios esquemas, con tres, con dos… Al final es una decisión del míster, que es el que tiene que verlo. Él es el que decide y nosotros estamos para entrenar y adaptarnos para hacer lo que nos diga. Pero sí. Perfectamente podría jugar el equipo con tres en el mediocampo. Ahora jugamos con dos y nos está yendo bien.

¿Se ve mejor como medio posicional o mejor como interior?

Me gustan las dos posiciones, sinceramente. Me gusta mucho estar en contacto con el balón. Me gusta estar delante de la defensa, pero también me gusta mucho estar algo más adelante y hacer alguna jugadita. Las dos posiciones son perfectas para mí y son en las que puedo rendir mejor.

¿Ve al equipo con opciones serias de terminar en puestos de ‘play off’ al final de Liga?

Sí, sí, claro que sí. Esto es muy largo y ahora hemos cogido una dinámica de partidos con victorias que eso es muy importante. Veo mucho nivel en el equipo y no tengo dudas de que si seguimos trabajando como hasta ahora y creyendo, sin duda vamos a pelearlo hasta el final.

¿Cómo se le gana al Málaga?

(Ríe) Jugando como estamos jugando creo que estamos más cerca de conseguir la victoria. Entonces, al final veremos cómo planteamos el partido, pero creo que el equipo estoy seguro de que lo hará bien. Hacemos muy buenos partidos desde el inicio de Liga y nosotros somos uno de los equipos grandes y vamos a intentar hacer lo mismo que buscarán ellos: ganarles.