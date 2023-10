Córdoba CF : las notas de la jornada 10 en Primera Federación

Siempre hay una primera vez para todo y, si no, que se lo cuenten al Castellón, al Ibiza, al Atlético Baleares o al Murcia, entre otros. La zona alta de la tabla clasificatoria del Grupo 2 de Primera Federación se aprieta ligeramente -sobre todo en sus tres primeras posiciones- y el Córdoba CF fue uno de los beneficiados de la jornada: de los ocho primeros, los que le antecedían en la clasificación, sólo dos equipos consiguieron ganar: el Málaga sumó tres puntos de una tacada, en Antequera (0-2) y el Murcia lo hizo en el Enrique Roca-Nueva Condomina (1-0) a un Linares Deportivo que acudió a la cita con muchas bajas.

La primera derrota

El Castellón y el Ibiza dejaron de ser invictos, por lo que ya los 20 equipos que conforman el Grupo 2 de Primera Federación conocen la derrota. El Castellón hincó la rodilla en el Iberoamericano, ante el San Fernando (2-0) el pasado sábado, en un partido desconocido para los blanquinegros ante un rival al que la llegada de Santaelena le ha venido de perlas. El Ibiza, al día siguiente, no supo aprovechar el «favor» de los orellut para tomar el liderato y, con todo a favor a priori, cayó en Can Misses ante un sorprendente Intercity, que se impuso 1-3. Romo, técnico celeste, argumentó tras el partido algo así como que «una mala mañana la tiene cualquiera».

La primera victoria

El ex del Córdoba CF Juan Sabas debutó en el banquillo del Melilla con victoria… para el Atlético Baleares. Se veían las caras en el Estadi Balear los dos únicos equipos que no conocían el triunfo después de nueve jornadas disputadas y los melillenses relevaron a Diego Rivera por Juan Sabas con la intención de estrenar el casillero en su visita al colista. Sin embargo, el Atlético Baleares se impuso con un misil de Alarcón a los pocos minutos de iniciarse el encuentro y aunque el conjunto melillense mejoró en cuanto a juego en algunas fases del encuentro, se vio incapaz de, al menos, equilibrar de nuevo el marcador. Esa mejoría del Melilla tendrá que llegar desde el farolillo rojo que ahora ostenta.

La primera vez en ‘play off’

Por su parte, el Real Murcia se preguntó, como en el álbum de Supertramp, aquello de «¿Crisis? ¿Qúe crisis?», con una victoria que le llevaba por primera vez en la temporada a posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria. En una jugada iniciada por Rodri Ríos, continuada por Carlos Rojas y culminada en gol por Vega al inicio de la segunda parte, los granas se deshicieron de un Linares Deportivo que acudía a la cita con muchas bajas. Sí, también los locales, pero vistos los presupuestos de unos y otros, los azulillos notaron mucho más las ausencias ante un Real Murcia que sigue sin convencer en cuanto a juego se refiere, pero que ya está situado en la clasificación en el puesto mínimo que se le exige después de sumar cuatro victorias consecutivas, si se orilla la derrota en Ibiza en partido aplazado.

Muy grave lo sucedido en El Collao.



El entrenador del @AlgecirasCF, Lolo Escobar, en base al testimonio de varios jugadores, ha denunciado graves insultos racistas de un jugador del equipo local sobre Yac Diori.



El árbitro no ha recogido nada en el acta, habrá que estudiar esto… pic.twitter.com/ztcUI6Nzi3 — GRADA B pro (@GradaBpro) 30 de octubre de 2023

El primero… y ojalá el último

Por desgracia, la jornada también dio pie para que se viviera el primer caso de racismo en la categoría o, al menos, en el Grupo 2 de Primera Federación. Ocurrió en El Collao, donde se disputó el encuentro entre el Alcoyano y el Algeciras, que estuvo interrumpido durante siete minutos tras denunciar el jugador algecirista Yac Diori insultos racistas por parte de un defensor del Alcoyano. Ramon Robert, CEO del Algeciras, declaró tras el encuentro que «nuestro jugador nos ha transmitido la situación que se ha dado que el futbolista Álvaro Vega del CD Alcoyano le ha dicho ‘me cago en tu puta madre, mono de mierda’, nosotros creemos a nuestro jugador que además es un ejemplo de saber estar y nobleza en todos los equipos donde ha estado y nos parece inaceptable que el jugador se haya dirigido al árbitro y a la Policía contando los hechos y nadie haya tomado cartas en el asunto. Me parece vergonzoso que nos pasemos todas las semanas hablando del racismo en los campos y luego tengamos que vivir la situación que hemos vivido hoy». El colegiado no reflejó nada sobre el altercado de un hecho que ojalá sea el último que se viva sobre un campo de fútbol.