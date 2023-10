Que al Córdoba CF le hacía falta confianza era una obviedad, que volver su esencia pasaba por recuperar la fortaleza perdida en El Arcángel, también, aunque parece que de una forma u otra igualmente ha quedado claro que los hombres de Iván Ania empiezan a dar con la tecla, pese a que ya vayan diez jornadas en el camino y los registros no hayan sido del todo regulares. Se vaciaron los blanquiverdes en su encuentro casero ante el Recreativo de Huelva (1-0), con un gol sobre la bocina de Alberto Toril que supuso tres puntos y, de paso, dar comienzo a la pelea real: por un hueco en la zona de play off más allá de la zona media del Grupo 2. «Sabíamos de la importancia que hay que darle a cada partido si queremos jugar arriba, hay que jugar cada partido como si fuera el último», afirmó Ania tras el triunfo ante el cuadro onubense.

Dominio y confianza

La resolución del duelo, así como sus cauces, elevaron la comunión con la grada a un nuevo nivel tras un arranque de temporada algo incierto, un hecho que para el preparador cordobesista sirve de aliciente y estímulo de cara a lo venidero: «Sabíamos de la importancia del partido. Habíamos visto los resultados que se habían dado, que no había nadie sin derrotas. Había muy buen ambiente en el campo, queríamos conseguir la victoria como fuera. En la primera mitad nos costó un poco interpretar los espacios. En la segunda generamos muchísimas llegadas, especialmente por fuera. Nos faltaba hacer el gol y con la entrada de Toril quisimos meter un hombre más de área. Creo que en la segunda mitad fuimos muy superiores y de ahí que hayamos podido ganar el partido», resolvió.

«Tenemos que competir todos los días como hoy, super concentrados y concediendo poco en el área rival, sobre todo estando acertados en el área rival. Ojalá que sea un punto de inflexión. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último, si hacemos eso en las jornadas que nos quedan, seguro que nos va a ir muy bien», recalcó acto seguido, incidiendo en la importancia de elevar el nivel de competitividad para aspirar a los objetivos planteados.

En su balance, además, hubo espacio para valorar la falta de acierto, especialmente en el segundo acto, del que deduce que acabó con un «marcador corto»: «El portero estuvo acertado. Tuvimos dos de Kuki, un tiro al palo... Hicimos el gol en la más difícil. Toril es un jugador ganador de juego aéreo, incluso con un rival encima, el remate ha sido muy bueno. Era lo que estábamos deseando, poder abrir la lata, fue al final, pero ojalá hubiera sido antes para no tener que ir en ciertos momentos tan acelerados. Me daba miedo, son un equipo rápido. En la segunda parte les dejamos con un tiro a puerta que ni siquiera tuvo que intervenir Marín. La pena es esa, que para lo que se vio en la segunda parte el resultado es corto», aseveró.

La competitividad del once crece

El balance del triunfo también arroja un dato en claro: futbolistas que hasta el momento no estaban contando con un papel de peso en los esquemas del equipo ahora están dando un salto de calidad considerable tanto a la propuesta defensiva como a la ofensiva. En ese sentido, el gol de Alberto Toril recrudece la pugna por la titularidad en la delantera, mientras que el buen hacer de Isma Ruiz y Adrián Lapeña vuelve a dificultar la toma de decisiones del director de orquesta asturiano. «Lo bueno es que el entrenador tenga un compromiso para poner a los jugadores, cuando tienes la alineación muy clara, porque los que entran no tienen el nivel de los de dentro, es malo. Tenemos la suerte de que eso no pasa. Lo importante es eso, aprovecharlo», admitió satisfecho.

«Hoy jugó Antonio Casas porque pensábamos que a la espalda de los centrales haríamos daño. Cuando vimos que estaban hundidos, entendimos que Alberto Toril es más fuerte en el tiro de cabeza. Es una competencia sana, ojalá un día meta un gol uno, otro el otro. Que tengan ese pique sano y todos esos goles vayan para el equipo», continuó, en relación a la competencia en punta.

En recuerdo de Álvaro Prieto

Otro de los evidentes momentos destacados de la cita en El Arcángel fue el homenaje a Álvaro Prieto, al que se dedicó un minuto de silencio antes del arranque, su camiseta fue portada por los 22 protagonistas de inicio, además de una breve ofrenda floral previa al inicio. Una vez llegado el minuto 18 de juego, del mismo modo, ambas aficiones se volcaron en recuerdo del joven futbolista blanquiverde fallecido. «No se lo pudimos dedicar la semana pasada, por la suspensión del partido. He hablado con un amigo suyo. Tenerlo en el recuerdo, que sea un aliciente más. Queremos poder dedicarle las victorias. para nosotros era un día importante, no solo por lo que significaba el partido. Le mandamos muchísima fuerza a su familia y amigos», apuntó Iván Ania, visiblemente emocionado.