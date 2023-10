Córdoba CF y Recreativo dirimen un clásico con sentimiento

El Córdoba CFregresa a la competición 15 días después del último compromiso, ya que la pasada semana el temporal impidió la disputa de su encuentro en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño.

Reconexión liguera

Y la reconexión liguera del Córdoba CFestará trufada de sentimientos. El primero, por Álvaro Prieto. Ala entidad blanquiverde se unirá el rival de turno, el Recreativo de Huelva, para recordar y homenajear al juvenil cordobesista recientemente fallecido y ante la imposibilidad de hacerlo su propio equipo, cuyo partido previsto ante el Melilla juvenil tuvo que aplazarse por las dificultades que tuvieron los melillenses para llegar, ayer, a Córdoba. También se recordará en la previa del encuentro de esta tarde (18.00 horas, FEFTV) a una de las leyendas blanquiverdes de los años 70 a la que despidió el pasado miércoles y que, precisamente, tuvo su origen y final en Huelva. Nacido en Huelva en febrero de 1942, Miguel Ángel Molina Pons falleció en su localidad natal a la edad de 81 años el pasado 25 de octubre. Sus últimas paradas como profesional las realizó en el CórdobaCF, donde los más veteranos le recuerdan por su sobriedad y carisma. Esta tarde, en El Arcángel, ha querido el destino que se crucen los dos clubs que marcaron la trayectoria de Molina: el Córdoba CF, en el que se retiró, y el Recreativo, en el que debutó.

Continuando con el hilo sentimental, la jornada vespertina en El Arcángel también se completará con la recogida anual de alimentos que realiza la peña Cordobamanía en solidaridad con los niños saharauis y, finalmente, pocos encuentros tienen tanta carga emocional como los que enfrentan al Córdoba CF y al Recreativo de Huelva, el derbi andaluz más repetido a lo largo de la historia y, paradójicamente, el partido que hacía casi una década que no se celebraba.

La última vez que se vieron las caras en El Arcángel el Decano y el conjunto blanquiverde fue en la temporada 2013-14, concretamente, el 4 de enero del 2014, con triunfo local (2-0) con goles de Xisco y Arturo Rodríguez Pérez-Reverte. Fue la temporada en la que el Recreativo luchó hasta el final por meterse en los play off de ascenso, que sí logró alcanzar un Córdoba CFque terminó ascendiendo a Primera 42 años después, el 22 de junio del 2014.

En aquel Córdoba CFera titular Abel Gómez, hoy entrenador de un Recreativo de Huelva que, al igual que los blanquiverdes, tampoco pudo competir la pasada semana por el temporal. El técnico granadino logró el ascenso a Primera Federación el pasado verano, pero es conocedor de las exigencias de todo un Decano, cuyo presidente actual es un Jesús Vázquez, que también era jugador blanquiazul en aque encuentro de enero del 2014.

El Córdoba CFllega al encuentro con la necesidad de sumar puntos para asentarse en la parte alta de la tabla clasificatoria y con la obligación de no volver a fallar en El Arcángel. El propio Iván Ania reconocía que su grupo no puede volver a perdonar en casa si pretende seguir aspirando a los puestos de privilegio de la tabla. Para ello, no podrá contar con el sancionado Kike Márquez, que no pudo cumplir su sanción en Sanlúcar de Barrameda, su tierra, hace una semana, por lo que parece seguir en pie el plan pergeñado entonces por el técnico asturiano, con un mediocampo de tres, compuesto por Álex Sala -que regresa tras sanción-, Isma Ruiz y Youssouf Diarra, con un Recio a la expectativa y recuperando forma física. El Arcángel vivirá esta tarde un clásico con sentimiento.

Alineaciones probables

Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Dragi Gudelj, Calderón, Álex Sala, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Adilson, Antonio Casas.

Recreativo: Rubén Gálvez; Sergio Díez, Trapero, Rubén Serrano, Rahim, Domínguez, Del Pozo, Josiel, Luis Alcalde, De la Rosa, Caye Quintana.