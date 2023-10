Es una cita más, pero no una cualquiera. Para el Córdoba CF el recibimiento al Recreativo de Huelva de este domingo en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV) viene acompañado de cierto aroma partidazo, ese que suele vivirse en los derbis, incluso más allá de las lógicas conexiones vecinales y el hermanamiento de aficiones que se prevé, con el que se eleva la tensión y ensalza el valor de sacar algo positivo pese a contexto o necesidades. Los tres puntos, como siempre, valdrán oro, pero el revulsivo de confianza que una victoria podría significar tampoco es nada desdeñable a estas alturas de la temporada, en las que alimentar el casillero ya se antoja crucial. No es un dato que se le escape a Iván Ania, técnico blanquiverde, que desde la previa ya señala el camino: «Venimos los dos en las mismas condiciones. En cuanto al descanso, nos vino bien, no tuvimos competición ni riesgo de lesión. Ha sido una semana en la que hemos trabajado para intentar ganar el domingo. Ni mucho menos hemos estado relajados. Necesitamos estar en plena disposición para poder competir y, sobre todo, con la idea clara de ir a por los tres puntos», afirmó el asturiano tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del enfrentamiento.

Un Recreativo muy similar Como ya se avanzó a lo largo de la semana, lo que se espera es un Recreativo de Huelva muy similar en cuanto a filosofía, estilo y disposición, por lo que el duelo en el campo será también uno de evidente condición táctica entre dos propuestas afines: «Es un equipo que también quiere la pelota, presionante. Creo que va a ser un partido muy disputado. En las primeras jornadas nos enfrentamos a muchos rivales que jugaron directo, ellos no son así. Es un equipo que entiendo que va a venir a intentar quitarnos el balón. Aquí no van a cambiar su filosofía. Será un partido disputado, en el que el que sea capaz de tener el balón se va a sentir más cómodo. Ojalá seamos nosotros los que seamos capaces de llevar el peso del partido, tener la pelota y hacer daño donde creamos que el rival tiene debilidades», avisó el propio Ania. Ante dicho escenario, tampoco variará demasiado la idea de sumar el segundo triunfo consecutivo y el tercero de la racha en casa, sobre la que el asturiano recalca haber saldado el cupo máximo de «tropiezos» permitidos. «Está claro que normalmente todos los equipos son más fuertes como local que como visitante. Nuestros dos últimos partidos en casa hemos conseguido la victoria, queremos seguir con esa dinámica de sumar de tres en tres en casa. Para cumplir los objetivos tienes que ser muy fuerte de local, hemos tenido dos tropiezos y no nos podemos permitir ninguno más. Ha llovido bastante durante la semana, nos viene bien para los campos de entrenamiento y estadio, que crezca la hierba y se asiente la semilla que habían puesto. Esperemos que el domingo el campo esté en perfectas condiciones para desarrollar el juego», señaló. El planteamiento para la cita Entre los objetos de balance del preparador, por otro lado, también se analizaron las reformas obligadas que Iván Ania deberá acometer en su once para el domingo, sin la posibilidad de alinear a Adri Castellano -lesión- ni al sancionado Kike Márquez, con el foco principalmente en la parcela del mediocampo, en la que el asturiano deberá realizar importantes decisiones. «Kike se va a tirar sin competir al menos tres semanas. Es un hándicap para el jugador. Tenemos la posibilidad de hacer un cambio natural, si es ese, lo normal es que pueda ser Kuki, incluso algún compañero extremo que pueda jugar dentro. También podemos variar el sistema. Muchas veces estamos pensando en el dibujo, pero depende de los jugadores que jueguen será uno u otro. Es una estructura para ver, pero luego los jugadores se van moviendo y cada uno tiene unas características que harán que sea más ofensivo, defensivo, presionante o no presionante. No es muy importante el dibujo, sí la idea de juego y el modelo que quieras implantar», destacó. Entre las variantes que surgen a la hora de configurar la nueva medular, en esa línea, el ex del Algeciras subraya la importancia de «aprovechar los estados de forma», en relación a la buena dinámica de futbolistas como Isma Ruiz o Diarra, el crecimiento de Recio, o el regreso de Álex Sala y la buena disposición de Cristian Delgado: «Al final necesitas aprovechar estados de forma. Álex Sala vuelve de sanción, Isma estuvo muy bien ante el Mérida, Recio cada vez está mejor, va cogiendo ritmo y minutos en partidos y entrenamientos. Está Cristian también. Diarra físicamente es un jugador superior... Entre esos cinco tenemos que decidir, en función de cómo juguemos y lo que consideremos en estados de forma, quién puede ser más importante para intentar someter al rival. En función de eso es por lo que decidimos», confesó. Pulso entre aficiones En la grada también se vivirá una bonita batalla. Más de un millar de fieles onubenses esperan citarse en El Arcángel el próximo domingo, mientras que por la parte cordobesista también todo apunta a una nueva jornada de hermanamiento entre aficiones. Casi una década después volverá a repetirse el derbi entre blanquiverdes y blanquiazules en Córdoba, un aliciente que, según Ania, contribuirá en inestimable medida a la hora de endulzar el duelo en el campo: «Si va a haber buen ambiente, espero que nos sirva de aliciente y motivación. Cuanta más gente haya en el estadio, a pesar de que un número importante pueda ser del rival, para el jugador es más bonito jugar con 10.000 que con 6.000. Tenemos que acostumbrarnos a estas situaciones y que ese factor sea positivo para nosotros», aseveró.