Córdoba CF - Recreativo de Huelva: el partido en cinco claves

De vuelta al ruedo. El Córdoba CF regresa a la dinámica competitiva con una prueba de altura al frente y un buen arsenal de motivos para saldarla con victoria, en un recibimiento al Recreativo de Huelva en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV) que este domingo promete una jornada tan emotiva como intensa y trascendental para el bloque al que tutela Iván Ania. Una cita de indudable valor e impacto, de este modo, en la que el conjunto cordobés buscará dar el golpe sobre la mesa definitivo que se le demanda durante las últimas semanas para acoplarse a la zona alta de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación y empezar a tomar partida en el pulso que sus presumibles rivales directos por el ascenso ya acometen desde hace algunas fechas. ¿Cuáles serán las cinco claves para el encuentro frente a los recreativistas?

A por el «play off»

El primer arista y puede que el más importante del enfrentamiento con el Decano, también es el más evidente: hace falta un triunfo para engancharse a la pugna por la zona con billete a la fase de ascenso. Los objetivos planteados -de forma casi clandestina en ocasiones- por parte de la entidad desde la pretemporada no se separan de encontrar una plaza fija entre los cinco primeros clasificados, entre los que al final del curso se subastará la opción de dar el salto de categoría desde un precio algo más asequible que la promoción directa, que en estos compases de Liga ya queda a 13 puntos -con un partido menos- en propiedad del hasta ahora intratable Castellón, vigente líder del Grupo 2.

Mucho más accesible, eso sí, se presenta al menos el avance hasta el actual quinto puesto, a tan solo tres puntos y en manos del Antequera, además de con el destino de los tres puntos frente al Atlético Sanluqueño aún en el tintero, pendientes de resolución y que bien podrían actuar como una catapulta para poner a los de Iván Ania en pleno play off de traducirse en otra victoria la visita al Estadio El Palmar y previamente cumplir en los compromisos restantes hasta dicho momento, empezando por el del domingo.

Retomar la actividad

La confrontación ante el Decano, por otra parte, tendrá lugar tras una semana de vacío competitivo para ambos conjuntos. Tanto el Córdoba CF como el Recreativo de Huelva no disputaron la pasada jornada por inclemencias climatológicas acarreadas por la influencia de la borrasca Bernard en la región, concretamente en el sur, donde ambas provincias, la onubense y la gaditana, respectivamente, fueron foco de vientos y lluvias que impedían la práctica habitual del fútbol. El conjunto blanquiverde no pudo celebrar su compromiso frente al Atlético Sanluqueño pese a haberse incluso personado en Sanlúcar de Barrameda horas antes del momento fijado para el choque, mientras que los blanquiazules, que debían recibir al Alcoyano en el Nuevo Colombino, tampoco pudieron vestirse de corto.

Por ello, la semana de trabajo ha sido algo atípica en ambos casos, con el fin de mantener la tensión pese a la inactividad en Liga para abordar el duelo de esta décima jornada en plenas condiciones, ritmo, intensidad y rodaje más allá de las circunstancias. Esa ha sido una premisa reafirmada a lo largo de las últimas fechas por parte de varios de los miembros del plantel, que desvelaron la hoja de ruta cordobesista para llegar en forma al envite: encuentro de simulacro en preparatoria durante la matinal del lunes, mantener la mentalidad inalterada y no mirar más allá de embolsarse los tres puntos que de forma inminente estarán en juego durante el derbi andaluz en El Arcángel.

En buen momento

Con especial cuidado se seguirá la situación de futbolistas como Isma Ruiz, Adrián Lapeña, Adilson Mendes, Diarra o José Calderón, que concurren en la previa al cruce atravesando un buen momento en la parcela individual. Empezando por el mediocampista granadino y el central riojano, el balance del triunfo ante el Mérida dejó a ambos «reforzados», con la primera titularidad del nazarí y el regreso al once inicial del defensor para abanderar la pugna con los emeritenses, dejando ambos papeles destacados pese al enrevesado guion escrito durante la cita. También fue favorable para Adilson, que logró el segundo tanto después de su entrada como revulsivo en el último tramo, para ahora pujar por un sitio en la partida como premio a su buen rendimiento.

Distinta es la estampa de Youssouf Diarra y José Calderón, dos puntales inamovibles en los planes de Iván Ania que llegan a gran nivel tras dos meses de campeonato. El mediocampista maliense, junto a Gudelj, es el único futbolista de la primera plantilla que ha disputado todos y cada uno de los minutos de la temporada (720’), mientras que José Calderón, dueño y señor del costado zurdo, también buenamente por la ausencia prolongada por lesión de Adri Castellano -aún no ha debutado-, ha vuelto a exhibir su faceta más vertical, aplicada y asociativa en los últimos enfrentamientos. Tanto uno como el otro volverán a ser fijos en la propuesta para doblegar al Recreativo de Huelva, como extensión y continuidad en la filosofía de juego blanquiverde, a la que sendos futbolistas han conseguido tomar la medida pese al irregular estreno de campaña.

Otra vez sin Kike Márquez

La de este domingo será una jornada, además, en la que tampoco se podrá contar con los servicios de Kike Márquez, que dado el aplazamiento del partido ante el Atlético Sanluqueño, tendrá que rendir cuentas por sanción frente al combinado onubense al ser la prueba más inmediata en el calendario de Liga. El mediapunta vio la tarjeta roja durante el pasado enfrentamiento ante el Mérida en El Arcángel, en el que apenas rebasado el minuto tres de juego, el colegiado Cambronero González mostró el camino hacia vestuarios para el capitán blanquiverde, que sumó su segunda expulsión en apenas ocho jornadas -una no la disputó-, junto a las cuatro tarjetas amarillas que todavía contabiliza en su haber y que lo sitúan al borde de otra suspensión por acumulación de amonestaciones una vez se produzca su regreso.

El escenario resultante deja a Iván Ania una semana más obligado a realizar reformas por fuerza mayor en su esquema, con la incógnita de modificar -o no- el dibujo en pista para sustituir la figura del enganche o incluir a Kuki Zalazar de inicio y mantener la misma formación mostrada a lo largo de este arranque doméstico. Ante dicho contexto, piezas como Isma Ruiz y Recio cobran fuerza, apuntando a un sistema con tres volantes y un pivote en el que Diarra o Álex Sala completarían la partida, sin descartar, además, la opción de que el propio mediocampista hispano-maliense pueda adelantar su posición para recoger el testigo de Márquez por detrás de la delantera y, de paso, explotar su vocación goleadora exhibida durante diversas fases del pasado curso.

Un Recreativo «muy blanquiverde»

También será destacable la presencia de múltiples ex cordobesistas en el bando recreativista en la presente campaña. Hasta cuatro piezas del engranaje del Decano, de esta forma, comparten pasado con El Arcángel en su expediente, desde su actual banquillo, ocupado por el ex capitán califal Abel Gómez, hasta el campo, en el que figura un héroe del ascenso a Primera División como Dani Pinillos -regresa tras lesión-, un integrante de la última época del club en Segunda División, como Antoñito -no estará por sanción-, además de precisamente otro miembro que hasta hace apenas unos meses vestía la casaca cordobesa como Juan Villar -también tras lesión-, que cambió el blanquiverde por el blanquiazul durante el pasado verano, una vez cerrada su cesión en el Córdoba CF y cerrada su relación con el SD Huesca, club al que pertenecía en propiedad.

En el saldo, casi media decena de futbolistas que completan un esquema bien detallado de la última década de la entidad y sus diferentes hitos actuarán como contraparte en el choque, para el que también se prevé un importante desplazamiento de afición onubense, con más de un millar de fieles citados para la ocasión. En la misma línea, además, será una jornada con espacio para el hermanamiento, los reencuentros y la solidaridad, dada la vigesimoprimera edición de la recogida anual solidaria de alimentos no perecederos promovida por la peña local Cordobamanía -con el respaldo de la peña internauta visitante Recre.org- que tendrá lugar este domingo, un año más en la previa de la cita con un stand con el objetivo de reunir productos no perecederos (aceite, harina, arroz, lentejas o pasta, principalmente) en favor de la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis junto a las taquillas del estadio desde dos horas antes del partido.