Córdoba CF : las notas de la jornada 9 en Primera Federación

La jornada novena en el grupo 2 de la Primera Federación llegó para arrojar luz a un panorama que, tal y como se podía prever, está encontrando un par de nombres propios en el Castellón y el Ibiza. Los levantinos, que se quedaron rozando el ascenso por la vía del play off, no quieren repetir la experiencia y van con todo a por la plaza de campeones para subir directamente a Segunda. Al Córdoba CF se le fue la oportunidad de dar un salto de calidad porque su partido en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño quedó aplazado por el temporal.

Los únicos que siguen invictos

Los baleares, que llegaban de descender, parecen tener fijado el propósito de salir cuanto antes de aquí. Son primero y segundo. Los únicos que aún no conocen la derrota. El Castellón se deshizo de un muy competente Atlético de Madrid B (2-0) y el Ibiza despachó al filial del Granada (0-1) para sostener el pulso por el primer lugar. Van en otra órbita. De momento, no hay quien les tosa.

En Castalia viven horas felices. Después de los goles de Medunjanin y Óscar Gil firmaron el octavo triunfo en nueve jornadas. A ese expediente se añade un empate. Una barbaridad. Son el equipo más goleador (25) y el que mejor coeficiente (+18) presenta, de largo, en el grupo. El Ibiza no es tan vistoso, pero su eficacia está fuera de toda duda: ante el Recreativo Granada tiró de oficio para sostener la posición ante el acoso, ya claro, de una potencia emergente como el Málaga.

El Antequera de Luismi, sorpresón en lo alto

¿Se acuerdan de Luismi Redondo? Sí, aquel bullicioso extremo que saltó el filial del Córdoba CF al primer equipo en los tiempos de Germán. Dejó partidos importantes y algunos goles decisivos, pero después del año "del doblete" se le cerraron las puertas. Su nombre salió en la lista de bajas y emprendió un nuevo rumbo. Ahora está en el Antequera, donde es poco menos que un ídolo. Con sus goles (cinco en los últimos seis partidos) ha llevado a los de El Torcal a puestos de play off.

Un gol de penalti firmado por Luismi dio a los antequeranos la victoria ante el Melilla (0-1). El pacense celebró a falta de un minuto un triunfo que coloca a los malagueños en la quinta posición, con 15 puntos, y que manda al entrenador melillense al paro. Miguel Rivera, que sacó al Melilla de la Segunda RFEF con un histórico ascenso, ha durado nueve partidos. Su equipo es penúltimo, solo por delante del Atlético Baleares. Con más de dos décadas de servicio en la tercera categoría española, el malagueño deja vacante el banquillo de un Melilla angustiado.

El temporal se carga dos partidos: en Sanlúcar y Huelva

La borrasca "Bernard" asoló el país y sus efectos se dejaron notar en la jornada de fútbol: dos partidos fueron aplazados por el peligro que podía suponer para los espectadores y jugadores el temporal de lluvia y fuerte viento durante la tarde del domingo. El Atlético Sanluqueño-Córdoba CF se traslada de fecha. A la hora de la sobremesa, el club de Sanlúcar solicitó la suspensión a un Córdoba que había salido en autobús al mediodía con rumbo al encuentro. Se tuvo que volver sin jugar y, además, vivió una odisea porque el vehículo que llevaba a la expedición blanquiverde quedó varado en la AP-4 a la altura de Las Cabezas de San Juan.

Tampoco se disputó el partido previsto entre el Recreativo de Huelva y el Alcoyano, también fijado en la tarde dominical. El Decano pidió el traslado de fecha ante la imposibilidad de que la seguridad de todos los asistentes y protagonistas se pudiera garantizar. Tienen los blanquiazules, como los blanquiverdes, un partido pendiente por disputar después de un fin de semana de forzado descanso. Ambos se enfrentarán el próximo domingo en El Arcángel en la décima jornada del campeonato.

Málaga y Murcia, de las crisis sostenibles al salto adelante

Ninguno está realizando una temporada a la altura de las exigencias que se autoimpusieron en el arranque. Al Málaga no le queda otro remedio que postularse como candidato a subir a Segunda, una categoría que aún no llegaría a colmar las apetencias de una entidad que estuvo representada en la máxima competición europea no hace tanto. Ahora soplan vientos distintos en La Rosaleda, donde este fin de semana se vivió un episodio que refleja con crudeza la nueva realidad malaguista. El equipo de Pellicer no pudo (0-0) con el Real Madrid Castilla de Raúl González, que fue mejor y tuvo más ocasiones, Hubo más de veinticinco mil almas en el estadio malagueño. Palabras mayores.

En Murcia lo han pasado francamente mal. A Gustavo Munúa le movieron, y mucho, la silla después de un arranque de competición frustrante, en el que el Córdoba CF tuvo bastante que ver al doblegar a los pimentoneros en el Enrique Roca en la jornada segunda. Las cosas se han ido arreglando. Con una sola derrota en las últimas cinco semanas, el Murcia ha sumado 14 puntos y está solo a uno de entrar entre los cinco primeros de la tabla. Esta semana ahondó en la crisis del Mérida, al que venció en el Romano por 0-1 para dejar a los locales en un pozo sin fondo: ya han perdido seis seguidos y se meten en descenso. En el pozo están ahora con 7 puntos, uno más que Alcoyano y Recreativo Granada en una tabla que cierran el Melilla (3) y el Atlético Baleares (2). Lo de estos últimos es dramático. Su estímulo es recordar que todo es posible en esta Primera RFEF y se agarran al ejemplo del Ceuta, que resucitó el pasado curso. Pero, claro, no todo el mundo puede fichar a revulsivos del calibre de Rodri Ríos...