El Córdoba CF y su oportunidad para asentarse en la parte alta

El Córdoba CF afronta hoy domingo la novena jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación, en la que visitará al Atlético Sanluqueño en su feudo de El Palmar (20.00 horas, FEFTV), feudo más por su configuración física que por los resultados que ha cosechado en esta temporada el conjunto verdiblanco.

Tercera victoria fuera

Porque, posiblemente, El Palmar sea el campo más estrecho de los 19 que visitará en esta campaña el equipo de un Iván Ania que tendrá como dificultad añadida el propio campo sanluqueño para intentar conseguir la tercera victoria visitante de la temporada (la primera se consiguió en Murcia y la segunda en Alcoy), un triunfo que le daría al Córdoba CF la opción de asentarse en la parte alta de la tabla clasificatoria en las próximas semanas, al menos.

También querrá terminar de afinar sus armas el técnico cordobesista, al que las permutas en el once, las sanciones y las lesiones ya le han supuesto más de uno -y de dos- quebraderos de cabeza por el momento. Juegue quien juegue, sea quien sea el rival, eso sí, la premisa para el asturiano y su filosofía de juego es sencilla y no varía un ápice, aunque no contar con varias de sus piezas principales con asiduidad no facilita su labor. Para el duelo en El Palmar, precisamente, la gran ausencia la protagonizará Kike Márquez, en el que sería el partido de su regreso a su tierra natal, Sanlúcar de Barrameda, pero que se quedará sin la participación del mediapunta tras la tarjeta roja directa que vio a los tres minutos de encuentro durante el pasado fin de semana, en la pugna frente al Mérida en El Arcángel.

Tampoco estará Adri Castellano, que recayó de su lesión en el recto anterior del muslo derecho durante la semana de trabajo y no estará disponible para el encuentro de esta noche ante los verdiblancos, sumando una semana más a su recuperación -todavía no ha debutado-. Sí volverá a estar en disposición de participar, no obstante, Álex Sala, una vez cumplido su encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones y ya listo para ser de nuevo uno más en el esquema del equipo, tanto de inicio como de revulsivo, dada la irrupción de Isma Ruiz en el once y la necesidad de afianzar sensaciones por parte de José «Recio».

De escenario hará un histórico Estadio El Palmar que se ha convertido en terreno razonablemente asequible a lo largo de los cuatro compromisos en casa disputados por los sanluqueños. El registro ofrece resultados dispares, con una victoria, dos empates y una derrota de bagaje. Marca la línea la visita del Antequera hace tres jornadas, en la que el conjunto malagueño, aprovechando la expulsión de Joan Rojas en los locales, se llevó los tres puntos con un contundente 0-3 frente al respetable gaditano en su propia casa.

No se moverá demasiado la hoja de ruta blanquiverde, de esta forma, de la que desplegaron sus vecinos antequeranos. Todos y cada uno de los conjuntos visitantes en el feudo sanluqueño, a excepción del actual colista Atlético Baleares, que cayó con suma contundencia por 5-0, han conseguido hacer al menos un gol en sus respectivas visitas al estadio sanluqueño, un escenario que favorece notablemente a los de Iván Ania, que en todas y cada una de las ocasiones que han conseguido abrir el marcador a lo largo de este curso han acabado llevándose la victoria.

Por lo tanto, una oportunidad casi perfecta para este Córdoba CF la visita de esta noche a El Palmar para asentarse definitivamente en la parte alta de la tabla, que es al fin y al cabo, su objetivo.

Alineaciones probables:

At. Sanluqueño: Samu Pérez, Kike Carrasco, Cortijo, Joaquín, Joan Rojas, Viti, Cordero, Luis Vacas, Nacho Goma, Nacho Ramón y Mwepu.

Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Dragi Gúdelj, Calderón, Álex Sala, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Adilson, Antonio Casas.