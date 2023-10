En busca de hacer a su Córdoba CF un ponente más regular en el Grupo 2 de Primera Federación se encuentra Iván Ania en las vísperas del choque del domingo ante el Atlético Sanluqueño en el Estadio El Palmar (20.00 horas, FEF TV), donde el bloque blanquiverde espera escapar con los tres puntos para hilar una nueva racha y, de paso, recortar distancias con los puestos de la zona cabecera, entre los que se cuecen los objetivos planteados por la entidad desde esta misma pretemporada. «Siempre salimos con la intención de ganar, tanto cuando jugamos como local como de visitante. Luego se dan circunstancias, en las que puedes ganar o perder. De momento, en esta Liga no hemos empatado. Buscamos anular al rival con vistas a hacernos con los tres puntos. No miramos más allá del partido. Lo único que pensamos es en ganar, por ganar esos tres puntos, si eso nos lleva a escalar en la clasificación, muchísimo mejor», indicó el propio técnico una vez realizado el penúltimo entrenamiento de la semana.

Dos propuestas similares

Avisando de lo de enfrente, el propio Ania afirmó que lo que espera del Atlético Sanluqueño será una propuesta «diferente a todas las anteriores», aunque similar en cuanto a objetivos y estilo de juego con relación a la blanquiverde. El objetivo de ambos: hacerse con el balón para acercarse a la victoria. «Ellos habitualmente juegan con tres centrales, dos carrileros muy largos, dos mediocampistas y tres delanteros... Es una propuesta de intentar dominar los partidos y al rival a través del juego, de tener el balón. Creo que será un partido en el que el que tenga el balón estará más cómodo, en ambas propuestas tenemos que quedarnos con el balón. El que lo consiga tendrá más fácil llegar a la victoria. Les hemos visto. Ya conocía a su entrenador de equipos anteriores, me gusta su propuesta y ver a sus equipos. Es distinto a lo que nos hemos encontrado anteriormente. Vamos a ver en qué nivel estamos y cómo competimos en un campo, para mí, complicado», aseveró.

Las dimensiones e idiosincrasia particular de El Palmar, por otra parte, también fueron analizadas por el ovetense, que destacó la considerable diferencia de escalas entre el hogar del cuadro sanluqueño y El Arcángel, aunque sin que eso implique cambios en la idea ni el planteamiento: «El campo es difícil, lo primero por el oponente, es buen equipo, buen rival. También porque es un campo más estrecho de lo habitual, intentaremos hacerlo lo más ancho posible. El césped, a priori, estará bien, no nos va a condicionar, como hizo en Alcoy. Intentaremos que el rival sea lo menos parecido a lo que es habitualmente, principalmente quitándole el balón», admitió. «Si cambiamos el sistema lo haremos en función de dónde pensamos que le podemos hacer daño al rival», apuntó.

«Está claro que es un partido importante en un campo difícil, contra un rival trabajo y peligroso, que no nos va a regalar nada. Vamos a tener que trabajar mucho el partido para poder conseguir la victoria», espetó.

La ausencia de Kike Márquez

Una de las ausencias destacables de la cita del domingo, del mismo modo, será la de Kike Márquez, que no podrá participar en el regreso a su ciudad natal tras ver la tarjeta roja directa durante el pasado enfrentamiento ante el Mérida en El Arcángel -la segunda en su cuenta, junto a cuatro tarjetas amarilla en lo que va de Liga-, una situación que, pese a sus matices, «no preocupa» a Ania: «Él es consciente de que no es habitual esa situación de tener ese número de tarjetas en tan pocas jornadas. Creo que la de San Fernando es rigurosa, la del otro día posiblemente si el árbitro no hubiera estado cerca de la jugada, no le habría sacado roja en un minuto tan temprano. Él es consciente de que dejó al equipo con uno menos, estoy seguro de que no va a volver a suceder. Él ha hecho autocrítica, sabe que no ha estado acertado en esa situación. No me preocupa, sé que se va a corregir. Tenemos que ser conscientes de que quedarse con uno menos siempre es negativo, un contratiempo», destacó.

«Posiblemente, en el partido del otro día no nos afectó, no vinieron a presionarnos, no nos igualaron, no se notó la superioridad numérica. En San Fernando nos hizo más daño el gol que la expulsión, no afectó a su propuesta. Ante el Real Murcia también fuimos capaces de aguantar con el marcador a favor y que no se notara. Prefiero jugar once contra once, espero que no vuelva a suceder y estoy seguro de que no va a hacerlo en el caso de Kike Márquez», añadió más tarde.

Homenaje a Álvaro Prieto

El evidente trasfondo de la cita en Sanlúcar de Barrameda pasará por intentar brindar un homenaje con victoria a Álvaro Prieto, el futbolista blanquiverde en edad juvenil hallado muerto el pasado lunes en Sevilla. El cordobés, que permaneció en paradero desconocido desde el jueves previo, ha movilizado a la sociedad, personalidades y estamentos deportivos nacionales al completo en señal de apoyo, en primera instancia para su búsqueda, y posteriormente en respaldo para sus familiares, amigos y allegados, que pudieron darle el último adiós este jueves. «Ha sido una semana difícil por lo sucedido, no queda otra que seguir. Han sido unos días complicados, pero el domingo tenemos que salir a competir, que el balón siga rodando e intentar ganar para dedicar la victoria a la familia y a los amigos de Álvaro Prieto», señaló.