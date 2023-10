Atlético Sanluqueño - Córdoba CF: el partido en cinco claves

Será poco menos que una prueba de nivel y ambición para el Córdoba CF en la inminente visita al Atlético Sanluqueño en el Estadio El Palmar (domingo, 20.00 horas, FEF TV), en la que el bloque dirigido por Iván Ania buscará dar ese planteado golpe sobre la mesa en el Grupo 2 de Primera Federación para abandonar la pugna en la zona media por un hueco entre los aspirantes a luchar en la parte noble de la tabla. No serán pocos los alicientes de la cita, con dos rachas dispares concurrentes y múltiples aristas en forma de rendimiento, nombres propios y objetivos en liza. ¿Cuáles son las cinco claves del encuentro?

Luces y sombras

En en el lapso de ocho jornadas, el Córdoba CF ha sido capaz de exhibir todas sus caras: desde la más aguerrida para llevarse los tres puntos por la mínima, la más acertada para superar al rival con calidad y contundencia, así como la más errática, con la que no ha conseguido seguir la línea de regularidad marcada y, en buena medida, favorecer la actual situación en la clasificación de la sección sur. Los de Iván Ania son octavos con 12 puntos, a dos de distancia de los puestos con acceso a la fase de play off de ascenso a Segunda División a final de curso (14), así como a nada menos que diez del actual liderato que marca el Castellón. La marca del descenso, por otra parte, queda a otros cinco.

Y es que adecuar las altas aspiraciones de la entidad al rendimiento es la gran tarea pendiente en este arranque de temporada. Partidos como los realizados ante el Real Murcia o Recreativo Granada, junto a fases del Mérida, Alcoyano o Linares Deportivo -incluso pese a la derrota-, así, invitan a dibujar el itinerario que el bloque blanquiverde ha de seguir para por fin encontrar su versión más productiva tanto en la faceta del juego como en la del puntaje, en la que promedia 1,5 puntos por jornada hasta la fecha, un gol anotado y 0,8 concedidos.

Iván Ania busca dar con la tecla

También querrá terminar de afinar sus armas el propio técnico cordobesista, al que las permutas en el once, las sanciones y las lesiones ya le han supuesto más de uno -y de dos- quebraderos de cabeza por el momento. Juegue quien juegue, sea quien sea el rival, eso sí, la premisa para el asturiano y su filosofía de juego es sencilla y no varía un ápice, aunque no contar con varias de sus piezas troncales asiduamente no facilita su labor. Para el duelo en El Palmar, precisamente, la gran ausencia la pondrá Kike Márquez, en el que sería el partido de su regreso a su tierra natal, Sanlúcar de Barrameda, pero que se quedará sin la participación del mediapunta tras la tarjeta roja directa que vio a los tres minutos durante el pasado fin de semana en la pugna frente al Mérida en El Arcángel.

Tampoco estará Adri Castellano, que recayó de su lesión en el recto anterior del muslo derecho durante la semana de trabajo y no estará disponible para el domingo, sumando una semana más a su recuperación -todavía no ha debutado-. Sí volverá a estar en disposición de participar, no obstante, Álex Sala, una vez cumplido su encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones y ya listo para ser de nuevo uno más en el esquema del equipo, tanto de inicio como de revulsivo dada la irrupción de Isma Ruiz en el once y la necesidad de afianzar sensaciones por parte de José «Recio».

Fuerza a domicilio

Otro de los frentes abiertos se encontrará sobre la intención de retomar la fuerza a domicilio que durante el primer tramo liguero desplegó el Córdoba CF, con las victorias de valor frente al Real Murcia o el Alcoyano como balance y contrapeso a la mala puesta en escena casera, en la que hasta tres citas en El Arcángel fueron necesarias para sumar la primera victoria del curso 2023-2024 ante el cordobesismo. Lejos del calor del hogar, sin embargo, la papeleta parece estar siendo también relativamente prolífica dadas las circunstancias, con la excepción del choque en San Fernando -muy marcado por la expulsión de Kike Márquez- y el pulso en Algeciras, que bien puede servir de precedente para evitar la misma receta poco efectiva por parte de los de Iván Ania en el futuro.

Mostrar una cara distinta a la protagonizada en el Nuevo Mirador será necesario para hacer daño a un Atlético Sanluqueño también exigido durante este tramo inicial de la temporada, en el que, por su parte, también ha dejado un desempeño repleto de luces y sombras, con su actual decimocuarto puesto y nueve puntos en el zurrón como reflejo.

El Palmar, terreno lícito

De escenario hará un histórico Estadio El Palmar que se ha convertido en terreno razonablemente asequible a lo largo de los cuatro compromisos en casa disputados por los sanluqueños. El registro ofrece resultados dispares, con una victoria, dos empates y una derrota de bagaje. Marca la línea la visita del Antequera hace tres jornadas, en la que el conjunto malagueño, aprovechando la expulsión de Joan Rojas en los locales, se llevó los tres puntos con un contundente 0-3 frente al respetable gaditano en su propia casa.

No se moverá demasiado la hoja de ruta blanquiverde, de esta forma, de la que desplegaron sus vecinos antequeranos. Todos y cada uno de los conjuntos visitantes en el feudo sanluqueño, a excepción del actual colista Atlético Baleares, que cayó con suma contundencia por 5-0, han conseguido hacer al menos un gol en sus respectivos desplazamientos, un escenario que favorece notablemente a los de Iván Ania, que en todas y cada una de las ocasiones que han conseguido abrir el marcador a lo largo de este curso han acabado llevándose la victoria.

El peligro de Mwepu

El Córdoba CF deberá poner especial cuidado en la vigilancia de Paquito Mwepu, principal arma para el gol del Atlético Sanluqueño. El joven atacante internacional zambiano -regresa de compromisos internacionales para este domingo-, de 23 años, se ha destapado como uno de los arietes revelación en lo que va de Liga en la categoría, con tiempo para sumar seis goles que lo colocan como segundo máximo artillero de toda la Primera Federación al completo -el primero es De Miguel, del Castellón, con siete-, además de uno de los puntas más en forma y generadores de peligro de toda la división de bronce en su conjunto.

Sus buenos números responden, en gran medida, a la exhibición que firmó frente al Atlético Baleares en El Palmar, en la que el futbolista cedido por el Cádiz CF encarriló el encuentro con tres goles. Pese a su corta trayectoria, el de Chambishi ha militado en las filas de equipos como el Sturm Graz austriaco, el propio filial cadista -al que llegó la pasada temporada, con 7 goles en 28 partidos-, junto al Red Arrows y el Kafue City de su país natal.