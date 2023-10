Córdoba CF : las notas de la jornada 8 en Primera Federación

La octava jornada del Grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Córdoba CF, empezó a dejar claro que esa última plaza que da derecho a disputar el play off es la que está más en disputa, aunque por ahora también la cuarta se encuentra en el aire. Las plazas de privilegio comienzan a estar en disputa -al menos, las dos últimas- y los entrenadores en entredicho. Gustavo Munúa salvó la cabeza con su primera victoria de la temporada en el Enrique Roca, lograda a balón parado y por la mínima. El Mérida visitó El Arcángel con David Rocha como técnico interino y no pudo evitar la quinta derrota consecutiva de los romanos. Y, mientras, el Antequera, con el entrenador más joven de la categoría (Javi Medina, 29 años), sigue siendo uno de los equipos revelación con el exblanquiverde Luismi Redondo como hombre-gol, tras anotar su cuarto gol en las últimas cinco jornadas y arrancar un punto en El Maulí ante el Intercity. Sólo dos equipos se mantienen invictos, el Castellón y el Ibiza, ya que el Algeciras sufrió su primer derrota de la temporada ante el Murcia, en una nueva demostración de que el Grupo 2 va, paulatinamente, igualándose: desde el quinto puesto al 12º sólo hay una separación de tres puntos.

Gustavo Munúa salva la cabeza

Sin Marcos Mauro, Ángel Montoro, Pablo Larrea o Tomás Pina, que andaban por el palco ya sea por lesión o por sanción, los jugadores de segunda fila del Real Murcia dieron una lección a los futbolistas más destacados del equipo grana para conseguir un triunfo que no despeja todas las dudas, pero que por lo menos da una semana de tranquilidad y salva la cabeza de su técnico, Gustavo Munúa. Un gol de saque de esquina de Alberto González dejaba los tres puntos en el Enrique Roca y conseguía doblegar por primera vez a un Algeciras que llegaba a tierras murcianas como uno de los tres invictos de la categoría. Ibiza, que goleó en Can Mises al Recre de Abel Gómez (5-2), y Castellón, que anotó los primeros goles visitantes de la temporada en el Alfonso Murube para ganar al Ceuta (1-3), son los dos únicos conjuntos que aún no han doblegado la rodilla ante nadie.

Los goles de Luismi Redondo

Luismi Redondo es uno de los hombres más en forma del campeonato en la actualidad. El ex del Córdoba CF anotó el gol que recuperaba un punto para el Antequera ante un rácano Intercity en El Maulí, su cuarto tanto en las últimas cinco jornadas. Además, el de Plasencia mantiene al conjunto malagueño como una de las revelaciones del campeonato, acumulando su sexta jornada consecutiva puntuando. Luismi anotó en el empate en casa ante el Castellón (1-1), en la victoria malagueña en El Palmar (0-3), en el triunfo en el Romano (0-1) y en el empate de esta última jornada, en El Maulí, ante el Intercity. La banda izquierda del conjunto antequerano, con Luismi en el interior y Ale Marín en el exterior tiene su origen en El Arcángel. O más bien en la Ciudad Deportiva.

La pelea por el 'play off' se abre

Parece que lo que se apuntaba desde el inicio de temporada, con una quinta plaza a subasta entre varios aspirantes, va cumpliéndose. Y habría que añadir que, por ahora, también la cuarta plaza está en disputa. El Algeciras y el Ceuta, que perdieron en esta jornada, ocupan el cuarto y quinto lugar de la clasificación con 15 y 14 puntos, respectivamente. Tras ellos, un trío con 12 puntos: el Atlético B, el Antequera y el Córdoba CF. Y con 11 puntos, Intercity, Castilla, Real Murcia y Linares Deportivo. Comienza la lucha por el ascenso en el Grupo 2 de Primera Federación y con una decena de equipos «invitados» a la misma.