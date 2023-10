El Córdoba CF mejora sus cifras defensivas

Más allá de las valoraciones que se puedan hacer de este Córdoba CF en lo que se refiere a juego, los números que muestra en las primeras ocho jornadas tienen una clara diferenciación entre el ataque y la defensa, entre las primeras jornadas y las últimas, entre lo que suma en la primera mitad de lo disputado y lo que logró en la segunda. El Córdoba CF parece evolucionar, al menos en los números, aunque luego en el juego aún ofrezca alguna duda aparente, sobre todo en el apartado defensivo.

Hacia la estabilización

Pero las cifras no mienten y este Córdoba CF parece ir encaminado hacia la estabilización. Y en ello tiene mucho que ver el apartado defensivo. Cierto que Iván Ania ha hablado mucho del juego combinativo de su equipo, del fútbol de ataque que pretende para el conjunto cordobesista y el de someter a los rivales desde la posesión. Pero si se toman las primeras cuatro jornadas de Liga y las segundas, el Córdoba CF no ha variado en el aspecto goleador y en cada una de ellas ha anotado seis tantos. En la primera jornada de Liga, al Córdoba CF no le valieron ni tan siquiera para lograr un punto los dos goles que anotó en el estreno liguero en El Arcángel, ante el Ibiza. Una semana después, marcó tres goles en el Enrique Roca de Murcia, mientras que en el Iberoamericano, el tanto de Kuki Zalazar no sirvió para nada. Finalmente, en la cuarta jornada de Liga, ante el Linares Deportivo, en El Arcángel, los blanquiverdes se quedaron por primera vez a cero en Liga, por lo que el tanto visitante supuso la victoria para el conjunto azulillo. En total, seis goles anotados en las cuatro primeras jornadas de Liga que se transformaron en unos pírricos tres puntos, los obtenidos en el estadio grana ante un Murcia que estaba en su peor momento.

Por contra, en las siguientes cuatro jornadas de Liga, de la quinta a la octava inclusive, el Córdoba CF volvió a anotar seis goles: uno en Alcoy, tres al Recreativo Granada y dos al Mérida, el pasado sábado -quedándose a cero en Algeciras-, por lo que con la misma media docena de goles que también anotó en la segunda parte de la temporada disputada hasta ahora, el equipo de Iván Ania sumó el triple de puntos: nueve.

Ese enorme rendimiento en puntos, desde los tres en las cuatro primeras jornadas hasta los nueve en las segundas cuatro jornadas no tuvieron, por lo tanto, nada que ver con la capacidad ofensiva del equipo de Iván Ania, sino más bien con su capacidad para cerrar la portería de Carlos Marín.

Porque en las primeras cuatro jornadas de Liga, el Córdoba CF encajó nada menos que ocho goles, a una media de dos por encuentro. El Ibiza le hizo tres tantos, el Murcia, uno; el San Fernando le volvió a marcar tres tantos y el Linares le hizo otro. El problema del Córdoba CF era y sigue siendo defensivo, pero lo mejoró en el período que comprende entre la quinta y la octava jornada. Para empezar, en la quinta y en la sexta jornada dejó su portería a cero, tanto en Alcoy como en el encuentro disputado en El Arcángel contra el Recreativo Granada. Recibió un solo gol en Algeciras y también encajó otro contra el Mérida, además, este último en propia puerta -obra de Gudelj- y con el partido ya resuelto. Así, mientras que como se ha indicado en las primeras cuatro jornadas de Liga se encajaron nada menos que ocho tantos, en las segundas cuatro jornadas, de la quinta a la octava jornada, el Córdoba CF ha encajado tan sólo dos goles y uno de ellos en propia puerta.

Mientras que en la primera mitad de la temporada el Córdoba CF encajaba un gol cada 45 minutos, es decir, encajaba un tanto en cada tiempo, en la segunda parte de la campaña ha recibido un gol cada dos encuentros, un tanto cada 180 minutos de competición. Por lo tanto, la senda abierta es claramente la correcta y es en la que ha de insistir el equipo de Iván Ania en el futuro. Todo pasa por mantener la consistencia defensiva y, al menos numéricamente, este Córdoba CF está mejorando en ese apartado. Lógicamente, la imagen que ofrece en el aspecto defensivo ha de mejorar ostensiblemente, pero mientras esa imagen de mejoría defensiva llega, bueno es contar con los números, que son indiscutibles.