El Córdoba CF evita las amarillas casi cinco meses después

El Córdoba CF sumó una importante victoria este sábado en El Arcángel ante el Mérida en un encuentro en el que se palpó la tensión y la importancia que tenían para los jugadores de Iván Ania sumar los tres puntos en juego tras la derrota sufrida una semana antes en Algeciras.

El problema de las amonestaciones

Tras aquella derrota en el Nuevo Mirador, a Iván Ania se le preguntó también por lo cargado que se encontraba el conjunto blanquiverde de amonestaciones. No en vano, el Córdoba CF salió del estadio algecireño con seis cartulinas amarillas, una constante en el conjunto blanquiverde, sobre todo cuando le toca viajar lejos de El Arcángel. En el Enrique Roca sumó seis amarillas y una roja, en el Iberoamericano, cuatro amarillas y una roja, y en Alcoy, cinco amarillas. Es decir, 21 amarillas y dos rojas en cuatro salidas. No parecía excesivamente preocupado Ania cuando se le preguntó tras la derrota en Algeciras por el asunto de las amonestaciones y la quinta amarilla vista por Álex Sala. «Al final es fútbol y es difícil entrenar eso. Igual que no entreno quedarme con uno menos. Son situaciones que se dan. Unas veces son tarjetas justas y otras veces injustas, no creo que sea entrenable esa situación».

Pese a manifestar que la situación «no es entrenable», lo cierto es que tras aquellas últimas seis amarillas por las que se le preguntó al asturiano en el Nuevo Mirador, el Córdoba CF recibió el sábado al Mérida y dejó su registro de cartulinas amarillas a cero por primera vez en lo que va de Liga. La última ocasión en la que el Córdoba CF no vio ninguna amonestación fue en la última jornada de Liga de la pasada temporada, en la victoria ante el Badajoz en El Arcángel (3-1), partido disputado en mayo, por lo que llevaba cuatro meses y medio sin dejar ese casillero a cero. En la primera jornada de Liga (Ibiza) de la actual campaña, el Córdoba CF vio tres amarillas, en la segunda (Murcia) vio seis amarillas y una roja. En la tercera (San Fernando) vio cuatro amarillas y una roja. En la cuarta jornada de Liga (Linares Deportivo) sufrió dos amonestaciones. En la quinta jornada (Alcoyano) vio cinco amarillas, en la sexta jornada (Recreativo Granada) vio tres, y en la séptima, en Algeciras, vio seis amarillas.

La obligatoria reflexión del capitán

Por desgracia, la felicidad no fue completa y el registro no fue perfecto, ya que en el minuto 3 Kike Márquez vio la segunda tarjeta roja de la temporada por una fea entrada sobre el romano Raúl Beneit. A pesar de las protestas del capitán del Córdoba CF y de los gestos ostensibles de estar en desacuerdo con la decisión de Cambronero González, lo cierto es que el colegiado castellano-manchego acertó de lleno con la sanción al sanluqueño. Las imágenes no dejaban lugar a la duda y la roja directa era más que justa. Una roja directa que suma puntos para la clasificación del juego limpio en Primera Federación, en la que el Córdoba CF ocupa el sótano de la tabla.

Además, la de Kike Márquez es una situación que requiere especial atención, ya que si se tienen en cuenta las primeras nueve jornadas -contando la próxima-, el capitán del Córdoba CF se habrá perdido cuatro encuentros, prácticamente, por culpa de las amonestaciones. En concreto, habrá jugado tan sólo 37 minutos en esos cuatro encuentros. En dos de ellos no habrá jugado: en el duelo en El Arcángel ante el Linares Deportivo y el de la próxima jornada, en El Palmar, ante el Sanluqueño (domingo 22, 20.00 horas, FEF TV), y en los otros dos partidos habrá competido tres minutos (el sábado ante el Mérida) y 34 minutos (ante el San Fernando).

Una situación que a buen seguro merece una repensada por parte de quien debe ser no sólo uno de los buques insignia en el juego de este Córdoba CF de Iván Ania, sino también el primer capitán blanquiverde elegido por sus propios compañeros.