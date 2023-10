Con gesto satisfecho salió Iván Ania del choque entre el Córdoba CF y el Mérida en El Arcángel (2-1), del que el bloque blanquiverde escapó con su segundo triunfo consecutivo en casa, cerró ciertas heridas abiertas tras la derrota anterior en Algeciras, además de con un buen registro de notas positivas para tomar apuntes. Profundidad, acierto y trabajo, fueron algunos de los factores destacados en el análisis del propio preparador blanquiverde, que subrayó el trabajo de sus pupilos durante la totalidad de un encuentro al que descarta catalogarlo de «fácil». «Tuvimos el control, una salida fácil entre centrales y conducción, pero trabajada. Me da pena haber encajado ese gol, que termine el partido 2-0 a 2-1 no es lo mismo. Para nosotros es muy importante dejar la portería a cero, me hubiera gustado acabar con más tranquilidad. Hubo momentos de buen juego, en los que atacamos muy bien la espalda de los centrales y con nuestros extremos a los laterales, ahí estuvo la clave para ganar el partido. Hemos hecho un buen partido, pero para nada ha sido sencillo», manifestó.

Un arranque desdibujado

El choque comenzó a desmarcarse de los planteamientos diseñados desde prácticamente el arranque, en el que Kike Márquez vio la tarjeta roja directa -la segunda que ve, junto a cuatro amarillas, en estas primeras ocho jornadas- para dejar a los blanquiverdes con un futbolista menos en el tapete y el plan trazado para la cita totalmente desdibujado. «Está claro que cuando te quedas con un hombre menos en el minuto cuatro, te cambia totalmente la manera de presionar, de iniciar... Te trastoca todo. Tuvimos la fortuna de que a ellos también le expulsaron un jugador y quedáramos en igualdad, ahí el partido cambia. Cuando llegó el descanso me dio la sensación de que no fuimos capaces de cambiar el chip de estar uno menos a en igualdad. Situaciones que tuvimos que modificar, hasta el descanso no fuimos capaces de interpretarlas», admitió tajante.

Sobre el papel en la segunda mitad, con la pertinente charla técnica a lo largo del intervalo, el preparador también lamentó no haber explotado más la «profundidad» de sus extremos, entre los que, según confirma, se gestó buena parte de las acciones de peligro y el origen de sendos tantos. «En la segunda parte hicimos un buen partido desde el control. Las veces que pudimos ir en profundidad generamos peligro, pero eché de menos que fuéramos más veces, se dieron muchas situaciones. Ahí tenemos que ser mucho más definitivos al espacio, los extremos, tanto Adilson como Carracedo, no tanto Simo, que tiene menos velocidad, pero ellos son capaces de ir al espacio y difíciles de parar. Hoy se demostró y espero que en el futuro podamos seguir aprovechándolo», afirmó.

Las permutas refuerzan el plan

En la línea de buenas noticias del encuentro, otro de los escenarios analizados por el ovetense fue la situación de Isma Ruiz y Adrián Lapeña, dos futbolistas hasta ahora con un papel de menor peso en los onces iniciales del técnico -fue el estreno como titular del granadino, así como el regreso tras varias jornadas del riojano- y que han conseguido salir reforzados tras el triunfo ante los emeritenses: «Posiblemente, para mí Isma Ruiz haya sido el mejor de los 22 del partido. No era una papeleta fácil, venía de no ser titular en los otros siete partidos de Liga. Estoy muy contento, ha dado un nivel muy alto. Cuando haces bien las cosas él sale beneficiado y el grupo, evidentemente. Tenemos un muy buen mediocampo, con perfiles distintos. También Recio cuando entró, nos dio pausa. Es un jugador que no hemos tenido durante muchas jornadas y ahora está sumando mucho», señaló, aludiendo, a su vez, a los buenos minutos de José Luis «Recio».

«Creo que ha estado muy bien, muy concentrado en vigilancias, con mucha calma para iniciar. Ha hecho un partido muy bueno. Tuvo dos o tres situaciones en las que tuvo que anticipar y lo hizo muy bien. Igual que Isma Ruiz, él sale reforzado de este partido. Tenemos como centrales derechos a Lapeña y Carlos García, dos de muy buen nivel, en función de lo que necesitemos o momentos de forma, elegiremos. Pero el puesto está muy bien cubierto», indicó acto seguido en relación a Adrián Lapeña.

El papel arbitral

Tampoco se escapó del balance del ex del Algeciras el papel de los árbitros en estos complejos primeros compases de temporada, en los que a los blanquiverdes parecen amontonarse las situaciones con cierto rigor polémico. Ante dicho aspecto, no obstante, el asturiano invita a «dedicar energías» a otros asuntos. «No estamos teniendo suerte con los arbitrajes. En el partido del otro día nos anularon un gol legal, en San Fernando una expulsión rigurosa. Soy de los que piensan que al final de la Liga unas veces te dan, otras te quitan. Es muy difícil su labor. Centrarme en el árbitro no me gusta, prefiero centrarme solo en el rival, solo en nosotros mismos. El árbitro arbitra, pero no juega, si tú estás acertado, por mucho que te quite o te dé, a veces no tiene influencia. No debemos perder energía pensando en eso», lamentó.

«Me reitero en el deseo de que Álvaro Prieto pronto pueda estar con nosotros. Ojalá lo podamos recibir con los brazos abiertos, que lo estamos esperando. Ojalá que este deseo de todos se pueda cumplir», recordó al cierre de su intervención.