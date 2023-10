El Córdoba CF gana al Mérida en un partido con poca historia (2-1)

El Córdoba CF regresó a la senda de la victoria este sábado, en El Arcángel, al imponerse el Mérida (2-1) con goles de Antonio Casas y Adilson para los blanquiverdes y de Gudelj en propia puerta para los romanos, en un encuentro con poca historia futbolística y en el que el equipo de Iván Ania ofreció una imagen gris. De nuevo el Córdoba CF sufrió una expulsión, también temprana, y de nuevo de Kike Márquez, que fue equilibrada minutos después con otra roja por doble amarilla al romano Busi. El triunfo equilibra el casillero de triunfos y derrotas de los cordobesistas y supone el segundo triunfo consecutivo en El Arcángel tras el logrado hace dos semanas ante el Recreativo Granada.

Un punto de tensión

Iván Ania era consciente de que el encuentro era más que importante, ya que todo lo que no fuera una victoria generaría intranquilidad, cuando no nervios, en todos aquellos que apelaban a la tranquilidad hace menos de un año, cuando el equipo sólo ganaba dos partidos de 14, curiosamente. Pero estos son otros tiempos, otra Liga, otros dirigentes… Ya se sabe. El caso es que el asturiano, tras dos jornadas de debates, se decidió por hacer regresar a Adrián Lapeña al centro de la defensa. En realidad, ese debate se lo zanjó el propio Carlos García la pasada semana. En el centro del campo, se confirmó que José Recio aún no está para un encuentro completo de competición, por lo que el técnico blanquiverde se decantó por dejar a Diarra como mediocentro más posicional para dar entrada a Isma Ruiz, mientras que en la vanguardia volvía a reaparecer en el once inicial Antonio Casas.

La puesta en escena del encuentro fue extraña, quizá por la tensión que se palpaba en el ambiente tras la derrota blanquiverde en Algeciras y porque el Mérida también llegaba con lo suyo: media docena de bajas, entrenador interino y cuatro derrotas consecutivas. El caso es que Cambronero González quiso aportar su granito de arena. Tras una primera ocasión a cargo de Antonio Casas, el colegiado conquense -que ya expulsó en los primeros minutos de partido a Gudelj en aquel Córdoba CF-Pontevedra de la pasada campaña- expulsó a Kike Márquez por una entrada sobre Busi. Y, por desgracia, nada que objetar a la roja. El capitán del Córdoba CF debería aplicar la experiencia que tiene en los terrenos de juego y no bordear tanto el reglamento en los primeros minutos de juego. La repetición televisiva deja claro el contacto de la plancha justo por encima del tobillo del rival, por lo que poco se puede reprochar al colegiado. Kike Márquez no dejó lugar ni tan siquiera a una «zona gris».

El Mérida lo intentó

El caso es que con diez sobre el terreno de juego, el Córdoba CF decidió no porfiar tanto por dominar desde el balón, aunque no le hacía ascos. El Mérida, con uno más, lo intentó y tuvo un par de llegadas por el área de Carlos Marín, aunque con poca convicción y demostrando que es un equipo tocado mentalmente. Por su parte, el Córdoba CF recuperó parte de la identidad pasada y logró desnivelar el marcador con apenas tres toques. En el minuto 23, Adrián Lapeña mandaba un balón largo hacia el flanco derecho del ataque cordobesista. Allí, Christian Carracedo le ganaba la partida a José Elo y tocaba lo justo el balón para dejar solo a Antonio Casas ante Palomares, al que superaba con suficiencia.

Casi de la nada, el Córdoba CF había hecho lo más difícil: superar la tensión inicial y el golpe de la expulsión de Kike Márquez con un gol en tres toques y, en el colmo del positivismo, pasada la media hora el Mérida también se quedaba con diez jugadores al mostrar Cambronero la segunda amarilla al mediapunta romano Busi. Toda la preocupación del minuto 10 se tornó en alegría en el minuto 32, pero no se vio reflejada sobre el terreno de juego. El Córdoba CF parecía afectado por todo lo ocurrido, no sólo en el encuentro, sino durante la semana y lo mejor que le pudo ocurrir fue la llegada del descanso, ya que sólo una ocasión firmada por Antonio Casas fue lo que pudo aportar a la grada el conjunto blanquiverde. Sí tuvo el equipo de Iván Ania destellos individuales como las arrancadas de Gudelj, la insistencia de Carracedo o las incorporaciones de Calderón, pero el juego del equipo no pareció el de otras ocasiones e Isma Ruiz no terminó de convencer.

Demasiadas pérdidas

De hecho, el granadino perdió su tercer balón comprometido a poco de iniciarse la segunda mitad, en la que se confirmó que el juego del equipo no fue el de otras ocasiones, aunque tampoco el rival parecía en disposición de hacer excesivo daño. David Rocha intentó imprimir más fuerza a su centro del campo dando entrada a Ben Hamed y minutos después era Iván Ania el que introducía a Adilson Mendes por Simo.

En el ecuador de la segunda parte El Arcángel presenció la mejor jugada del Córdoba CF, con una combinación entre Carracedo y Diarra, que finalizaba con un pase a Isma Ruiz que, desde la frontal del área lanzaba un zurdazo que obligaba a Palomares a realizar una gran intervención para evitar el segundo tanto blanquiverde.

No pudo hacerlo minutos después el arquero romano tras una jugada de ataque del Córdoba CF, con Christian Carracedo sirviendo un balón raso desde la derecha que no supo rematar Antonio Casas en la boca de gol, pero si Adilson Mendes en el segundo palo para colocar en el marcador el 2-0 definitivo cuando quedaban menos de diez minutos para el final del choque. Un segundo tanto blanquiverde que vino mejor de lo esperado, ya que en el descuento, Dragisa Gudelj anotaría para los romanos en su afán de detener un centro raso que no revestía ningún aparente peligro.

En todo caso, el encuentro murió con la misma tonalidad gris con la que se desarrolló. Lo positivo para el Córdoba CF, el regreso a la senda de la victoria, equilibrar el casillero de victorias con el de derrotas, superar también un partido sin Álex Sala y también calmar, de paso, algunos nervios surgidos no tanto tras la derrota en Algeciras, sino más bien a mitad de semana. Sea como sea, una victoria para la tranquilidad de todos.

Ficha técnica