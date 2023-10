A nadie se le escapa que el duelo del Córdoba CF ante el Mérida de este sábado en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV) llega con el cartel de trascendental, tampoco que para el cuerpo técnico encabezado por Iván Ania será verdadera una reválida, aunque bien es cierto que la semana de trabajo, pese a llegar en circunstancias complejas -también a nivel social, tras la desaparición de Álvaro Prieto, futbolista del juvenil A blanquiverde-, junto al revés frente al Algeciras en el Nuevo Mirador, ofrece cierto ambiente enrarecido en busca de un vuelco ante los emeritenses. «Queremos darle la vuelta a la situación, sumar de tres en tres. Sobre todo, cuando jugamos en casa, tenemos que hacernos muy fuertes, sabemos que los objetivos se cumplen siendo muy fuertes como local. Mañana con el Mérida queremos ganar como hicimos con el Recreativo Granada, con tres puntos para seguir escalando en la clasificación», espetó el preparador blanquiverde tras la última sesión de entrenamiento del equipo antes del choque.

Revertir la dinámica irregular

El duelo promete un sinfín de frentes abiertos, aunque tendrá el foco en uno en concreto: la versión ofrecida por el Córdoba CF. Los blanquiverdes no han conseguido encontrar la senda de la regularidad ni asiduamente la de la victoria durante este complejo arranque de temporada, por lo que el rendimiento de este sábado es una incógnita: «Es una situación curiosa, porque la sensación que el equipo transmite es de superioridad, someter al rival, pero eso luego no se ve reflejado en los marcadores finales de los partidos. Habíamos encadenado dos victorias consecutivas, que da confianza y moral, y el otro día es un partido que el equipo no se debilita por cómo fue, ya que el gol viene por un gol nuestro. Fuimos capaces de someter a un equipo que hasta ese momento nadie lo había conseguido. El Algeciras del otro día no tiene nada que ver con el que habíamos visto en las jornadas anteriores. De ahí salimos reforzados, no por el resultado, pero sí por haberlo hecho ante uno de los equipos más en forma», confirmó.

En ese sentido, el ovetense puso el acento sobre la falta de efectividad en ambas áreas, que decidió en buena medida el último choque y las derrotas -con sus respectivos matices- cosechadas hasta la fecha: «Se mejora entrenando. Las áreas son las que deciden los partidos. Nosotros hay días en los que tenemos un tanto por ciento de acierto más alto que otros, pero tenemos claro que hemos ganado tres partidos y dos de ellos fue con la portería a cero. Eso es fundamental. El otro día fue el segundo partido que no fuimos capaces de hacer gol. Quizás ha sido de los partidos en los que más generamos. En la segunda parte creo que hicimos las ocasiones suficientes como para haber empatado o ganado, pero también es cierto que cuando te vuelcas tanto en ataque, les concedimos en la segunda parte dos ocasiones que no deberíamos haber concedido», señaló.

Un Mérida necesitado, pero engañoso

Lo que llegará a El Arcángel, por otra parte, será un combinado extremeño sumido en una dinámica extraña durante el último mes, del que ha escapado con cuatro derrotas encadenadas de forma consecutiva para su casillero. «Lo afrontamos desde la incertidumbre de lo que nos vamos a encontrar enfrente. Su entrenador ha sido destituido esta semana, no es fácil enfrentarte a un equipo que viene con entrenador nuevo. No tenemos referencias de cómo pudo ser en otros equipos, es su primer partido como entrenador. Tenemos referencia de lo anterior, pero no de lo que nos podemos encontrar. Tenemos que estar más concentrados en todo, muy a la expectativa de lo que nos puedan ofrecer y ante eso, tener soluciones, tener respuestas», avisa Ania, haciendo balance, a su vez, de la permuta de David Rocha -hasta ahora director deportivo, que actuará como entrenador de forma interina en la cita- por Rai Rosa en el banquillo rival.

También será un aliciente, pese al contexto, la reciente visita de la cúpula directiva bahreiní al club a lo largo de la semana, concretamente el miércoles, día en el que se reunió el Consejo de Administración del club para, entre otros temas, hacer balance del proyecto de presente y futuro del club, además de respaldar la posición de Antonio Fernández Monterrubio como CEO al frente de las operaciones en la ciudad. «Les conocí, a alguno ya lo hacía de anteriormente. Los propietarios nos transmitieron apoyo, tranquilidad y están deseando que vayamos para arriba. Tengo un poco la barrera del idioma, no domino el inglés perfectamente, pero me pudieron transmitir su apoyo. Para nosotros es positivo, saber que están pendientes de nosotros. Ojalá que podamos ir para arriba y cumplir los objetivos», reconoció Ania.

La situación de Álvaro Prieto

Otro de los temas de actualidad sobre la mesa del técnico, del mismo modo, fue la situación del jugador del juvenil A del Córdoba CF Álvaro Prieto, desaparecido en Sevilla durante las últimas horas y actualmente en paradero desconocido. El joven futbolista de 18 años ha movilizado a la sociedad cordobesa en su búsqueda, al igual que a la propia entidad, que a través del técnico blanquiverde aprovechó para expresar su total respaldo: «Quería transmitir desde el club, cuerpo técnico y plantilla, todo nuestro apoyo a la familia de Álvaro Prieto. Estamos deseando que todo se quede en un susto, que pueda volver a casa. Todos le estamos esperando con los brazos abiertos», afirmó.