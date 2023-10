El Córdoba CF busca alternativas para su rompecabezas ante el Mérida

De una forma u otra toca cambiar el plan, aunque no el libreto. Si alguna lectura dejó el pasado duelo del Córdoba CF frente al Algeciras en el Nuevo Mirador (1-0) es que al esquema de Iván Ania no le sobran las variantes y, en momentos determinados -como éste, pese a que sea por obligación-, ha de acometer ajustes. Tocará recomponer el once de partida en el inminente cruce ante el Mérida en El Arcángel (sábado, 18.00 horas, FEF TV), para el que el técnico blanquiverde no podrá disponer de uno de sus pilares inamovibles durante este arranque de temporada: Álex Sala, con un encuentro de sanción tras ver la quinta amarilla de su cuenta en el duelo ante los algecireños. Tampoco se contará presumiblemente con Adri Castellano, prácticamente recuperado de su dolencia, aunque todavía sin estar en disposición de entrar en la lista para el sábado. Sí estimulará el planteamiento el regreso al completo de Recio, por otro lado, que durante el último compromiso ya pudo sumar sus primeros minutos de vuelta y ha dejado grandes sensaciones durante la semana de trabajo, con vistas a seguir adquiriendo peso en el esquema con el avance de las fechas.

Se reabre el debate en defensa

El saldo de dos porterías a cero consecutivas hasta el anterior compromiso elevaba una premisa: no tocar la defensa. La puesta en escena cordobesista esta campaña había estado marcada por la escasa solvencia en la zaga, por lo que cuando hasta en dos ocasiones salía la receta a derechas, lo mejor era no cambiar el plan. Ahora bien, el planteamiento se trastocó de forma casi infantil ante el Algeciras, merced de un error de Carlos García ante Iván Turrillo que el capitán local no perdonó, por lo que el debate se reabre.

En esa instancia, la candidatura a la demarcación de central derecho vuelve a subasta entre el propio defensor barcelonés y Adrián Lapeña, que no cuenta para Ania desde la tercera jornada del campeonato -la derrota en San Fernando-. El ex del Deportivo de la Coruña, dados los reiterados errores defensivos del cedido por el Cádiz, podrían abrir la posibilidad de su regreso a las alineaciones, mientras de forma paralela se mantiene casi inalterable el resto del esquema de la primera línea, con Gudelj en el perfil zurdo, José Calderón como dueño de la banda izquierda y Carlos Albarrán por la derecha. Todo apunta, del mismo modo, a que Adri Castellano no entrará en la lucha por uno de esos puestos ni de inicio ni desde el banquillo a lo largo del encuentro, tras ultimar su recuperación con buen talante, pero aún sin la fiabilidad física necesaria para entrar en ritmo de competición.

Variantes para la baja de Sala

Las incógnitas sí se extienden en mayor medida al mediocampo, en el que ante la baja de Álex Sala se avecinan cambios por fuerza mayor. El mejor colocado para suplir la ausencia del catalán es Isma Ruiz, cambio asiduo en los tramos finales de cada encuentro durante este ejercicio y el futbolista que, bajo un perfil más discreto, ha conseguido adquirir mayor rodaje y sensaciones pese a las circunstancias. También se encuentra la posibilidad de Recio desde primera hora, pero la lógica y la cautela tras su reticente lesión en el talón de Aquiles invitan a descartar una opción tanto arriesgada, no por su alta médica -ya en perfectas condiciones-, aunque sí por su alta deportiva, a la que todavía le resta algo de ritmo para hacerse efectiva.

Distinta es la papeleta de Cristian Delgado, único futbolista con ficha del primer plantel que todavía no ha sumado ni un solo minuto durante esta campaña -junto a Castellano, lesionado hasta ahora-. Difícilmente el duelo ante los emeritenses será el de su debut en el once, no obstante, pero dada la baja de Álex Sala y la consecuente reducción del fondo de armario para el mediocentro, su estreno bien podría ser una posibilidad más que real en la cita.

No parece que cambie tampoco demasiado el papel de Youssouf Diarra y Kike Márquez más allá del dibujo empleado por Iván Ania, del mismo modo, dos de los seguros en los planteamientos del asturiano hasta la fecha y que presumiblemente volverán a ocupar un puesto de inicio, pendientes, eso sí, de la situación del sanluqueño, también bajo amenaza de la quinta amarilla y sanción tras ver la cuarta en Algeciras.

Ajustes para reactivar la delantera

En el Nuevo Mirador saltó la sorpresa: Alberto Toril entró como titular para ocupar un lugar hasta entonces monopolizado por Antonio Casas. Las molestias del comienzo de semana del rambleño dejaron espacio para la primera titularidad del balear, quien tampoco pudo dejar demasiadas sensaciones más allá de un testarazo anulado y algunas acciones combinativas a lo largo del pasado sábado. Con el “20” blanquiverde totalmente recuperado -que sí pudo participar durante el último tramo-, por tanto, todo indica a que recuperará su sitio en la punta de lanza, trasladando las dudas a los nombres encargados de formar tridente junto a él para el choque.

Uno de los señalados en Algeciras fue precisamente Simo Bouzaidi, que fue relevado durante el descanso para dar entrada a Adilson Mendes. Un cambio que, además, agitó y dio ligera frescura a la espesa propuesta del juego blanquiverde, por lo que la continuidad del lisboeta ahora en el once se antoja de lo más probable, al igual que la de Christian Carracedo, que durante el primer acto dejó una actuación destacada -o al menos algo más de la tónica general antes del intervalo- y ya ha evidenciado que parte un escalón por encima respecto a Kuki Zalazar -también concebido como una opción más lícita para la mediapunta- en el dibujo propuesto desde el banquillo.