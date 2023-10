El Córdoba CF afina puntería para la batalla ante el Mérida

Más trabajo para la causa. Parece innegable que al Córdoba CF le apremia dar un salto competitivo, mental e incluso físico en estos primeros compases de temporada en el Grupo 2 de Primera Federación, en los que lejos de encontrar el camino de la regularidad ni su faceta más productiva, todavía no ha conseguido dar continuidad a su mejor versión -exhibida en destellos durante estas primeras ocho semanas de Liga-. No fue así en el pasado cruce ante el Algeciras en el Nuevo Mirador ni en ninguno de los otros tres reveses que a día de hoy registra en el historial -a veces tampoco en sus victorias-, por lo que la cita de este sábado ante el Mérida en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV) se antoja como el momento adecuado para dar ese paso adelante. Las bases para efectuarlo, ciertamente, parten prestas y dispuestas, después de una semana de entrenamientos de lo más colorida, incluso entrelazada con novedades en la actualidad institucional del club, en la que ahora, a falta de tan solo dos sesiones para el cierre, se ha hecho especial hincapié en la parcela de finalización, de la que Ania espera sacar más partido.

Trato de balón y goles

La matinal de este jueves no se ha desmarcado de la normalidad para los de blanquiverde, que todavía andan encajando el pasado golpe en territorio algecireño, aunque sin quitar la vista del frente en la preparación del inminente pulso con los emeritenses. La llegada a la Ciudad Deportiva, así, se produjo algo más tarde de la hora fijada, como viene siendo habitual, concurriendo los primeros grupos de futbolistas alrededor de las 10.50 horas en los aledaños del «campo grande» del Camino Carbonell y previo paso por el gimnasio del estadio para la puesta a punto físico. La rutina comenzó poco después, después de una rápida charla inicial del preparador blanquiverde, junto a su cuerpo técnico, con César Negredo y Pablo Gutiérrez a su lado, y un breve circuito de estiramientos y calentamientos para adquirir temperatura antes del arranque de los ejercicios planificados.

La parada inaugural de la sesión tuvo lugar de la mano de actividades combinativas y dinámicas de asociación, junto a rondos, en los que la dirección del banquillo cordobesista buscó incidir sobre las opciones para aprovechar el espacio y generar peligro con pases mecanizados. También hubo tiempo para la finalización -protagonista-, con un buen puñado de goles protagonizados por Antonio Casas, Kike Márquez o Kuki Zalazar, entre otros, para endulzar la visita a los pequeños grupos de aficionados que, aprovechando la festividad del día de la Virgen del Pilar, aprovecharon para acercarse a seguir el entrenamiento del equipo. Tampoco faltó la representación de los más pequeños, que al término de la sesión sumaron un capítulo más a la tradicional ronda de fotografías, sonrisas y autógrafos que viene siendo costumbre.

En lo demás, el plato fuerte de la sesión radicó en los simulacros de transiciones con posterior definición en superioridad de cara a puerta, una asignatura parcialmente pendiente para el Córdoba CF, que durante las últimas jornadas ha evidenciado cierta facilidad para generar peligro, aunque también un grave problema a la hora de transformarlo en rentas reales para el casillero. Esa fue una instancia en la que Iván Ania procuró instruir con aún más cuidado al vestuario, al que quiere dotar de un salto de calidad ofensivo para potenciar su propuesta de cara a puerta. «Quiero ritmo alto», voceó el ovetense de forma intermitente a cada lance del tramo final de la práctica, en la que pudo verse a buena parte del plantel especialmente enchufado antes del cierre de la sesión, que acabó dividida en tres dinámicas: un grupo ensayando libres directos, otro con jugadas específicas y más finalización, mientras el tercero disfrutó con un ameno torneo de fútbol-tenis.

Adri Castellano pone el contador

La gran noticia de esta semana sigue siendo la reincorporación parcial tras lesión de Adri Castellano, que con cierta cautela continúa alternando trabajos junto al resto del plantel mientras atraviesa los últimos coletazos de su recuperación por una dolencia miotendinosa focalizada en el recto anterior de su muslo derecho. El cordobés fue uno más en la rutina de este jueves, que no fue especialmente intensa, en la que participó de forma activa y sin molestias aparentes. Prácticamente descartada -pendiente de la sesión de este viernes, última antes del choque- queda su entrada a la lista del inminente encuentro ante el Mérida, no obstante, en función mantener ciertas precauciones para no forzar una recaída tras casi un mes en el dique seco.