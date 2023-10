Córdoba CF - Mérida: el partido en cinco claves

El avance del calendario en el Grupo 2 de Primera Federación innegable y ofrece una realidad que todavía lo es más: al Córdoba CF le urge dar el tan manido paso adelante para convertirse en ese equipo candidato al ascenso que pretende ser. Sin duda, los contrastes del arranque de temporada han distado mucho del planteamiento y objetivo dibujado por la entidad desde la pasada pretemporada, tras apenas siete compromisos saldados y cuatro derrotas y tres triunfos como bagaje en el zurrón. Cada semana que pasa, además, alimenta las incertidumbres de un equipo que todavía no ha sabido dar con la tecla, mientras rivales más aseados, acertados o menos propensos a cometer errores comienzan a asentar las bases de sus respectivas metas. El sábado llega otra de esas citas en las que el único marcador que se antoja concebible es la victoria, ante el Mérida en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV), frente al que los pupilos de Iván Ania buscan reaccionar. ¿Cuáles son las cinco claves del enfrentamiento?

Revertir las malas sensaciones

Uno de los objetivos obvios del choque del domingo será el tratar de reconducir las malas sensaciones cosechadas durante el pasado compromiso en Algeciras. Ciertamente, el bloque cordobesista no dejó buen sabor de boca en ninguna de sus líneas a lo largo de la pugna en el Nuevo Mirador, en la que tanto la parcela defensiva como la ofensiva acabaron respectivamente señaladas. La zaga no ofreció la solvencia ni seguridad que se demanda de un aspirante al salto de categoría, merced del error de Carlos García -uno de los múltiples cometidos por el grueso de la defensa en las últimas jornadas- ante Iván Turrillo que supuso el único gol y la derrota frente a los rojiblancos.

Tampoco convenció la propuesta atacante, que armó y dispuso de ocasiones para alterar el devenir de la contienda, aunque una vez más acusó falta de puntería e ideas en los últimos metros. Hasta dos goles acabaron siendo anulados para los de Ania, uno sobre la bocina en pies de José Calderón y envuelto de polémica, mientras que el otro lo envió a las mallas Alberto Toril tras precisamente un centro del paradeño, que partía adelantado a la hora de realizar el servicio. En lo demás, los últimos minutos fueron el único atisbo de reacción blanquiverde, que poco o nada ha de parecerse este sábado a esa versión para sacar algo positivo tanto en el casillero como en cuanto a sensaciones frente al Mérida.

Obligado a ganar en casa

Y es que el difícil contexto apunta a una obviedad: para elevar el nivel del equipo y su lugar en la clasificación hace falta asegurar El Arcángel. En los tres envites caseros disputados los resultados han sido dispares, con dos derrotas -Linares Deportivo e Ibiza- y un triunfo -Recreativo Granada- como balance. Para aspirar a lo más alto el bloque blanquiverde pretende echar el cerrojo a su feudo, por lo que mantener la línea iniciada ante el filial nazarí se torna casi una exigencia de cara a sacar partido ante un Mérida que llega copado de necesidades. Hasta el cordobesismo más receloso ansía motivos para el festejo, por lo que abandonar la actual condición del sexto peor local del Grupo 2 para dar un paso adelante ya se encuentra marcado en rojo en el libreto de Iván Ania.

En similar sintonía se encontrará la idea de mantener la portería a cero, una tarea que tan solo se ha conseguido en dos de esas tres citas caseras. Un total de cinco anotaciones a favor y cuatro en contra son los datos que guarda el expediente cordobés actualmente en su feudo, que paralelamente se coloca como el octavo equipo más goleado de la sección sur de la categoría -junto a Intercity y Recreativo Granada, con nueve dianas encajadas- en estos primeros siete duelos del calendario de Liga.

Un Mérida en apuros

Enfrente concurrirá un Mérida con una racha de cuatro derrotas consecutivas a sus espaldas, decimoquinto clasificado -frontera entre la salvación y el descenso- con siete puntos y a uno solo de distancia de la zona de peligro. Desembarca en territorio cordobesista con el cartel de ser el cuarto peor visitante de todo el Grupo 2 de Primera Federación, con un único empate extraído de sus tres compromisos lejos del icónico Estadio Romano José Fouto, correspondiente a su empate frente al Atlético Sanluqueño en El Palmar (2-2) de la segunda jornada.

El histórico reciente, eso sí, sirve como aviso para el Córdoba CF, que guarda el antecedente de la visita emeritense a El Arcángel del curso 2022-2023, en la que los albinegros consiguieron llevarse los tres puntos a domicilio (1-2) y, tras la derrota previa de los de Germán Crespo frente al Alcorcón en Santo Domingo (3-0), dar el pistoletazo de salida a la terrible racha de resultados que supuso el inicio de la crisis que se prolongó de forma dramática hasta el aciago final de temporada.

Cambios obligados en el once

La baja por sanción del mediocampista Álex Sala, por otra parte, ofrece un espacio lícito para realizar ciertas probaturas dentro del esquema de Iván Ania, que no podrá contar este sábado con los servicios del joven organizador catalán -vio la quinta amarilla en su cuenta en Algeciras-, hasta ahora uno de sus intocables. La recomposición del eje del juego blanquiverde, por tanto, pasa por incluir un nuevo nombre sobre la medular, para el que opositan múltiples alternativas: José “Recio”, Isma Ruiz y Cristian Delgado, todos pendientes, claro está, del dibujo final empleado para la cita, en la que se prevé la continuación del sistema con dos futbolistas más posicionales y un mediapunta -propiedad casi exclusiva de Kike Márquez- por delante para favorecer la organización de juego vertical y creación de peligro en el área contraria.

Entre el radar de variantes, así, la pieza que emerge con más fuerza es la de Isma Ruiz, revulsivo por excelencia de este primer tramo de curso y en el que la dirección técnica blanquiverde, a expensas de la recuperación total de Recio, ha depositado en mayor medida su confianza. Una vez el pivote malagueño haya cerrado su reincorporación y adquirido el ritmo necesario para entrar en la partida, no obstante, todo apunta a que el ex del Apollon Limassol se harán con un sitio fijo en el once, mientras que Cristian Delgado -que todavía no ha debutado-, sigue aguardando oportunidades desde el banquillo, aunque bajo la premisa de no contar demasiado para Ania en estos compases de Liga.

En lo relativo a la defensa también se repetirá la baja de Adri Castellano, por otra parte, que continúa evolucionando favorablemente de su lesión, aunque sin la disposición necesaria para entrar dentro de los esquemas del equipo para el inminente duelo, en el que el futbolista del filial Paco Fernández completará la convocatoria.

Permuta en el banquillo rival

Otro de los alicientes del sábado será el cambio de protagonista en el banquillo rival, en el que no se sentará Rai Rosa. El técnico extremeño de 43 años, tras sumar cero de los últimos dos puntos posibles, fue cesado durante el pasado lunes, dejando su lugar a David Rocha, hasta ahora director deportivo que ha asumido el cargo de director de orquesta de forma interina tras la destitución del extremeño. El nuevo segundo entrenador, del mismo modo, pasa a ser Carlos García, mientras que Alejandro Acero, segundo hasta ahora de Rosa, y José Carlos Ponce, preparador físico, también han abandonado la disciplina del club del Estadio Romano José Fouto junto al instructor cacereño.

También será una indudable reválida para Iván Ania desde el banquillo homólogo, donde la exigencia se mantiene pero la presión aumenta después de un arranque de campeonato marcado por la irregularidad. Habiendo escapado con cero puntos de más de la mitad de los duelos disputados -cuatro derrotas en siete partidos-, el margen de acción sigue reduciéndose a marchas forzadas para el entrenador ovetense, que también demanda un paso adelante de sus pupilos para recuperar la fiabilidad perdida en las últimas semanas.