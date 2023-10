Kuki Zalazar: "Merecemos la victoria por el juego que hacemos, somos muy buenos"

Después del regreso al trabajo del Córdoba CF, este martes con una sesión en la Ciudad Deportiva, pasó por sala de prensa Kuki Zalazar para realizar una valoración de la situación del plantel blanquiverde y cómo se ha encajado en la caseta la cuarta derrota en siete jornadas de Liga, lo que deja a los blanquiverdes más cerca del descenso que de la zona de promoción a Segunda División A.

El Algeciras "es un gran equipo"

El uruguayo comentó que el encuentro en Algeciras se había "planteado para traernos los tres puntos, pero bueno, esto es fútbol y ellos también juegan". Zalazar comentó que el Algeciras es "un gran equipo" pero que la victoria del equipo de Lolo Escobar llegó "por un error nuestro". El mediapunta blanquiverde apuesta por pasar página y pensar que "esta semana hay una oportunidad para ganar con nuestra gente, en nuestro estadio y vamos a por ello, a intentar sacar los tres puntos" ante el Mérida, el próximo sábado, a las 18.00 horas en El Arcángel.

Se le preguntó a Kuki Zalazar por los dos goles anulados al Córdoba CF en el Nuevo Mirador, ambos por fuera de juego. "El primero de Toril me pilla calentando y me pilla lejos", reconocía el uruguayo, pero explicaba que después lo vio "en el vídeo y no me pareció fuera de juego". Asimismo, "en el segundo estaba en el campo y tampoco me pareció" fuera de juego, se quejó el jugador del Córdoba CF. "Son errores que nos perjudican mucho, porque creo que la primera parte no estuvo bien, pero en la segunda fuimos muy superiores a ellos y tuvimos esos dos goles", aunque Zalazar excusó que para él "la profesión de árbitro es muy difícil. Pero viendo en el vídeo se equivoca totalmente", volvió a lamentar el jugador blanquiverde.

Kuki Zalazar reconocía posteriormente que "es verdad que ha sido un inicio de Liga un poco difícil" el del Córdoba CF, pero también expuso que cree "muchísimo en este equipo, tenemos grandísimos futbolistas, un vestuario muy bueno, un cuerpo técnico muy cercano y trabajamos para que lleguen las victorias". El mediapunta blanquiverde valoró que esas victorias "nos las merecemos por el juego que hacemos y somos muy buenos jugadores. Si seguimos trabajando como lo hacemos y dominando los partidos como creo que en muchas fases lo hemos hecho vamos a conseguir muchas victorias", aventuró el uruguayo.

"Sacar los tres puntos sea como sea"

También habló Zalazar de la imperiosa necesidad de ganar al Mérida, el sábado. "Creo que hay que ganar todos los partidos que juegue el Córdoba CF. Creo que es una situación tras una derrota en la que tienes que ganar, estás en tu casa, con tu gente, que te arropa en todo momento. Y sí, podemos decir que hay que sacar los tres puntos sea como sea", admitió el jugador cordobesista, aunque avisó de que "vamos a ir desde la tranquilidad, desde el trabajo, que es en lo que creemos nosotros, lo que nos dice el cuerpo técnico y sacar los tres puntos".

También reconocía Kuki Zalazar que "es verdad que este equipo, con los jugadores que hay, está hecho para estar mucho más arriba" de lo que está en la actualidad en la tabla. "Creo que hemos empezado con la situación un poco difícil, pero también antes de ir a Algeciras íbamos con dos victorias seguidas, Alcoyano y ante el Granada B. El otro día perdemos y se ven las cosas un poco distintas, pero tenemos un grandísimo equipo, estamos haciendo un buen fútbol y en algunas situaciones es verdad que nos falta más maldad, de tirar más a puerta. Creo que lo estamos trabajando muy bien y vamos a sacar todos los objetivos del club porque queremos estar arriba", reiteró el uruguayo.

Finalmente, Kuki Zalazar valoró su papel en este Córdoba CF desde su llegada, justo al final del mercado de fichajes. "El año pasado para mí fue duro, tuve poca continuidad y entrar en un club como el Córdoba CF, con los jugadores que había, y además en los últimos días, con el equipo que ya había prácticamente jugando un partido de Liga", condicionó en cierta manera su adaptación al Córdoba CF. Sin embargo, ahora, Kuki Zalazar se siente "cada vez mejor, teniendo mucho más ritmo, estoy mucho más confiado en el campo y espero que trabajando pueda llegar a mi mejor versión y ayudar al equipo en todo momento".