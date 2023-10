Córdoba CF : las notas de la jornada 7 en Primera Federación

La jornada 7 del Grupo 2 de Primera Federación dejó diferentes apuntes sobre teóricos favoritos, sorpresas, resurrección y la confirmación, en definitiva, de por qué el fútbol es tan seguido: porque es imprevisible. El Córdoba CF se llevó una nueva decepción en el Nuevo Mirador, al que acudía con la intención de meterse en puestos de play off ante un Algeciras que tras su victoria sobre los blanquiverdes se encarama a la tercera posición de la tabla, aprovechando que el calendario le fue favorable en el arranque y, cuando le vino el teórico rival fuerte éste le cedió los tres puntos con un fallo garrafal en defensa que aprovechó Iván Turrillo para anotar el gol de la victoria algecirista. El conjunto blanquiverde regresa a la mitad de la tabla y ve ya los puestos de play off a cinco puntos de distancia cuando apenas han transcurrido siete jornadas. Puestos que no pisa desde la jornada 26 de la pasada temporada y que no volverá, como mínimo, en las dos próximas jornadas. Por lo pronto, si aspira a pisarlos deberá, primero, imponerse el próximo sábado al Mérida en El Arcángel (18.00 horas, FEF TV).

