Iván Ania: "Te vas con mal sabor de boca porque no eres capaz de puntuar"

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, hacía tras el encuentro un "balance negativo" del mismo "porque no hemos conseguido la victoria que vinimos a buscar". Para el asturiano "hubo dos partes diferenciadas. Una primera en la que el partido está más igualado, en la que a nosotros nos falta profundidad. Teníamos el control del balón, pero no generábamos peligro a la espalda de la defensa" del Algeciras "y en un error nos hacen el gol y se adelantan en el marcador. A partir de ahí, el partido cambia", reconocía un Ania, que valoraba que tras el descanso el encuentro fue distinto. "En la segunda parte es un continuo estar en campo rival, cada vez que éramos capaces de encontrar a Álex Sala, se giraba y ya estábamos en campo rival. Era atacar contra ocho como mínimo y no es fácil", se justificaba el técnico blanquiverde. "Creo que tuvimos las ocasiones suficientes para empatar e incluso para ganar. Nos anularon un gol legal, pero al final te vas con mal sabor de boca porque no eres capaz de puntuar", se lamentó el preparador cordobesista.

"Un rival sólido defensivamente"

Sobre el rival, Iván Ania aseguró que "defensivamente estuvo el Algeciras sólido. No fue el equipo de otras veces, que iniciaba en corto y más dominador. Cuando se pusieron por delante sólo hicieron que defender", se quejó el asturiano, que enumeró posteriormente las opciones que tuvo el Córdoba CF de cara a gol. "Tuvimos una situación clara de segundo palo de Simo en la primera parte, dos de Kike Márquez en la segunda, el gol legal que nos anulan, un gol de Toril que nos anulan y creo que generamos lo suficiente como para haber puntuado", insistió el asturiano. Además, Iván Ania aseguró que no podía "decirle nada negativo al equipo, porque estuvimos a buen nivel en la segunda parte. Cambiamos el sistema para meter dos medias puntas y habilitar al punta y a los extremos, pero no es fácil atacar a un equipo muy replegado. Hicieron un ejercicio bueno de resistencia -los jugadores del Algeciras- y lograron dejar su portería a cero", reconoció.

También remarcó Iván Ania la importancia del error de Carlos García y el tanto de Iván Turrillo. "Hasta el gol, el partido es distinto a lo que pasa después del gol. A nosotros nos faltó profundidad en la primera parte, tenían la línea muy adelantada y no fuimos capaces de penalizarlos. La segunda fue totalmente distinta, sometimos al rival totalmente, pero nos faltó acierto en el área rival", se quejó el técnico blanquiverde.

Además, Iván Ania también comentó que ya en la previa dijo "que iba a ser un partido muy táctico, porque creo que nos conocemos bien, tenemos referencias claras de jugadores, analizamos al Algeciras y sabíamos las situaciones en las que nos podían hacer daño. Creo que en el primer saque de meta que íbamos con tres y nadie se lo habían hecho al Algeciras, no asumen el riesgo por miedo a que les robáramos arriba. No fueron el equipo que son habitualmente en cuanto a la propuesta y nosotros estuvimos más cerca de ser nosotros que ellos, pero creía que iba a ser al primer equipo que no iba a hacer juego directo. Y no lo hicieron, porque todos los rivales nos habían jugado directo, pero este equipo juega sin referencia arriba y el juego directo sólo lo hicieron en el inicio de meta", analizó el entrenador del Córdoba CF.

Profundizando en el encuentro, Iván Ania reconoció que "queríamos desgastar en la presión a los puntas, circulando, llevando el balón entre los centrales y los laterales y, una vez superada la presión, acelerar para generar ocasiones. Su gol no viene fruto del aumento en la presión del Algeciras, sino por un error nuestro", puntualizó el asturiano.

Finalmente, Iván Ania lamentó que el juego de su equipo no se traduzca en más puntos. "Al final esto se trata de meterla, de resultados. Nosotros, por sensaciones y por cómo juega el equipo deberíamos llevar más puntos. Pero esto es una carrera de fondo, son 38 jornadas y llevamos siete", recordó Ania, que admitía que el de este sábado "era un día importante, porque nos metíamos en el play off" en caso de triunfo, "pero el equipo me transmite sensación de muy buen equipo. Creo que vosotros también lo considerareis así, porque es un equipo que tiene mucho fútbol, somete a los rivales, es muy difícil quitarnos el balón", remarcó el asturiano, que insistió en que "si nos ponemos por delante en el marcador es muy difícil que nos igualen. No podemos cometer errores y es muy importante ponernos por delante en el marcador".

Sanciones y situación en la tabla

Además, Iván Ania analizó la quinta amarilla de Álex Sala y el regreso a la competición de José Recio. "Sala es una baja importante, es un jugador que nos da mucho fútbol, la lleva muy fácil de un lado a otro, es una baja importante, pero es la posición en la que más gente tenemos", recordó. Sobre el centrocampista malagueño, el técnico blanquiverde opinó que "Recio nos puede dar lo que nos dio. Que no la pierde, que es capaz de encontrar pases interiores superando líneas rivales, jugador con mucha experiencia, y decidimos en la segunda parte quitar a Sala y meter a Diarra que tiene muchas piernas para ver si encontraba a los dos mediapuntas que colocamos, pero cuando los encontrábamos casi siempre terminábamos por fuera", se quejó, ya que "el Algeciras en los centros laterales, en la zona de área era fuerte".

Sobre las amonestaciones y lo cargado que está este Córdoba CF, Iván Ania seguró que no piensa en ello. "Sé que Álex Sala tiene cinco, pero los demás no sé. Tuvimos una expulsión de Carlos y otra de Kike. Al final es fútbol y es difícil entrenar eso. Igual que no entreno quedarme con uno menos. Son situaciones que se dan. Unas veces son tarjetas justas y otras veces injustas, no creo que sea entrenable esa situación", aseguró.

Iván Ania volvió a llamar a la tranquilidad para cerrar su comparecencia ante los medios. "Esto es muy largo y hay que estar tranquilos. Estaría preocupado si el equipo fuera una nave a la deriva, como quien dice. Pero el equipo tiene muchas cosas buenas. Los resultados van llegando, dos jornadas seguidas ganamos y esta perdimos. Pero nos tenemos que hacer fuertes en casa. La categoría está igualadísima, con equipos de mucho nivel y los detalles determinan el marcador hacia un lado o hacia otro. Y dominar las áreas", remató el entrenador del Córdoba CF.