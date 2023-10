El Córdoba CF se arma para dar un paso adelante ante el Algeciras

No es el mejor rival ni tampoco el escenario más sencillo, pero la realidad es que el Córdoba CF necesita dar un paso adelante. Para el bloque tutelado por Iván Ania lo que toca este fin de semana, concretamente el sábado ante el Algeciras en el Nuevo Mirador (18.00 horas, FEF TV), es una de esas pruebas de fuego entre las que se recogen buena parte de las evaluaciones al principio de temporada, en las que se puede dar un golpe sobre la mesa, por lo que cumplir -y con nota- se antoja prácticamente imprescindible para paliar el mal arranque y empezar a mirar a cotas más altas tras algunas jornadas a remolque. Es una obviedad que la mejor manera de acercarse a los objetivos, confesados de forma casi entre dientes por la entidad al principio de temporada, es a base de triunfos, de forma que la tercera salida a domicilio no espera saldarse con otro resultado que no sea el también tercer triunfo consecutivo del bloque blanquiverde, al que le urge mantener la línea.

Continuidad a la buena dinámica Y es que no desmarcarse de la senda de la victoria retomada hace dos jornadas, que ahora llega también con un balance de un par de triunfos consecutivos, tras imponerse fuera de casa al Alcoyano (0-1) y en El Arcángel al Recreativo Granada (3-0), es el principal requisito para optar a los tres puntos en tierras algecireñas. Si bien la mejoría defensiva y ofensiva ha sido palpable, como reflejo de sendos resultados, la tónica en el juego se ha vuelto ligeramente más errática, aunque manda el rendimiento. Pudo verse en Alcoy -con mucho sufrimiento- y durante el reciente cruce ante los granadinos, a los que la pegada blanquiverde y su propia fragilidad les acabó arrollando. Pero la estampa en el Nuevo Mirador podría ser bien distinta, dada la tendencia e idiosincrasia del rival. Iván Ania traza la estrategia para superar el buen momento del Algeciras Lo que se espera es un cruce de dinámicas en toda regla, entre dos conjuntos que llegan al alza y que poco o nada se plantean el salir de la línea de sus últimas actuaciones. Enfrente, precisamente, llega un Algeciras invicto hasta la fecha en estas siete jornadas y como dueño de la quinta y última plaza de la zona con billete a la fase de ascenso al cierre de campaña, por lo que la competencia será cruda. Los de Lolo Escobar han conseguido consolidarse mediante la solvencia en este primer tramo de campeonato, en el que no han cedido ninguna derrota, han cosechado tres empates y tres victorias, y tan solo han dejado escapar dos puntos de su feudo, correspondientes a sus pasadas tablas frente al Atlético Sanluqueño en casa (1-1), durante la sexta jornada. También jugará un papel fundamental la parcela de las sensaciones en el duelo del sábado, en el que los cordobesistas inician espiritualmente por delante. Con seis de los últimos seis puntos en el bolsillo y dos porterías inmaculadas -como contraste a las de jornadas previas-, la nueva dosis de confianza rebosa por los cuatro costados del plantel blanquiverde, al que si algo le hacía falta es que empezasen a cuadrarle los números. El factor anímico siempre es crucial, aunque con la confianza de haber sacado dos triunfos de sus tres salidas a domicilio esta temporada, además de llevar dos victorias consecutivas sin encajar, apunta a dejar al Córdoba CF en disposición de exhibir algo más que destellos intermitentes de su nivel real. Ciertamente, incluso en el seno del cordobesismo más receloso se atisba potencial. Ajustes para un pulso «noble» No bastará con reunir buenas intenciones, no obstante, por lo que para Iván Ania vuelve un doble reto de cara a este fin de semana: corregir los errores de fechas atrás -que los hubo, pese a los buenos resultados- y reforzar su planteamiento para hacer mella en la buena disposición mostrada por los algecireños. La llave para entrar por primera vez en el play off esta temporada se encuentra guardada en el Nuevo Mirador -una plaza en la que los blanquiverdes no ven la derrota desde el curso 1985-1986 en Segunda División B-, por lo que el preparador asturiano deberá afinar todas sus piezas para garantizar el mejor desempeño posible, salvando la ausencia de Adri Castellano, que ultima su recuperación, además de con la novedad de Recio, que vuelve a ser uno más en las listas del equipo tras dejar atrás su dolencia en el talón de Aquiles. El regreso al fortín algecireño también será especial para el propio técnico, meses después de no renovar su compromiso allí para cambiar el rojiblanco por el blanquiverde que ahora defiende en el Córdoba CF. Su bagaje en las filas gaditanas no es baladí -allí espera un recibimiento «hostil», según confesó en las vísperas del duelo-, habiendo dirigido un total de 76 encuentros en los dos años al frente de su banquillo -con 27 victorias, 22 empates y otras 27 derrotas de saldo-, por lo que su conocimiento del funcionamiento del combinado algecireño se presume como una buena ventaja para la dura prueba que se presenta, en la que también, del mismo modo, se esperan variaciones en el séptimo dibujo de la temporada cordobesista. Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García, Roldán, Borja Fernández, Eric Montes, Zequi, Iván Turrillo, Diego Esteban, Tomás, Yac Diori, Mario García y Juan Rodríguez. Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Gudelj, Carlos García, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Adilson, Kike Márquez y Casas. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Comité Extremeño) Campo y hora: Nuevo Mirador (sábado, 18.00 horas, FEF TV).