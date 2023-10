Iván Ania traza la estrategia para superar el buen momento del Algeciras

Como a cada jornada, al Córdoba CF de Iván Ania le tocará lidiar con su particular rompecabezas en vistas a salir victorioso de su respectivo compromiso del fin de semana, aunque en esta ocasión con un regusto algo más dulce que de costumbre tras sellar su segundo triunfo consecutivo durante el pasado choque ante el Recreativo Granada en El Arcángel (3-0). La tarea de ahora, no obstante, pasará por armar una propuesta convincente con la que rivalizar al pujante Algeciras en el Nuevo Mirador, con parada de complejidad este sábado (18.00 horas, FEF TV) para dirimir cuál de las dos tendencias al alza de ambos conjuntos perdura tras el choque, en el que una de las plazas de play off también pasa a la puja durante estos compases iniciales del campeonato de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación.

La defensa ya tiene a sus fijos Con media docena de compromisos saldados, la línea defensiva blanquiverde ya conoce cuáles son sus principales pilares, los insustituibles, el esqueleto alrededor del cual se conforma el resto de la propuesta en la zaga de cada jornada. En ese sentido, nombres como el de Dragisa Gudelj y Carlos Albarrán surgen como los hasta ahora intocables de Iván Ania, junto a José Calderón -éste, principalmente debido a la ausencia por lesión de Adri Castellano, que espera estar de vuelta para el cruce con el Mérida-, mientras que figuras como Carlos García, Iván Rodríguez y Adrián Lapeña alternan sus servicios entre entradas y salidas del esquema del equipo. Albarrán avisa de que el Algeciras "aún no ha perdido en esta temporada" En Algeciras la receta no augura demasiados cambios, manteniendo a Albarrán -ante su ex equipo- y su buen momento presentes en el perfil derecho, al propio José Calderón como única alternativa “sana” y natural para sobrellevar las labores en el zurdo, mientras el eje queda para Gudelj a la espera de formar dupla con García o Lapeña, aunque con cierta inclinación, o al menos respecto a las últimas citas, en lo relativo a la figura del central barcelonés cedido por el Cádiz, que ha ocupado el puesto de central derecho con cierta solvencia en las dos recientes porterías a cero selladas en Alcoy (0-1) y ante el Recreativo Granada. La fórmula, del mismo modo, se extiende a la portería, donde el debate sigue siendo inexistente y Carlos Marín parte como dueño y señor del arco cordobesista, con Lluís Tarrés emplazado a la posición de escudero. Llega Recio para la medular El dibujo en el mediocampo no se moverá mucho de lo visto hasta ahora, o al menos de inicio. El regreso de José Luis García “Recio” a los planes del equipo tras superar su dolencia de «aquilodinia» radicada en la zona del talón de Aquiles, eso sí, sumará músculo y alternativas para el área de construcción y destrucción del juego califal, aunque sin alterar del todo el tridente conformado usualmente por Álex Sala -apercibido, ya bajo amenaza de la quinta amarilla que implica sanción-, Diarra y Kike Márquez, que se presumen como los tres elegidos de Ania para ocupar la medular blanquiverde en la partida inicial frente al Algeciras en el Nuevo Mirador. Recio, del alta médica a la competitiva en el Córdoba CF Ya con el malagueño en condiciones óptimas para sumar también sobre el verde -solo ha sumado 15 minutos en lo que va de campaña, correspondientes a la cita frente al Ibiza -, no obstante, no se descarta su participación en la fase final del partido, en la que buscaría ir adquiriendo rodaje para acelerar los tiempos en su proceso del alta médica al alta competitiva. En la misma línea igualmente parece encontrarse Isma Ruiz, asiduo en los planteamientos del equipo para refrescar y aportar músculo durante el último tramo -ha disputado todos los partidos-, por lo que su aparición de inicio se antoja compleja, mientras que para el algecireño Cristian Delgado, que por ahora parte por detrás en los planes de Ania, la papeleta sigue siendo algo más complicada, pese a su evidente implicación emocional en el envite. Las alternativas en ataque Donde más movimientos podrían producirse de cara al once del sábado es en la parcela de atacantes, donde las alternancias en banda izquierda entre Adilson Mendes y Simo Bouzaidi podrían vivir un nuevo capítulo, con posible entrada del extremo lisboeta para suplir al hispano-marroquí, que actuó ante el filial granadino. En banda derecha, sin embargo, el buen desempeño de Christian Carracedo ante los nazaríes y su aparente disposición por delante de Kuki Zalazar apuntan a garantizarle un hueco de nuevo en la propuesta titular, a la par que la pugna entre Antonio Casas y Alberto Toril, hasta ahora ganada por goleada por el rambleño, parece seguir la misma línea. Y es que el atacante y “20” blanquiverde aterriza en el cruce tras haber superado ciertas molestias en los isquiotibiales durante las últimas semanas -se entrenó al margen el martes y con normalidad durante el resto de sesiones posteriores-, incluso previas al enfrentamiento del pasado sábado, aunque insuficientes para poner aparentemente en peligro sus servicios desde primera hora este fin de semana. Todo indica, por tanto, que Toril seguirá esperando en el banquillo para explotar su poderío físico y aéreo una vez avanzando el duelo, mientras el cordobés buscará abrir la lata y sumar más goles a su cuenta -lleva tres- como punta de lanza en el plan diseñado para superar al combinado algecireño.