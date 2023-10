Fran Cruz dice adiós al fútbol profesional

Fran Cruz dice adiós al fútbol. De manera sorprendente, el central cordobés, formado en la cantera del Córdoba CF y que llegó también a militar en el Alcorcón, Llagostera, Mirandés, Lorca, Extremadura y Cultural Leonesa, en España, además de hacerlo en el Miedz Legnica polaco y el Academia Rapid rumano, anunció este miércoles a última hora su despedida a su carrera profesional como jugador.

Aquel ascenso en el Gran Canaria

Francisco de Paula Cruz Torres nació en Córdoba CF el 22 de junio de 1991. Justo el día de su 23 cumpleaños viviría el punto álgido de su carrera futbolística, ya que en el club en el que se formó alcanzó la Primera División jugando con su hermano menor, Bernardo, que actualmente milita en el Lugo, de la Primera Federación. Aquel 22 de junio del 2014, el Córdoba CF llegó a la máxima categoría del fútbol profesional en el Gran Canaria, ante Las Palmas y con él, tanto Fran como Bernardo vivían un sueño.

"No pensé que este momento fuese a llegar tan pronto, pero a veces la vida te hace tomar decisiones con la razón y no con el corazón y ésta es una de ellas. Así que llegó la hora de decir adiós al fútbol o, mejor dicho, gracias fútbol", escribió el cordobés en sus redes sociales.

"Me considero un afortunado por haber podido dedicarme profesionalmente a este deporte, haber podido vivir de él, pero sobre todo, haber disfrutado como lo he hecho", proseguía Fran Cruz en su comunicado, en el que da las gracias a su mujer. "¡Gracias, Marié! Desde el día que decidiste dejar aparcado tu sueño y acompañarme para que yo pudiese conseguir y disfrutar el mío. Gracias por estar siempre a mi lado, por priorizar la familia al trabajo y gracias por todos y cada uno de los motivos (que son infinitos) que me hacen feliz. Te quiero".

Finalmente, Fran Cruz asegura en su anunció que espera que éste "no sea un adiós definitivo y que dentro de unos años pueda volver a disfrutar del fútbol desde otro prisma distinto. Me despido para poder dedicarme a mi otra gran pasión: la medicina. Gracias fútbol", finaliza el futbolista cordobés.

Se da la curiosidad que uno de los tres últimos encuentros de Fran Cruz como titular lo jugó, precisamente, en El Arcángel. El futbolista cordobés visitó con la Cultural Leonesa al Córdoba CF el pasado 26 de febrero y fue capitán del equipo leonés, por lo que intercambió saludos en los prolegómenos con el entonces capitán blanquiverde, Javi Flores.

Luego, jugó seis encuentros más (dos de ellos como titular) hasta que finalizó la temporada 2022-23, cumplió contrato con el equipo leonés y estaba a la espera de ofertas, entrenando ocasionalmente con el Ciudad de Lucena.