Córdoba CF : las notas de la jornada 6 en Primera Federación

La jornada 6 del Grupo 2 de Primera Federación deja varias notas destacadas, aunque una más que llamativa en clave blanquiverde. El Córdoba CF puede regresar a puestos de eliminatorias de ascenso 19 jornadas después de haberlos abandonado. La última vez que el conjunto cordobesista ocupó plaza de privilegio fue en la 26 de la pasada temporada. Después de avisarlo durante meses y tras vivir de las rentas continuamente, el equipo entonces de Germán Crespo durmió en la jornada 27 de la 2022-23 fuera de los puestos de play off para no regresar a ellos. De hecho, la caída del Córdoba CF le llevó hasta el noveno puesto de la tabla, una posición que –salvando la campaña del descenso a Segunda RFEF- no se daba en décadas. Ahora, el equipo de Iván Ania puede hacer regresar al Córdoba CF a los puestos de privilegio y sería a costa, precisamente, de su ex equipo. En caso de que el Córdoba CF se imponga el próximo sábado en el Nuevo Mirador (18.00 horas, FEF TV) al conjunto algecirista, los blanquiverdes ocuparán la quinta plaza y sacarán de la zona de play off al equipo de Lolo Escobar, que en esta jornada sexta no pasó del empate ante el Atlético Sanluqueño.

Doblete con golazo Por su parte, el Recreativo de Huelva del ex del Córdoba CF Abel Gómez volvió a la senda de la victoria tras su batacazo en el Colombino (0-3) con el Castellón. El Decano sumó su primer triunfo como visitante de la temporada y escogió un escenario mediático, el Alfredo Di Stéfano, campo en el que ganó al Castilla de Raúl González (1-2) con un doblete de De la Rosa. Por cierto, el segundo tanto del jugador recreativista, para enmarcar. Otro ex del Córdoba CF No es del Grupo 2, pero por el rival, por ser un exblanquiverde y por la forma en la que se produjo, merece una reseña aquí. El Fuenlabrada ganó en el Fernando Torres al todopoderoso –ya cada vez menos- Deportivo de La Coruña. El equipo de Idiákez se adelantó con un gol tempranero de Valcarce (min. 8). En el minuto 92 aún iba ganando el Deportivo, pero Sergio Benito, ex del Córdoba CF, se convirtió en salvador de los fuenlabreños. En el minuto 93 anotó el 1-1 y en el 95 marcó el 2-1 definitivo, ante la desesperación del conjunto coruñés. ¿Está por aquí el autor de este pedazo de titular? pic.twitter.com/18WtmQJW4O — CFFuenlabrada (@Fuenla) 1 de octubre de 2023 El nivel del Castellón y nuevo técnico El Castellón, por su parte, sigue a lo suyo. En Castalia goleó (5-1) al Mérida, no tanto por la debilidad de los romanos, sino por el inicio espectacular de los blanquinegros a los mandos de Schreuder. El holandés ha impuesto su estilo y, a pesar de que defensivamente corre riesgos, lo cierto es que le está funcionando el inicio. Tanto es así que un lateral como Manu Sánchez firmó un triplete ante los extremeños, algo inédito en la categoría. Por la otra parte de la tabla, el estreno de Barrero como nuevo entrenador del Atlético Baleares no supuso un triunfo, ni mucho menos, ya que cayó goleado (3-0) en El Maulí ante un Antequera en el que el exblanquiverde Luismi Redondo tuvo protagonismo. Montoya ‘gana’ el derbi norteafricano El Ceuta y el Melilla debatían en el Alfonso Murube la supremacía del fútbol norteafricano, un derbi en el que los locales partían como favoritos, no sólo por jugar ante su público, sino por la situación clasificatoria. Sin embargo, el portero de los melillenses, Montoya, detuvo todo el empuje de los de José Juan Romero, que se mantienen arriba, aunque algo frenados por sus vecinos, que ganan algo de autoestima para intentar la salvación. El Murcia necesita moral Autoestima es lo que necesitará Gustavo Munúa, entrenador de un Real Murcia que continúa sin arrancar en Liga, igualado a puntos con la zona de descenso y que sigue sin conocer la victoria en el Enrique Roca-Nueva Condomina. El último en mojar en tierras murcianas fue el Alcoyano, que arrancó un empate sin goles ante un poderoso Murcia. Poderoso económicamente, ya que recientemente su director deportivo reconoció un presupuesto cercano a los cuatro millones, que no se está viendo reflejado sobre el campo.