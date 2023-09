Ania marca la misión del Córdoba CF: "Necesitamos ganar ya en El Arcángel"

No le queda otra al Córdoba CF que ganar. A Iván Ania no le sale del cuerpo decir que ese objetivo hay que alcanzarlo como sea, porque le toca defender su estilo y, con tan pocas jornadas consumidas en la Primera Federación, no es procedente ni conveniente dramatizar en exceso. Pero, claro, el equipo blanquiverde ha caído derrotado en sus dos primeras comparecencias en El Arcángel y prolongar esa racha -la peor desde hace décadas- sería dar un paso hacia el debate agrio y las dudas. Así que el entrenador asturiano ha preparado con celo el choque ante el Recreativo Granada, que visita este sábado (20.00 horas, FEF TV) el recinto ribereño. Que todos salgan con una sonrisa depende de la última mirada al marcador.

"Que sea ya" Iván Ania compareció ante los medios con un discurso ambicioso. "Necesitamos ganar y que sea ya", expresó con rotundidad, subrayando que el ánimo es bueno porque vienen "de ganar en Alcoy", aunque desterró todo tipo de confianzas ante un adversario que, por su condición de filial, resulta inquietante. "Los filiales ya sabemos cómo son", dijo, puntualizando que el Granada "tiene gente de talento", algunos de los cuales conoce bien "por haberlos entrenado" y señaló de modo especial a Pablo Sáez, un extremo "con mucho desborde, que es zurdo y puede jugar por la derecha y la izquierda". El navarro es uno de los jugadores sobre los que extremará la vigilancia un Córdoba que, tras la victoria en Alcoy, homologó un mantra que, obviamente, repitió Ania: "La puerta a cero es fundamental, porque es lo que más nos acercará a la victoria". Para Ania, además de la protección de la portería, es básico adelantarse en el marcador, ya que "es una situación que sabemos manejar bien, nos sentimos cómodos porque tenemos el balón y sobre todo en los partidos que jugamos en casa, el rival se tiene que abrir". El filial granadinista hace "una propuesta combinativa" y cambia de dibujo, algo que el técnico ha analizado durante los últimos días. "Tendremos que minimizar sus cualidades en la medida de lo posible", advirtió. ¿Cambios en la defensa? Después de encajar varios goles evitables en las primeras jornadas, Ania metió mano en la línea defensiva para realizar ajustes. Si va a hacerlo de nuevo es algo que dejó en terreno de la incógnita, aunque quiso resaltar el éxito de sus maniobras. "Hace dos jornadas cambiamos a un central y metimos a Carlos García, pensando también en lo que nos íbamos a encontrar en Alcoy, y creo que la apuesta nos salió bien. Ganamos y Carlos se llevó los duelos. Es el defensa más defensa de los cuatro que tenemos como centrales. ¿Volver a cambiar? No podemos centrarnos en los centrales solamente, es una cosa colectiva. Está claro que tenemos puntos débiles defensivamente y eso hay que mejorarlo", reflexionó en la sala de prensa. Córdoba CF - Recreativo Granada : el partido en cinco claves El asturiano ensalzó a su equipo, que le transmite "sensaciones positivas", aunque confiesa que "esperábamos tener más puntos" a estas alturas del campeonato. Con seis de quince posibles, el equipo blanquiverde se sitúa en la zona media y quiere dar un salto de calidad. De hecho, su balance en los desplazamientos -dos victorias en tres salidas- hace que sus esperanzas crezcan si en El Arcángel logra la línea buscada. "De los cinco partidos que llevamos creo que hemos ganado los dos más difíciles: en Murcia y en El Collao, que es donde peor se nos podía dar por nuestras condiciones y las del campo", dijo Ania, apostillando seguidamente que el reto es "ganar ya en casa", algo que pueden hacer porque el equipo "está vivo y tiene mecanismos para someter al rival" . Óscar, si; Recio, aún no El técnico desveló que incluirá en la convocatoria a Óscar Jiménez, delantero gaditano de 21 años que llegó procedente del Antoniano y que fue habitual durante la pretemporada. El filial, que adelantó su partido de Tercera RFEF ante el Cartaya -empató a uno-, no tiene compromiso de competición el fin de semana. El ariete multiplicará el poder ofensivo del grupo en un partido en el que los blanquiverdes van a por todo. No estará aún en la lista el malagueño Recio, el fichaje más potente del verano, que ha entrado ya a prepararse con el resto del grupo pero con quien no se quiere arriesgar lo más mínimo. "Está mucho mejor, pero no creo que vaya a ir en la convocatoria porque todavía no está al cien por cien, aunque cada vez está más cerca de reaparecer", dijo Ania a propósito del jugador, que "entrenará la semana que viene al mismo ritmo que los demás". Su inclusión podría llegar en el partido ante el Algeciras, aunque "lo que ahora necesita es no tener ninguna molestia y ganar en el aspecto físico". Otro que está apurando plazos es Adri Castellano, que podría estar disponible antes de las seis semanas que se fijaron inicialmente como periodo de baja por su lesión. "Él tiene muy buenas sensaciones y la semana que viene empezará a hacer cosas con el grupo", dijo Ania, sin perder el foco de lo esencial: ganar en casa ya.