Del Córdoba CF al Real Oviedo: el reencuentro de Carrión y Sebas Moyano seis años después

El pasado sábado, 23 de septiembre, el que fuera jugador y entrenador del Córdoba CF, Luis Carrión, entregaba su primera convocatoria como nuevo técnico del Real Oviedo. Para los oviedistas o para los aficionados al fútbol en general, lo más destacado de la lista del entrenador catalán fue la presencia en la misma de Santi Cazorla. Pero más allá de la leyenda de Llanera, el cordobesista medio echó la vista atrás unos años. Exactamente seis, ya que en la misma lista se encontraba un tal Sebas Moyano, que fuera en un pasado no muy reciente una de las grandes apuestas de la cantera del Córdoba CF.

Llegó con 16 años al Córdoba CF

Del 23 de septiembre del 2023 el recuerdo viajó hasta el 23 de septiembre del 2017, última ocasión en la que Luis Carrión y Sebas Moyano se sentaron en el mismo banquillo. El de Villanueva del Duque sumaba su cuarto año vestido de blanco y verde y había pasado por todo tipo de vicisitudes en El Arcángel. Fue en un encuentro del Córdoba CF en Granada, en donde perdió 3-1 y en el que el de Villanueva no jugó ni un minuto. Un año y pico antes había tenido un problema con el menisco externo, del que tuvo que ser operado y viajaba del filial al primer equipo continuamente. Mientras que en el filial cordobesista destacaba por encima de sus compañeros, su llegada a la primera plantilla no estaba tan clara, por más que su rol con los mayores era contínuo y era habitual verle entrenar con el mismo Carrión, Sandoval u Oltra.

Posiblemente, una de las causas que impidieron su evolución fue el manejo que hizo el propio Córdoba CF de sus derechos económicos y federativas en la operación del Elefante Cósmico, una operación que continuó afectando a su carrera años después de ser pergeñada y ejecutada. De hecho, años después se llegó a la conclusión de que no estaba muy claro a quién pertenecían sus derechos. De dos operaciones nada claras surgió la luz para su presente y su futuro. Tras el Elefante Cósmico y sus consecuencias, llegó al Córdoba CF Jesús León, que tras recibir un préstamo del presidente del Lugo, Tino Saqués durante la convulsa etapa del de Montoro en la entidad blanquiverde. Como muchos otros, Saqués no vio devuelto el préstamo y la garantía del mismo eran los derechos de Sebas Moyano, que había vivido una breve etapa de cesión en el Valencia Mestalla. Con 23 años llegó a un Lugo en el que, aparentemente, no tenía cabida, por lo que fue cedido, de nuevo al Ebro. Pero la 2021-22 y la 2022-23 fueron, definitivamente, temporadas de estabilidad para Sebas Moyano, que demostró su nivel jugando 60 partidos en el equipo del Anxo Carro y anotando ocho goles en Segunda División A.

Esa regularidad y consistencia le sirvió para fimar por el Real Oviedo, el pasado verano, y ponerse a las órdenes de un Álvaro Cervera que le dio la titularidad en las seis jornadas en las que dirigió a los carbayones.

La carrera de Carrión y el Córdoba CF

Su relevo fue elegido por el Real Oviedo tras una búsqueda infructuosa con otros aspirantes y no fue otro que Luis Carrión. El de Barcelona tiene su historial profesional ligado al Córdoba CF desde hace décadas, cuando llegó a El Arcángel como jugador en la 2005-06 y logró el ascenso a Segunda una campaña después. Hace más de una década regresó para trabajar con el filial blanquiverde y en la 2013-14, tras ser destituido Pablo Villa -del que era su segundo-, se mantuvo como mano derecha de Albert Ferrer en el banquillo, logrando el histórico ascenso a Primera División, el 22 de junio del 2014.

En la 2016-17 volvió al primer equipo desde el filial, pero en esta ocasión como primer entrenador, ya que el presidente y máximo accionista del Córdoba CF entonces, Carlos González, tenía fe ciega en la capacidad de un Carrión que respondió positivamente. El Córdoba CF salvó la categoría y, además, realizando en ocasiones un juego más que vistoso, lo que le valió la continuidad para el 2017-18. Sin embargo, la película fue muy diferente a la de la temporada anterior, ya que la inversión en la entidad blanquiverde iba en regresión y Carrión apenas pudo sumar tres victorias en las diez primeras jornadas de Liga, por lo que fue destituido y relevado por un técnico en la antípodas del catalán, Juan Merino.

Carrión le hace debutar a días de cumplir 20 años

Pero en esa 2016-17 en la que Carrión salvó al equipo y vivió una festejada trayectoria en Copa -eliminó al Málaga en 1/16 y cayó en 1/8 ante el Alcorcón), aún tuvo tiempo para darle a Sebas Moyano sus únicos 18 minutos de la campaña y su debut en el primer equipo blanquiverde. Fue el 18 de marzo del 2017, en El Arcángel, y contra el Numancia de Jagoba Arrasate, hoy técnico de Osasuna. A Sebas Moyano le quedaban sólo tres días para cumplir 20 años.

Tras aquello, Sebas Moyano aún jugó 400 minutos en dos temporadas en el Córdoba CF antes de emprender el periplo detallado anteriormente. Carrión no logró salvar al Numancia del descenso a Segunda B, metió al Melilla en las eliminatorias de ascenso a Segunda y firmó una etapa en el Cartagena tras la que aún muchos aficionados cartageneros reclaman su vuelta.

Ahora, justo seis años después, Carrión y Sebas Moyano se sentaron en el mismo banquillo, aunque con colores muy diferentes. Del Córdoba CF al Real Oviedo.