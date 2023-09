Las luces y las sombras del Córdoba CF

El inicio liguero del Córdoba CF está lleno de contrastes, de luces y sombras. Más allá de lo numérico, el equipo de Iván Ania ha demostrado que de mediocampo hacia adelante es un equipo que parece haber asimilado los conceptos del asturiano. El juego de construcción -sobre todo por las bandas- y la capacidad de rondar el área rival ha quedado demostrado en estas cinco primeras jornadas de Liga.

El juego de ataque

Posiblemente, los mejores momentos de este Córdoba CF se vieron en la segunda jornada de Liga, no sólo por la victoria en el Enrique Roca (1-2), sino también por el juego desplegado en algunos momentos del mismo ante un Real Murcia que ha comenzado la Liga en la antítesis de lo que es un favorito para ascender. Pero más allá de los tres puntos sumados ante el equipo grana, el juego desplegado en ciertas fases del encuentro demostró que los conceptos atacantes de Iván Ania habían sido asimilados por este Córdoba CF.

Otro detalle positivo se dio en otra visita, en este caso, a El Collao. El conjunto blanquiverde también sabe marcar a balón parado y el tanto de Diarra -que recordó alguno ya anotado la pasada campaña- demostró que es una vía a explotar, aún más, por el equipo cordobesista. Pero en este caso fue suficiente para llevarse la segunda victoria de la temporada.

Por lo tanto, ese juego de ataque o esa capacidad para llegar hasta el área rival son algunas de las luces de este Córdoba CF de Iván Ania en el inicio de LIga, unas luces que han aupado al equipo del técnico asturiano hasta el cuarto lugar como mejor visitante del Grupo 2 de Primera Federación. Además, en esta estadística son los equipos destacados en toda la Primera Federación, ya que el Ceuta (9 puntos), el Ibiza (7) y el Castellón (7) preceden al Córdoba CF, que suma seis puntos, igualado con el Málaga y el Castilla, mientras que tras ellos ya se colocan los equipos del Grupo 1: Cultural Leonesa (5 puntos), y Deportivo, Nástic, Ponferradina, Cornellá y Rayo Majadahonda tienen con cuatro puntos.

Por lo tanto, el Córdoba CF cierra la quinta jornada de Liga siendo el cuarto mejor visitante de toda la Primera Federación y sólo superado por otros tres equipos del mismo grupo.

Otro dato que habla bien a las claras de ese juego de ataque es que el Córdoba CF es el tercer equipo que más dispara a la portería rival en toda la Primera Federación. Lidera esa estadística el Málaga, con 72 disparos en las cinco jornadas disputadas hasta ahora. Le sigue el Nástic de Tarragona, con 71 disparos y, justo tras los granas se sitúan los blanquiverdes, con 68 tiros al portero rival. Tras los blanquiverdes se encuentran el Ceuta y el Mérida, con 65 disparos cada uno. Tras los romanos se colocan el Real Unión, el Algeciras y en el sexto puesto, con 60 disparos, el Castellón.

Las sombras del Córdoba CF

Pero este Córdoba CF también tiene sombras y muchas de ellas se centran en el apartado defensivo. La segunda puerta a cero en los últimos seis meses, lograda el domingo en El Collao no tapa los problemas de un equipo que continúa siendo de los más goleados de la categoría. Con los ocho goles recibidos, el Córdoba CF es el tercero más goleado de toda la Primera Federación, ya que en el Grupo 2, sólo es superado por el Atlético Baleares (11 goles) y Atlético Sanluqueño (10 goles), mientras que en el Grupo 1 los más goleados son el Arenteiro, el Celta Fortuna y el Sabadell, también con ocho goles encajados.

Y esas sombras de este Córdoba CF son las que numéricamente le colocan como el peor local de Primera Federación, farolillo rojo compartido con el Real Murcia y la Cultural Leonesa. Son los tres únicos equipos de los 40 de Primera Federación que no han sumado puntos en casa. El Arcángel, el Enrique Roca y el Reino de León no saben aún lo que es ver a sus equipos puntuar. El balance goleador de los leoneses es de 0-2, es decir, aún no se han estrenado ni siquiera como goleadores ante su parroquia, mientras que los granas es de tres goles anotados y seis encajados y, finalmente, el balance del Córdoba CF es de dos goles anotados y cuatro encajados.

Por lo tanto, las luces y las sombras de este Córdoba CF de Iván Ania dejan numéricamente un balance claro: es el cuarto mejor visitante de Primera Federación y uno de los tres colistas como equipo local. El sábado, ante el filial nazarí, tiene la oportunidad de ir aclarando esa sombra.