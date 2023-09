Con Iván Rodríguez ya son 20 los utilizados por el Córdoba CF

Iván Rodríguez debutó este domingo con la camiseta del Córdoba CF y se convirtió en el vigésimo jugador que viste la elástica blanquiverde en sólo cinco jornadas de Liga disputadas. El de Alameda llegó el pasado verano para convertirse en la alterantiva a Carlos Albarrán en el lateral derecho, aunque en El Collao disputó los últimos siete minutos de encuentro reemplazando a Christian Carracedo, por lo que se estrenó como improvisado extremo derecho, conformando un doble lateral para taponar esa vía de ataque del Alcoyano en esta última recta de encuentro.

Los que más juegan

A pesar de ser el vigésimo jugador en debutar, no es el último en minutos jugados, ya que el canterano Álvaro Vázquez sumó menos, tan sólo uno de forma oficial (más el añadido), en su debut como blanquiverde, ante el Linares Deportivo.

Lideran la tabla de jugadores con más minutos los tres únicos futbolistas que han disputado todo lo disponible hasta ahora: José Manuel Calderón, Dragisa Gudelj y el autor del gol de la victoria, el pasado domingo en El Collao, Youssouf Diarra. Son los inamovibles para un Iván Ania al que sólo le restan dos futbolistas por hacer debutar con la elástica blanquiverde, esta temporada. Cristian Delgado, que no pudo competir en las dos primeras jornadas ligueras al arrastrar una sanción de la pasada campaña, mientras que el otro es Adri Castellano. El defensa cordobés tenía muchas papeletas para estrenarse esta campaña en el encuentro de hace ocho días en El Arcángel, ante el Linares Deportivo. Sin embargo, en los días previos al choque se produjo una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho que le mantendrá en el dique seco varias semanas.

A pesar de disponer de una plantilla corta en el Córdoba CF, Iván Ania solo ha dispuesto de diez jugadores que han jugado al menos un minuto en los cinco primeros encuentros de Liga. Además de los tres mencionados, Calderón, Gudelj y Diarra, los siete compañeros de éstos que han estado en los cinco encuentros de Liga son: Carracedo, Albarrán, Antonio Casas, Álex Sala, Adilson, Simo y Alberto Toril.

También existen dos jugadores que, a buen seguro, tendrían el pleno de minutos de no haber mediado sanciones que lo evitaron. Carlos Marín fue expulsado a seis minutos de la finalización del encuentro en Murcia, por lo que no pudo ser alineado en el encuentro de la siguiente jornada, la 3, en el Iberoamericano ante el San Fernando. El otro futbolista al que una roja impidió hacer pleno de minutos o jugar en los cinco encuentros, al menos, fue el capitán cordobesista, Kike Márquez. El sanluqueño fue expulsado en el Iberoamericano, precisamente, por lo que no pudo actuar en el partido que disputó el Córdoba CF en El Arcángel ante el Linares Deportivo (0-1).

Finalmente, una nota más que llamativa. No se puede negar que Iván Ania está intentando integrar a jugadores en el sistema, aunque sea intentando solventar los propios problemas del equipo. Es llamativo que Toril, que ha jugado en los cinco encuentros sólo haya sumado hasta ahora 53 minutos, mientras que Isma Ruiz, que ha jugado en cuatro partidos, apenas ha llegado a los 84 minutos. Recio apenas suma 16 minutos con el Córdoba CF, jugados en el inicio liguero, en el que quedó constancia de que el malagueño aún no está físicamente a punto para la competición y, además, se encontró con algún problema en el tendón de Aquiles.